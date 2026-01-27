Teleshow

La China Suárez mostró sus días en Estambul: gastronomía, familia y tiempo para sí misma

Mientras Mauro Icardi entrena con el Galatasaray, la actriz construye recuerdos con sus tres hijos

Mientras Mauro Icardi se concentró en los entrenamientos con el Galatasaray, La China Suárez compartió con sus seguidores un resumen visual de cómo transcurre su día en Estambul, combinando momentos de disfrute en familia, rutina personal y pequeños placeres cotidianos. A través de sus historias de Instagram, la actriz dejó ver el costado más íntimo y relajado de su vida en la ciudad turca, mostrando cómo equilibra las responsabilidades familiares y el tiempo para sí misma en un entorno cosmopolita.

En la secuencia de imágenes, La China mostró distintos momentos de su jornada. Una de las fotos la muestra en un restaurante, con una mesa generosa que incluye pizzas, papas fritas, una croqueta, edamame y varias salsas, en una escena que transmite el placer de la buena comida y la importancia de compartir esos instantes con los suyos. La ambientación cálida y la presentación cuidada de los platos refuerzan la atmósfera de distensión y disfrute.

Otro cuadro retrata a sus hijos de espaldas, detenidos frente al agua, observando el horizonte desde la costanera. Los niños, con ropa cómoda y zapatillas, parecen absortos en la vista del mar o el río, disfrutando de un paseo al aire libre y del paisaje urbano de Estambul. La imagen sugiere un momento de conexión y tranquilidad familiar, lejos del bullicio y las obligaciones diarias.

Gimnasio, paseos por el Bósforo
Gimnasio, paseos por el Bósforo y comida gourmet fueron los elegidos de Eugenia

El espacio para la rutina personal y el cuidado físico también estuvo presente. En otra de las imágenes, la actriz se fotografió frente al espejo del gimnasio, con ropa deportiva y una botella de agua en la mano. El entorno moderno, la luz natural y el reflejo en el vidrio muestran el compromiso de La China con el entrenamiento y el bienestar, incluso durante las estadías lejos de Buenos Aires.

La última imagen completa el recorrido: la mesa servida junto a un gran ventanal con vista al agua y el nombre del local —Novikov— visible en el cristal, resume el clima de distensión y el equilibrio entre lo familiar, lo gastronómico y el entorno cosmopolita. Así, La China Suárez dejó ver cómo equilibra su vida cotidiana en Estambul, combinando salidas, ejercicio y tiempo de calidad con sus hijos, mientras Icardi cumple con sus compromisos deportivos. Su rutina, compartida en redes, combina la exploración de nuevos sabores, el paseo en familia y el espacio para el autocuidado, reflejando una vida activa y multifacética en una de las ciudades más vibrantes del mundo.

En las últimas horas, una noticia generada por Susana Giménez podría golpear a la actriz. Ante la expectativa por la serie biográfica de la diva, que crece día a día, la propia Susana sumó definiciones clave sobre sus preferencias para el casting de la ficción. Cuando le preguntaron si tenía en mente quién podría interpretarla en la pantalla, fue tajante: “No es mi problema”.

Susana Giménez dejó Punta del Este: todos los detalles del festejo de su cumpleaños

La pregunta inevitable llegó enseguida: “¿La China Suárez habías dicho alguna vez?”. Susana fue terminante en su ninguneo hacia la actriz: “No, jamás. No, no tiene physique du rôle tampoco. Yo soy más”.

Cabe recordar que La China Suárez, caracterizada con una peluca rubia, interpretó a la diva en la serie Sandro de América. Además de relatar la historia entre ellos, el guionista de la ficción realizó un divertido guiño hacia la diva, en referencia a su separación conflictiva de Huberto Roviralta.

La China Suárez interpretó a
La China Suárez interpretó a Susana Giménez en la serie de Sandro (Foto Telefe)

“Disculpame que llegué tarde, igual te dije que íbamos a cenar y cumplí”, le dijo el Gitano, de la mano de Agustín Sullivan al personaje de la diva, que estaba enojada por la demora del cantante: “Cenar juntos Roberto, igual no pasa nada. A lo mejor la próxima que se cansa de esperar y no cumpla sea yo”.

Luego, siguieron el coqueteo: “Me encantan las mujeres con carácter”, insistió él, a lo que ella le preguntó si entonces “le encantaba”: “Eso quiere decir sos encantadora”. La joven Susana interpretada por La China Suárez, le responde contundentemente: "Te salva ser el más lindo de todos, sino te tiraría un cenicero por la cabeza".

