Cande Tinelli adelantó imágenes de la segunda temporada del reality familiar: “Vamos por más”

Con fotos inéditas y mensajes en redes, la influencer compartió algunas escenas del proyecto que retrata la vida privada del clan

En medio del tenso presente familiar, Cande Tinelli adelantó el avance de la próxima parte del reality (Instagram)

Desde su estreno en enero de 2025, el reality de Los Tinelli causó furor entre los fans de la familia del reconocido conductor y creador de ShowMatch. Durante el último año, marcado por grabaciones, viajes a Perú y rumores sobre el futuro, el proyecto capitaneado por Marcelo Tinelli avanzó de manera constante y se consolidó como uno de los contenidos más seguidos de la plataforma. Ahora, ante el inminente estreno de la nueva entrega, Cande Tinelli fue quien se encargó de adelantar las primeras imágenes.

Fue a través de sus historias de Instagram que la hija del presentador y Soledad Aquino mostró algunos detalles de la próxima temporada. “Temporada 2 lista. Equipo de lujo, ¡vamos por más!”, escribió junto al emoji de una tilde y un brazo mostrando músculo, dejando en claro el esfuerzo y la dedicación que implicó terminar el proyecto. El anuncio estuvo acompañado por un video que recopiló postales del trabajo detrás de escena y reveló el clima de intimidad, complicidad y profesionalismo que rodeó al reality.

"Temporada 2 lista. Equipo de
“Temporada 2 lista. Equipo de lujo, ¡vamos por más!”, escribió Cande como apertura al clip que compartió del reality

La primera imagen difundida por Cande mostró una claqueta de filmación con la inscripción “LOS TINELLI S2”, donde se destacaban los nombres del showrunner, Juan Manuel Martínez Medina, y del director, Augusto Tejada. La claqueta reposaba sobre una superficie de madera clara y llevaba pegada una etiqueta con el logo de la productora LaFlia y el de Prime Video, la plataforma por la que se emite la producción.

También los seguidores pudieron ver a Mica Tinelli en plena grabación, capturada a través de la pantalla de un monitor profesional. Mica lucía una blusa celeste y un kimono amarillo con estampado, mientras sostenía un abanico blanco. El fondo revelaba un ambiente moderno, con detalles en madera y una escalera, donde la luz natural realzaba la calidez de la escena. El encuadre y la composición reforzaban la estética cuidada de la producción y anticipaban la presencia protagónica de Mica en esta temporada.

La influencer también apareció durante
La influencer también apareció durante el trabajo de postproducción del proyecto
Mica Tinelli apareció en una
Mica Tinelli apareció en una de las escenas del rodaje de la próxima temporada

En otra de las tomas se puso el foco en la propia Cande, quien apareció sentada y mirando hacia cámara, capturada a través de un monitor de filmación. La joven llevaba el cabello suelto y una prenda de punto color naranja con detalles en relieve, además de un collar multicolor. El fondo, desenfocado, dejaba ver vegetación y parte de una estructura moderna, todo bajo una luz suave y difusa que aportaba un clima distendido y elegante a la toma que formará parte de la próxima entrega.

Otra imagen mostró un momento clave de las grabaciones: una escena al aire libre junto a un lago, registrada desde el monitor de una cámara profesional. En esa postal, Marcelo y El Tirri aparecían de pie, acercándose a donde estaban sentadas Mica y Cande, una de ellas con el cabello largo y suelto. El entorno permitía ver edificios de departamentos modernos y abundante vegetación, mientras parte del equipo técnico y de producción se movía detrás de una ventana de grandes dimensiones. Esta postal evidenciaba el despliegue técnico y humano involucrado en la realización del reality, así como la apuesta por escenografías naturales y exteriores que aportaron frescura a la narrativa visual.

Marcelo, El Tirri y las
Marcelo, El Tirri y las hijas del conductor frente a la cámara
El logo de la serie
El logo de la serie para la siguiente temporada (Instagram)

De esa manera, entre tomas de rodaje, instantes de backstage y registros espontáneos, la familia se mostró unida y lista para compartir con el público nuevas historias, desafíos y episodios de la vida cotidiana. El adelanto, cuidadosamente seleccionado por Cande, reforzó la expectativa en torno al estreno y volvió a poner en primer plano el fenómeno que la familia logró construir en la pantalla y en las redes. Mientras tanto, la cuenta regresiva para el estreno de la segunda temporada genera emoción entre los seguidores, que aguardaron con expectativa las nuevas tramas y momentos del reality. Con la promesa de más viajes, encuentros familiares y escenas inéditas, Los Tinelli apostaron a redoblar la apuesta y a mantener la atención de una audiencia fiel que ya convirtió al programa en un verdadero suceso.

