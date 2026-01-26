L-Gante y Maxi López juntos por primera vez en vivo: “Vos hiciste todo bien con Wanda, yo todo mal”

En su visita al estudio, L-Gante recordó la primera vez que se conoció con Maxi López en Suiza (Sería increíble – Olga)

El lunes por la mañana, en el estudio de Sería increíble (Olga), L-Gante y Maxi López compartieron aire por primera vez, en un cruce que combinó risas, anécdotas y viejos recuerdos ligados a Wanda Nara. La presencia de ambos, dos nombres acostumbrados a los titulares por sus historias de amor y desencuentros, generó furor en redes y capturó la atención de los usuarios, que no tardaron en viralizar los mejores momentos del intercambio, antes que Wanda se sume en vivo por teléfono.

La charla comenzó recordando un episodio que, a estas alturas, ya es parte del universo mediático de Wanda: el viaje a Ginebra, en diciembre de 2024, cuando L-Gante acompañó a su por entonces pareja y a los tres hijos mayores de la empresaria a reencontrarse con su padre, Maxi. “Fue una secuencia en la que Wanda me dijo: ‘Tengo que llevarle los chicos a Maxi, ¿me acompañás?’. Así que fuimos a Suiza con los tres chicos, nos esperó en el aeropuerto y nos alojamos en un hotel”, relató el artista, aclarando además que fue Wanda quien pagó el hospedaje cinco estrellas. Maxi, por su parte, recordó entre risas: “Yo después me fui a casa con los chicos, me olvidé los pasaportes y tuve que volver”.

En 2024, el músico y la empresaria se encontraron con Maxi López para el reencuentro con sus hijos en Ginebra (Instagram)

Momentos más tarde, el panel se enfocó en la conocida foto de los tres desayunando juntos. “La foto que te sacan en la mesa, que uno nunca sabe qué pose poner”, acotó Nati Jota. Maxi se rió: “La pose es espectacular. Las manos apoyadas en la panza, muy relajado”. Y el diálogo se tornó más profundo cuando L-Gante reflexionó sobre el significado de la imagen: “Creo que la foto muestra que uno no tiene problemas, no tiene drama. Banco mucho que una persona pueda reunirse, conversar con la pareja de su ex. Si amás a alguien, vas a querer que esté bien, sea feliz, con quien quiera estar o donde quiera estar”. Jota sumó: “Del no prejuicio”, y el músico coincidió: “Me dio una sensación similar, porque yo también disfruté vacaciones con la mamá de mi hija y su pareja. No me pesa que sigan adelante, porque es lo que quiero para mi hija”.

En la misma charla, Maxi sorprendió a Elián con la pregunta sobre cómo logró conquistar a Wanda, con quien mantuvo una relación hasta inicios de 2025. “¿Cómo conquistaste a Wanda Solange?”, lanzó Maxi con la manera en la que él llama a su ex, mientras el estudio se reía. “Nos encontramos en un evento de boxeo donde éramos jurado. Fue uno con El Chino Maidana y Yao Cabrera, con muchos influencers. Surgió un quilombo y Wanda se fue antes que yo, pero después me mandó mensaje a través de Kennys Palacios y me invitó a cenar", recordó Elián. “Esa es la táctica indirecta de Wanda”, agregó Maxi.

A corazón abierto, L-Gante recordó cómo comenzó su romance con Wanda Nara y su primer encuentro (Sería increíble – Olga)

Luego, el intérprete de “El último romántico” detalló cómo fue la primera vez íntima con la empresaria en su departamento. “Cerramos la puerta de la habitación donde iba a dormir mi amigo. Se apaga la luz del pasillo, no se veía nada y ella me choca. No tardé ni medio segundo y dije: ‘Es acá”, recordó L-Gante, entre risas y bromas del resto del panel. “Y ahí comenzó una historia y llegué hasta Suiza”, agregó, mientras Maxi y los presentes celebraban la anécdota.

Según el artista, su conquista a Wanda comenzó luego de encontrarse en un evento de boxeo (Instagram)

La conversación derivó en la insólita propuesta de casamiento que, según L-Gante, le hizo Wanda. “¿Wanda te propuso casamiento por una Ferrari?”, quiso saber Nati Jota. “Fue algo así, en broma, pero como dicen: ‘Si pasa, pasa’. Algunas cosas llegan como chiste, pero si querés, no lo es. En ese momento, la propuesta me generó desconfianza porque sentí que, si fuera por amor, no tendría que tener un incentivo material”, dijo el cantante. Entonces intervino Maxi: “A mí me pidió consejo y me mandó fotos de Ferraris, pero nunca me regaló una. A vos te la regala, a mí me la rompe”. El cantante bromeó: “Podría haber salido peor”. Y el exfutbolista remató: “Vos hiciste todo bien y yo hice todo mal. No puede ser”.

Sobre la relación actual con Wanda, el artista fue directo: “Me llevo bien, nos bardeamos un poco, nos entendemos y nos conocemos”.

En medio de su charla con el panel, L-Gante recordó cómo se sintió ante la propuesta de casamiento que le hizo Wanda Nara a cambio de un auto de lujo (Sería increíble – Olga)

Así, entre anécdotas, recuerdos de viajes, confesiones sobre el amor y chistes sobre automóviles y regalos de lujo, el encuentro entre L-Gante y Maxi López se convirtió en un fenómeno viral y dejó claro que, en el universo de Wanda Nara, el agua y el aceite pueden mezclarse… al menos por una mañana de streaming y risas. Mientras tanto, el público espera nuevos capítulos en una trama que siempre sorprende, mezcla diversión y deja ver, entre líneas, el lado más humano de sus protagonistas.