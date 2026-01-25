Juan José Campanella y el arte de contar historias: el proyecto Mafalda, Buenos Aires en el corazón y el éxito de su comedia teatral

Campanella cumple 45 años de carrera con proyectos simultáneos en teatro, animación y televisión, incluyendo su trabajo en 'La ley y el orden' en Estados Unidos

La reflexión sobre identidad, arraigo y pertenencia ocupó el centro de esta charla entre el director Juan José Campanella y Teleshow. El cineasta planteó que el sentido de pertenencia no está atado exclusivamente a una nacionalidad, sino a factores culturales y personales de mayor complejidad.

Al ser consultado sobre su propio vínculo con los lugares, Campanella distinguió uno en particular: “Es Buenos Aires, obviamente. Más que Argentina, Buenos Aires. Pero uno no es solo geografía o edificios, sino la cultura del lugar”, subrayó. En ese sentido, explicó que cuando los referentes culturales cambian, surgen preguntas sobre el propio lugar en el mundo.

En cuanto a la idea de sintetizar su vida en una sola frase, Campanella reconoció la complejidad de encontrar un título adecuado: “Es la parte más difícil de todas mis películas, ponerle el título”, admitió riéndose. Y reveló la excepción que confirma la regla y cuya resolución llegó de manera excepcional: “El hijo de la novia fue el único filme que tuvo el nombre desde el principio, porque era como una joda al padre de la novia”.

La elección del título suele ser una tarea ardua, incluso en proyectos exitosos que llegan al Oscar: “Siempre fue problemático, y en El secreto de sus ojos, teníamos el título de la novela hasta último momento”.

La obra 'Empieza con D, Siete Letras' de Juan José Campanella fue declarada de interés cultural por la Legislatura Porteña en el teatro Politeama

Pero volvamos al presente. La obra Empieza con D, 7 letras fue declarada de interés cultural por la Legislatura porteña. El reconocimiento se entregó en el teatro Politeama, donde la legisladora Graciela Ocaña acudió personalmente durante un ensayo general para hacer oficial la distinción: “Este reconocimiento responde a la calidad artística y al valor humano que transmite la propuesta de Campanella”, afirmó Ocaña ante la mirada del elenco y el aplauso del público.

La obra reconocida refleja la combinación de humor y reflexión que caracteriza su estilo, además de homenajear la vitalidad escénica porteña

La comedia, dirigida y escrita por Campanella, marcó su regreso al teatro luego de El cuento de las comadrejas. El guionista sostuvo ante los presentes la relevancia de la escena local: “El teatro en Buenos Aires ocupa un lugar único y merece el apoyo constante de las instituciones”, expresó tras la entrega del diploma.

Eduardo Blanco encabezó el elenco en ambas temporadas; en la primera participó Fernanda Metilli y actualmente Victoria Almeida asumió ese rol. Además, Gastón Cocchiarale y Maru Zapata completan el reparto.

Campanella definió la pieza como un montaje capaz de equilibrar comedia y reflexión: “Prometemos risas, pero también espacios para preguntarnos sobre el amor, la soledad y el paso del tiempo”, indicó el director y guionista, y agrega una medalla que se cuelga con orgullo: “De las cinco obras más vistas del año pasado, es la única de origen argentino. Y eso es un empuje para nuestro teatro”.

—¿Qué podés contar sobre el elenco de la obra y el aporte de la nueva protagonista?

—Fer Metilli tenía compromisos pactados, por eso entró Vicky Almeida, que es tan graciosa como ella, pero de una manera distinta. Fer es como más guarra; Vicky es más modosita, pero son muy graciosas las dos. Vicky tiene una hondura emocional que es un poco lo que yo busco.

La serie de Mafalda utiliza voces seleccionadas entre más de ochocientos candidatos, buscando interpretar los personajes sin referencias visuales de los actores.

—¿En qué etapa está el proyecto de Mafalda en animación?

—Con Mafalda estamos en todas las etapas. Son veinte capítulos; ya hay capítulos en etapa de finish, que se están animando, otros en etapa de guion, y en el medio están todas las etapas: grabación de voces, animatics, storyboard…

—¿Se pueden adelantar detalles sobre las voces?

—No te lo puedo adelantar. Son actores y actrices fabulosos, pero nos gustaría que primero vean los personajes con las voces antes de ponerles caras reales.

—¿Cómo fue el casting de voces?

—Fue la etapa más larga. Escuché más de ochocientas voces. Lo que pedía era que no me manden ni videos ni el nombre de la persona, solo la voz. Es muy importante no tener la cara de la persona real, porque uno se la imagina a ella, y yo me tengo que imaginar a Mafalda.

Mafalda y su creador, Quino, dos símbolos de la Argentina (AURELIO FLOREZ)

—¿Cuándo apareció la voz de Mafalda?

—De pronto, empezamos a escuchar y no tuvimos dudas. Era Mafalda. Es una persona bastante conocida que está en un momento ascendente de su carrera. Pero no puedo revelarlo.

"Metegol" de Juan José Campanella

—¿Qué me podés contar de la grabación?

—Grabamos las voces como en Metegol: cada intérprete actúa su escena, no es como se hace generalmente en animación, que cada uno viene, graba sus bocadillos y se va. Acá interactuamos, porque hay mucho de ida y vuelta, las discusiones de los chicos son muy graciosas y es muy emocionante verlos y escucharlos.

—¿Cómo es el sistema de producción internacional en animación?

—Toda la parte creativa se hace en Argentina: los guiones, las grabaciones de las voces, los animatics, el storyboard. Pero hay rellenos de extras o texturas que necesitan mucho poder de computación y eso se hace en estudios en Francia, Canadá o la India.

—¿Eso es común en la industria?

—Sí, la animación es así. Todas las películas que ves están hechas un pedacito en diferentes partes del mundo. En Metegol, por ejemplo, el pasto de la cancha se hizo en la India. Nosotros usamos casi todas las computadoras de Argentina y no alcanzaban, tuvimos que alquilar computadoras de bancos.

—¿Cuándo se va a estrenar Mafalda?

—No te podría decir con exactitud, calculo que principios del 2027.

En Estados Unidos estoy con “La ley y el orden”, con las leyes especiales, que es como mi hogar lejos del hogar.

—¿En qué proyectos estás trabajando en Estados Unidos?

—En Estados Unidos estoy con La ley y el orden, que es como mi hogar lejos del hogar. Ya estoy haciendo la tercera temporada, somos muy amigos y ahora se ha decidido que quieren trabajar con los cuatro o cinco directores con los que mejor se llevan. Hacemos cinco capítulos por año, que es mucho, lo máximo que he hecho nunca en la serie. Se decidió eso porque es necesario profundizar, más que probar cosas distintas.

Mientras avanza la postproducción del documental sobre Matías Bagnato, reconoce que aún no hay fecha definida de estreno, ya que depende de la programación de HBO

Pasado, presente y futuro

En el presente creativo de Juan José Campanella, la memoria y la emoción se entrelazan con proyectos que exploran historias reales y rinden homenaje a sus referentes. Mientras avanza la postproducción del documental sobre Matías Bagnato, reconoce que aún no hay fecha definida de estreno, ya que depende de la programación de HBO. Detalla que el proyecto es profundamente emotivo y que, aunque parte del crimen familiar que marcó la vida de Matías, el relato se extiende a la lucha de tres décadas de las víctimas, con testimonios inéditos y una carga emocional que trasciende el género true crime.

Juan José Campanella, dice sobre Héctor Alterio, un hombre generoso y profesional

En ese panorama, un nombre se impone en la charla. El de Héctor Alterio, cuya huella permanece viva en su recuerdo. Campanella lo describe como un actor excepcional, dotado de una verdad y una emoción únicas, y, sobre todo, como un hombre generoso y profesional. Recuerda una anécdota durante el rodaje en Asturias, cuando Alterio recibió la noticia del fallecimiento de su hermana en Buenos Aires. A pesar del dolor, pidió solo una hora para estar a solas y luego retomó el trabajo, demostrando su entrega y su compromiso con el equipo.

—¿Vas a volver a trabajar con Ricardo Darín?

—Siempre estamos hablando, lo que pasa es que a veces ni siquiera nos cruzamos. Hace rato que decimos que nos gustaría, pero nuestro próximo proyecto hay que planearlo para dentro de un año y medio o dos años, porque estamos así de ocupados. En aquella época de El hijo de la novia, terminábamos la película y no teníamos nada que hacer. Ahora, el año que viene ya tengo “cartón lleno” con Mafalda, La ley y el orden y el teatro. Cualquier cosa que planeemos sería para el año 2027 o el 2028.

—¿Cuántos años de carrera tenés ya?

—Desde que empecé a trabajar en cine, mi primer meritorio... Cuarenta y cinco años. Tenía veintiuno. Fue Te rompo el rating, con Jorge Porcel, Moria Casán, Alberto Olmedo, la aparición de Diego Maradona. Todo el mundo sacándose fotos con él y yo decía: “¿Quién es este pibe?“. Yo no lo vi venir, la verdad.

Un joven Juan José Campanella asistía en la película, "Te rompo el rating"

Antes del cartel clásico del “Fin” y el paso a los créditos, la entrevista se termina con un pedido. ¿Cuál es un título posible para la película de la vida de Campanella? Con humor y cierta resignación, el cineasta propone una alternativa improvisada: “No tengo título para la película. Pongan ‘El nuevo proyecto de Juan Campanella’”, sugirió. La mejor síntesis posible para un hombre en permanente movimiento.