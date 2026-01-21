Susana Giménez, Juan José Campanella, El Eternauta y Belén, ganadores en los premios Rose d’Or Latinos 2026

Susana Giménez, Juan José Campanella, El Eternauta y Belén, ganadores Argentinos de los premios Rose D'Or Latinos 2026

La entrega de los premios Rose d’Or Latinos 2026 celebrada en Miami destacó la presencia argentina en la industria audiovisual iberoamericana.

En la ceremonia, Susana Giménez, Juan José Campanella, la serie El Eternauta y la película Belén sobresalieron entre los galardonados.

Los Rose d’Or Latinos celebrron su tercera edición y reconocieron la excelencia del contenido de habla hispana y portuguesa. El evento, realizado en el marco de Content Americas, distinguió a lo más destacado en series, películas, programas de entretenimiento y formatos innovadores.

Susana Giménez fue premiada al mejor programa de entretenimiento de comedia o variedades por su ciclo homónimo. El programa sobresalió por la calidad de sus invitados, entrevistas destacadas y juegos millonarios, acompañados por una producción de primer nivel y el carisma de la conductora. La conductora, que se encuentra en Punta del Este, estuvo ausente de la ceremonia. El último viernes, tras su arribo a Punta del Este, la diva sorprendió a sus seguidores al compartir en Instagram imágenes prácticamente inéditas en Argentina de la película italiana “Il conto è chiuso”, filmada en 1979 junto aCarlos Monzón, quien era entonces su pareja y ex campeón mundial de boxeo.

En la misma velada, Juan José Campanella obtuvo el Rose d’Or Latino a la Trayectoria, un reconocimiento especial como guionista, director y productor argentino. Su aporte fue valorado tanto en el cine como en la televisión nacional e internacional. El laureado director, ganador de un premio Oscar a Mejor Película Extranjera por El Secreto de sus ojos en 2010, es un asiduo director además de la emblemática serie norteamericana La Ley y el Orden: UVE, protagonizada por Mariska Hargitay y es la más longeva en el rubro dramático de la televisión de su país, con veintiséis temporadas y una proyección internacional que la ha convertido en un fenómeno cultural. Campanella ha dirigido más de quince episodios, incluido el número quinientos y otros capítulos de alto impacto temático.

El éxito también acompañó a la productora K&S Films, que se alzó con dos distinciones importantes. El Eternauta, coproducida junto a Netflix, fue elegida mejor serie de drama. Considerada la primera serie global argentina, arrasó en todo el mundo desde su primera semana de exhibición. Según el sitio oficial de Netflix, la serie dirigida por Bruno Stagnaro se convirtió, en su segunda semana, en número 1 del segmento de habla no inglesa en 24 países. Además, estuvo en el top ten en 87 países.

Por otro lado, Belén, dirigida por Dolores Fonzi y desarrollada para Prime Video, se llevó el premio a la mejor película. El film, que obtuvo varios premios nacionales e internacionales, como la Mejor Interpretación de Reparto a Camila Pláate y el Premio RTVE Otra Mirada a Fonzi en San Sebastián; y el Premio del Público en Biarritz, y se encuentra en la lista corta de las 15 películas preseleccionadas para los premios Oscar 2026, cuyos finalistas se conocerán este 22 de enero.

La participación argentina fue sobresaliente en una competencia donde España fue el país más ganador con la obtención de seis galardones, Brasil cuatro y Argentina tres, quedando por delante de México y Chile, que consiguieron uno cada uno.

El certamen reunió a representantes de plataformas internacionales como Netflix, Prime Video, Disney+, y canales de televisión como Telefe y Canal 13. Estos reconocimientos evidencian la proyección internacional y el prestigio alcanzado por la industria argentina en el ámbito de los premios internacionales del entretenimiento y la ficción.

El liderazgo de figuras como Susana Giménez y Juan José Campanella y los éxitos de las producciones argentinas consolidan al país como referente clave en el contenido audiovisual de la región.