Maxi López, en Mar del Plata, habla de la llegada de Daniela Christiansson al país: “Le gusta la cumbia”

Maxi López alterna su rutina entre grabaciones de MasterChef y trabajos en streaming, viajando cada pocos días entre Mar del Plata y Buenos Aires (Crédito: José Tetty)

De Mar del Plata a Capital y viceversa, durante el mes de enero, Maxi López divide su vida entre dos ciudades a más de 400 km de distancia. Es que para cumplir con las grabaciones de MasterChef (Telefe) y su trabajo en streaming, el exfutbolista viaja constantemente de un lugar a otro cada dos días. Como si fuera poco, ahora se suma la organización del cumpleaños de su hijo, Valentino, y hasta la mudanza de su familia desde Suiza a Argentina.

En el medio, no solo habla con su pareja, Daniela Christiansson, para saber cómo se encuentra su bebé, sino que también se reúne con sus pequeños, Valentino, Constantino y Benedicto en Buenos Aires, frutos de su relación con Wanda Nara. Justamente, este jueves, durante el programa, el participante del ciclo culinario recordó su casamiento con la mediática y contó qué cosas no repetiría de esa experiencia.

“Dormí solo tres horas. Estoy viajando mucho, me gusta esto de ir de Mar del Plata a Buenos Aires y al revés, me tiene atrapado”, comenta López antes de charlar con Teleshow a la salida de Sería Increíble, el programa del cual forma parte en Olga y se transmite desde Mar del Plata. Luce una remera negra, pantalones verdes y zapatillas negras. Se lo nota cansado al cabo de una larga jornada de trabajo. Si bien el programa inicia a las 7, López inicia su día cerca de las 5. Aún así, su cara dibuja una sonrisa, saluda a los fans que lo esperan en la calle y promete sacarse fotos con todos.

Maxi López recordó su casamiento con Wanda Nara

- ¿Cómo viviste el reencuentro con tus hijos?

- Ay, hermoso. Hermoso. Tenemos algunos planes juntos que ya vamos a organizar. Y el fin de semana festejo el cumple de Valentino, que cumple diecisiete años. Así que la verdad, hay sorpresa.

- ¿Qué planes tienen?

- Yo soy un gran organizador, ya lo conozco. Le dije: “Vamos a hacer esto y esto”. “Sí, papá, vamos ahí“, dijo. Así que hay evento muy bueno. Él tiene un buen paladar como el padre. Entonces, vamos a ir a un lugar que no lo conoce, pero quería probar.

- ¿Y lo van a hacer junto a Wanda o cada uno después hace su festejo?

- No, no, está abierto todo. Wanda, familia, pareja. Yo no tengo problema. Vamos con todos.

- ¿Cómo van a hacer para venir a la Argentina con Daniela?

- Tengo una casa ya media vista, me tengo que sentar a hablar. Ya estamos organizando todo, así que la verdad, superfeliz.

El exjugador se mostró entusiasta por recibir a los suegros de Suiza, quienes visitarán Argentina para conocer el país y compartir con la familia (Crédito: José Tetty)

- ¿Tus suegros también van a venir de visita?

- Sí, siempre, olvidate. Tenemos, una excelente relación. Vamos a una casa bien grande, así pueden estar todos.

- ¿En un futuro podrían instalarse todos acá?

- No, no. Mi suegro trabaja en Suiza, tendría que ir y venir. Aparte tiene mucho deseo de conocer a Argentina, él no la conoce, así que van a venir a conocer.

- ¿Y Daniela cuántas veces ha venido?

- Tres o cuatro veces. Dani ya conoce. Le gusta, sabe, sabe lo que brinda Argentina, así que está muy contenta.

- ¿Qué parte de Argentina le gusta?

- Le gustó mucho la Patagonia. Estuvimos en la Patagonia y Buenos Aires le parece fantástica.

El exfutbolista coordina la mudanza de su familia desde Suiza a Argentina y prepara la celebración de cumpleaños de su hijo Valentino (Instagram)

- En tu vuelta a MasterChef, Wanda decía que le gustaría tener un hijo...

- Sí, le gustaría. Bueno, yo la acompaño en todas las decisiones que quiera emprender, si quiere que las emprenda. Nosotros ya tenemos tres, así que ya está bien.

- ¿Cómo ves el vínculo con Martín Migueles?

- Yo apoyo siempre. Que Wandita esté bien, que esté contenta, así los nenes están contentos y todos estamos felices.

- ¿Cómo lo ves a Migueles como padre y a Wanda nuevamente en ese rol?

- Ese es un desafío que tienen que pasar ellos. Creo que los hijos son lo más lindo que hay. No hay felicidad más grande que un hijo. Yo lo puedo decir, tengo cinco, y la verdad que es un paso importante.

- Hoy recordabas tu casamiento con Wanda en el programa...

- Salieron temas. Estábamos con un tema musical y salieron los temas de la boda. Y sí, sí, había uno que yo elegí que me encantaba y me hizo volver.

Wanda Nara no dudó en molestar a Maxi López en Masterchef

- ¿Qué es lo que más recordás de ese casamiento? ¿Qué cosas no repetirías?

- Gasté mucha plata. Hoy es otro presupuesto. Ya me olvidé cuánta plata fue, pero bueno, fue lindo, hubo mucha gente, estuvo divertido, y la verdad que la pasamos bien.

- Hablando de canciones, ¿qué tema le dedicarías a Daniela?

- Le gusta la cumbia, le hice conocer la cumbia a la sueca. O si no, algún tema que me cae muy bien de Luck Ra, que está bueno y es divertido.

- ¿Algún objetivo que tengas este año?

- Quiero empezar a ir a ver teatro. Quiero ir a ver a Nico Vázquez en Rocky, que me dijeron que es infernal. Lo voy a ir a ver.