El inesperado comentario de Wanda Nara a Maxi López: “Quiero un bebé, me dieron ganas”

Wanda Nara no dudó en molestar a Maxi López en Masterchef

El regreso de Maxi López en Masterchef Celebrity (Telefe) generó una expectativa inmediata entre los seguidores del programa tras su ausencia por el nacimiento de su hijo Lando, fruto de su relación con la modelo Daniela Christiansson.

La vuelta no solo despertó interés por su desempeño culinario, sino también por su interacción televisiva con Wanda Nara. Desde el anuncio de su regreso, la atención del público se centró en la forma en que ambos, ex pareja y con hijos en común, volverían a compartir el escenario mediático.

Ya en el comienzo del programa, la dinámica entre ambos no tardó en manifestarse. El primer desafío culinario de la noche propuso a los concursantes trabajar en parejas, y el azar emparejó a Susana Roccasalvo con Maxi López. La periodista, beneficiada con una medalla, tenía la posibilidad de intercambiar ingredientes con otras duplas, pero eligió no hacerlo. Este gesto fue el punto de partida para el primer comentario destacable de la noche.

Wanda, atenta a cada movimiento en el set, comentó con tono irónico: “Ni lo consultó con Maxi, Susana, toma las decisiones”. El exfutbolista, lejos de incomodarse, replicó: “Ya estamos conectados”. La conductora, rápida en las respuestas, remató: “Él está acostumbrado a que la mujer mande”. La frase provocó una risa generalizada entre los participantes y el jurado, marcando la pauta de las interacciones que se verían a lo largo del programa.

La química entre ambos se trasladó a la cocina, donde el intercambio de bromas y chicanas se intensificó. Mientras el exfutbolista se concentraba en la preparación de su plato, Wanda aprovechó para acercarse y lanzar una serie de preguntas y comentarios que alternaron la complicidad y la ironía.

Wanda Nara consultó a Maxi López por su presente y su rol de padre

La conductora interpeló directamente a su exmarido: “No me llegó el regalo de Navidad. Estoy sin diamantes ¿Lo tenés en la valija?”, a lo que Maxi continuó con la broma: “Compré diamantes. Lo que pasa que…”. Wanda interrumpió: “Ah, ¿compró diamantes?”, y Maxi remató: “Claro, pero no para vos”.

El tono distendido se mantuvo cuando la conversación giró hacia el nacimiento del nuevo hijo de Maxi. Wanda, con naturalidad, le pidió: “Maxi, quiero que me cuentes todo del bebé”. El exjugador respondió: “Ay, no sabés lo que fue”. La conductora, curiosa, preguntó: “¿Cómo es? ¿A quién se parece de los chicos?”. Maxi no dudó en destacar: “Es muy parecido a Coqui cuando era bebé”. Wanda recordó entonces: “Ay, no, Coqui era un muñequito”. El intercambio espontáneo fue acompañado por las risas de ambos y de quienes estaban presentes, aportando un clima familiar y cercano en medio de la competencia.

Las bromas continuaron con el tema de los pañales y los roles familiares. Wanda consultó: “¿Quién cambió el primer pañal? ¿Vos o Daniela?”. Maxi confesó: “Daniela, lo cambió Daniela. A mí, cuando son muy chiquititos, como que me cuesta”. Wanda, sin perder el ritmo, preguntó: “Pero ¿sabés cambiar el pañal?”. Maxi respondió con seguridad: “Sí. Qué pregunta. Cinco hijos tengo”. Maxi agregó: “Los pañales los cambiaba todos yo. Wanda no cambió nunca un pañal”. Este ida y vuelta cómplice sumó una nueva dosis de humor y dejó en evidencia la confianza y el conocimiento mutuo que caracteriza la relación entre ambos.

El cruce entre Wanda Nara y Maxi López no dejó tema por tocar

El ambiente en el estudio se mantuvo relajado y animado durante toda la interacción. Los demás participantes y el jurado no pudieron evitar sumarse a las risas provocadas por los comentarios y chistes de la ex pareja.

Sin perder el tono humorístico, Wanda sorprendió con una confesión: “Ay, me dio ganas, Maxi, de un bebé”. Maxi, entre confundido y divertido, preguntó: “¿Un qué? ¿Un bebé?”, y Wanda reafirmó: “Quiero un bebé, sí, me dieron ganas. Te veía a vos con el bebé y dije: ¡ay, qué lindo!”. Maxi, fiel a su estilo, concluyó: “¿Viste? No, me salen bien”. Wanda cerró la secuencia con una expresión espontánea: “Lo veo y lo quiero, sí”, rememorando el estribillo de una de sus canciones.

Tras ello, la conductora preguntó cuándo vendrían a la Argentina, ya que una de las posibilidades es que Maxi junto con Daniela se muden al país por las obligaciones laborales del exjugador. Sobre ello explicó: “Papá tiene que trabajar, y estamos viendo cuando van a venir”.