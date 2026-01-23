Flor de la V regresó al teatro en Sex y una frase de su monólogo generó polémica

El regreso de Flor de la V al teatro con Sex

El regreso de Flor de la V a los escenarios porteños después de siete años se concretó con su debut como protagonista y anfitriona de Sex, Viví tu Experiencia, bajo la dirección de José María Muscari en el Gorriti Art Center de Buenos Aires. Esta vuelta marcó un momento relevante en su carrera y en la escena teatral argentina, con una sala totalmente ocupada y una calurosa respuesta del público.

Durante su estreno, Flor de la V se mostró entusiasmada y agradecida: “Estoy muy feliz de volver al teatro en Buenos Aires después de tantos años, y hacerlo con Sex, un espectáculo que invita a jugar, a expresarse y a disfrutar sin prejuicios. Fue una noche muy especial y siento un enorme agradecimiento por el cariño del público”, expresó la artista luego de la función.

Tres looks de Flor de la V en su regreso a los escenarios con Sex

La expectativa en torno a Flor de la V se hizo notar tanto en los asistentes como entre sus seguidores, quienes la acompañaron con ovaciones en esta nueva etapa. La actriz también compartió en diálogo con Teleshow: “Tenía muchas ganas de volver, muchas ganas de hacer teatro y creo que Sex llegó en el momento justo”.

A lo largo de la obra, Flor de la V lució varios looks. El primero fue un vestido negro translúcido decorado con pequeños puntos brillantes y detalles de vuelo. El vestido, de corte asimétrico, deja al descubierto una pierna y se ajustaba a la cintura con un cinturón negro. Lo completó con sandalias de tacón alto adornadas con plumas negras y guantes largosy transparentes que cubrían parcialmente sus brazos y aros largos y brillantes.

El segundo fue un vestido corto de lentejuelas rojas con flecos, ajustado al cuerpo y strapless, que dejaba sus hombros descubiertos. Y un tercero fue un traje sastre blanco compuesto por pantalón, chaleco y hombreras, sin camisa debajo y con el escote pronunciado.

La frase polémica de Flor de la V en su monólogo en Sex

El debut tampoco estuvo exento de polémicas, como una parte del monólogo que hizo en el escenario donde nombró a Luciano Castro y a Tini Stoessel, que propició una discusión en las redes. “Un día iba caminando por la Avenida Córdoba y en una esquina había muchos motoqueros. Uno era un caballo, era Luciano Castro. Chongo, jean, barbudo, cuerpo. Yo tranquila, pelo lacio hasta la cintura y 20 kilos mojada: Tini Stoessel”, señaló. No obstante, en su programa Los Profesionales (El Nueve), relativizó la polémica y reveló que el monólogo será cambiado diariamente.

José María Muscari, creador y director de la obra, detalló cómo fue el proceso para sumar a Flor de la V a su proyecto. Señaló que tras varios intentos y llamados, logró convencerla para integrarse al espectáculo. Según le contó Muscari a Teleshow: “Sex es un gran lugar para Flor. Le va a dar una identidad única. Hay algo en la impronta de Sex que tiene que ver con la trasgresión, pero con un peso y un lugar para dejar algo”.

Flor de la V junto a José María Muscari, creador de Sex, que ya reunió 700 mil espectadores

Por su parte, Flor de la V relató: “Hace muchos años que me llamaba Muscari y me decía: ‘Tenemos que trabajar’, y nunca, por una cosa u otra, concretábamos. Este año dijo: ‘Tengo un proyecto para vos. Yo sé que no me vas a decir que no’. ‘¿Cuál?’—le pregunté. ‘Sex’. Y dije: ‘¿Sex? ¿Te parece?’. Y acá estoy”. Al recordar su experiencia como espectadora del espectáculo antes de sumarse, expresó: “Lo que se plantea es hablar sobre sexualidad, sobre diversidad, sobre la humanidad, tiene tantas aristas tan interesantes. No intenta adoctrinar, ni ser Maestra Ciruela, sino que plantea la sexualidad de una manera tan hermosa y amorosa”.

Flor de la V subrayó la noción de liberación que le produce el espectáculo, trayendo a colación una experiencia vivida desde la platea: “Había una mujer de setenta años y le empezaron a preguntar y ella hablaba. Fue tan hermoso lo que se vivió y lo que ella contaba. Nosotros somos una generación donde el sexo era tabú, donde el goce no estaba permitido, no se hablaba. Entonces, es un espectáculo que es liberador”.

Cuatro momentos de Sex, con Adabel Guerrero, Valeria Archimó y Furia

En cuanto al significado renovador de su participación, sostuvo: “Sex lo que me abre también es volver a permitirme poder jugar, poder ponerme ese traje y decir: bueno, yo me quiero divertir, yo quiero jugar con la sexualidad, yo quiero sentir lo que vive la gente. Fue divertido, entretenido y liberador”. Para la artista, la propuesta incluso incentiva la transformación personal en quienes asisten: “Me parece que es un espectáculo que invita al espectador a liberar su mente, a liberar los prejuicios, hasta creo que es beneficioso para muchas parejas”.

Sobre su papel dentro del show, Flor de la V señaló: “Soy la protagonista, la anfitriona del espectáculo, voy a hacer diferentes monólogos. José me dice: ‘Vos podés jugar con el humor, vos tenés una cosa de un desparpajo que podés decir cualquier cosa y también una vida, un camino’.

El elenco de Sex cuenta con figuras como Juliana “Furia” Scaglione, Adabel Guerrero, Valeria Archimó, Flor Anca, Licha Navarro, Luca Martin, Señorita Bimbo y Maxi Diorio. El cuerpo artístico se completa con un nutrido grupo de bailarines bajo la coreografía de Mati Napp y la producción de Paola Luttini. Desde su estreno en 2019, la obra suma más de 700 mil espectadores y mantiene funciones de jueves a sábado en el Gorriti Art Center.