Teleshow

La insólita teoría de Juli Poggio sobre el DNI: “La cantidad de personas en el mundo con tu mismo nombre”

La modelo e influencer dio una explicación sobre el documento de identidad que propició un debate en Lape Club Social

Guardar
La insólita teoría de Juli Poggio sobre el DNI argentino

Juli Poggio sorprendió al exponer una singular teoría sobre el número en el reverso del DNI argentino. Con convicción, la influencer expuso en La Casa Stream: “DNI argentino. Un numerito que está después de todos los... A ver. Que son así (haciendo el gesto de una “v” horizontal con los dedos en vez de señalarlo como el del símbolo “menor a”). Ese numerito que está ahí. El de ella dice dos. Ese número es la cantidad de personas en el mundo que tienen tu mismo nombre”.

La afirmación llamó la atención y generó curiosidad entre los presentes en Lape Club Social, el ciclo de América TV. Paula Varela, al frente del programa por la ausencia de Sergio Lapegüe, invitó al panel a indagar: “Lo dijo Juli Poggio. Ahora vamos a chequear”.

Leo Paradizo intervino: “Me perdonan, ¿cuál de los números?”. Fue entonces cuando Varela aclaró, indicando la parte inferior del reverso del DNI: “Este, mira, el de acá. El de la fila del medio”.

Entre bromas, continuaron observando sus propios documentos. Varela insistió: “Vamos a ver. ¿Cómo están sus DNI, muchachos? Yo el mío no lo traje porque obvio que no digo la edad ni loca”.

El número ubicado en el
El número ubicado en el reverso del DNI sobre el que teorizó erróneamente Juli Poggio

Paradizo comentó: “Tengo dos”, y pronto la conversación giró hacia Martín Salwe: “Yo tengo dos. O sea, hay dos Martín Salwe. No puede ser, si soy único en el mundo”. Y detalló su nombre completo: “Martín Uriel, que explico. Uriel es un bombazo, algo de la Biblia. Luz de Dios”. A lo que Paradizo reaccionó: “Como Uriel Lozano”. En tono de broma, Varela sumó: “Martín Luz de Dios Salwe”. Paradizo concluyó con humor: “Una dicroica”.

La dinámica continuó animadamente. Salwe desafió: “¿Quién da más?”. Luciana Rubinska sorprendió: “Ocho. Ocho”. Varela confirmó: “Ocho, Luciana”.

A pesar de la cifra, Rubinska mantuvo el escepticismo: “Te diría que Rubinska no hay posibilidad de que haya ocho con mi nombre y mi apellido”. Paradizo intervino con ironía: “¿En Rusia? ¿No tenías segundo nombre?”. Rubinska explicó: “No, porque son Rubinski. Segundo nombre no tengo”.

En medio de las especulaciones, Mauro Szeta pidió claridad para la audiencia: “Pará Paula, explícale a la gente que está en la casa para que lo haga. Mostrás si podés dónde tienen que buscar el numerito. Es en el reverso del DNI para que se entienda. Cuando estás en tu casa van a decirte: ¿Qué hablan estos? En el reverso del DNI, lo voy a mostrar acá. La parte de atrás del DNI”.

Un momento en Lape Club
Un momento en Lape Club Social con Paula Varela y Luciana Rubinska hablando sobre el supuesto descubrimiento de Juli Poggio

Salwe sumó datos: “La parte de atrás. Tenés como todos unos asteriscos”. Varela reforzó la explicación: “El numerito que está ahí. Claro, como unos asteriscos”.

Tras revisar su propio documento, Varela concluyó: “Número, tres”. E indicó la ubicación precisa: “El primer número es el numerito que está acá. ¿Ves cuando terminan todos esos patitos acostados? Acá. Hay un número. Ahí lo ven. Ese es el número”.

En tono de burla, Varela bromeó con Rubinska: “Rubinka, no sé de dónde sacaste ese DNI, viejísimo”. Rubinska se defendió: “Lo tengo que renovar este año”. Varela replicó: “Ya vencido ese DNI, querida”. Rubinska aclaró: “No, me vence en noviembre”. Nuevamente Varela preguntó: “¿Qué número tiene Rubinska?”. “Ocho”, repitió Rubinska. Paradizo reveló: “Seis”.

En ese clima distendido, Salwe advirtió: “Para, para, para. Nadie se mete con Juli Poggio…”.

La conversación puso de manifiesto una leyenda urbana difundida en torno al DNI argentino. Se trata de un código OCR (reconocimiento óptico de caracteres según su sigla en inglés), es una zona de lectura mecánica en la parte trasera que contiene los datos codificados (tipo de documento, país, número de serie, fecha de nacimiento, sexo, fecha de caducidad y nombre/apellidos), y que sirve para autenticar al DNI en lectores especializados. Este número no indica cuántas personas existen con un mismo nombre, sino que cumple una función técnica para identificar de manera precisa el documento en procedimientos administrativos.

Temas Relacionados

DNI argentinoJuli PoggioLeyenda urbana

Últimas Noticias

Habló Telma Louise, la modelo francesa que irrumpió en la relación de Zaira Nara y Robert Strom

La joven europea fue señalada como la nueva pareja del polista. Su diálogo con la prensa argentina

Habló Telma Louise, la modelo

Gio Simeone fue padre por primera vez: nació Tullio y Carolina Baldini viajó a Italia para conocerlo

El delantero y su pareja, Giulia Coppini, presentaron a su hijo con emotivas imágenes y palabras

Gio Simeone fue padre por

Sofía Gonet habló del enojo de Vero Lozano y adelantó si aceptaría otra entrevista

La Reini se refirió en Intrusos a las fuertes declaraciones de la conductora luego de que ella expuso toda su molestia con el ciclo

Sofía Gonet habló del enojo

Mauro Icardi arremetió contra Wanda Nara después de que ella habló de un acercamiento: “Nunca, jamás, serás familia”

El futbolista salió desde su cuenta de Instagram para desmentir a su exesposa, luego de que la animadora asegurara que compartían charlas y estaban limando asperezas

Mauro Icardi arremetió contra Wanda

Mónica Farro recordó su breve affaire con Juan Román Riquelme: “Me traía flores y bombones”

La exvedette habló de la relación que mantuvo con el presidente de Boca Juniors

Mónica Farro recordó su breve
DEPORTES
Con Enzo Pérez de titular,

Con Enzo Pérez de titular, Argentinos vence a Midland en su debut por la Copa Argentina

El gol anulado a Enzo, el “blooper de la fecha” y las posiciones, con eliminados y clasificados: lo que dejó la jornada de Champions

Con una exquisita definición, Cristiano Ronaldo rompió otro récord en Al Nassr: cómo quedó la batalla con Messi por los 1.000 goles

La colombiana Paula Patiño conquista la cuarta etapa del Tour El Salvador 2026

El estremecedor relato de un futbolista a siete años de la tragedia de Emiliano Sala: “Podría haber estado en ese avión”

TELESHOW
Wanda Nara filtró sus explosivos

Wanda Nara filtró sus explosivos chats con Mauro Icardi: de “yo estoy de novia” a “me imagino que Eugenia no se drogará”

Habló Telma Louise, la modelo francesa que irrumpió en la relación de Zaira Nara y Robert Strom

Gio Simeone fue padre por primera vez: nació Tullio y Carolina Baldini viajó a Italia para conocerlo

Sofía Gonet habló del enojo de Vero Lozano y adelantó si aceptaría otra entrevista

Mauro Icardi arremetió contra Wanda Nara después de que ella habló de un acercamiento: “Nunca, jamás, serás familia”

INFOBAE AMÉRICA

Israel lanzó ataques en la

Israel lanzó ataques en la Franja de Gaza: al menos 11 muertos

Alemania detuvo a una empresaria germano-ucraniana acusada de espiar para Rusia desde 2023

Países del Mercosur mantienen su respaldo al acuerdo comercial con la Unión Europea pese al freno de la Eurocámara

La Eurocámara aprobó el préstamo de USD 90.000 millones para Ucrania

Tensión entre Rusia y Japón: Moscú realizó una patrulla aérea con cazas y bombarderos nucleares