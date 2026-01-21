Verónica Ojeda reveló el problema que atravesó al final del embarazo de Diego Fernando: “Estuve postrada en una cama”

La expareja de Diego Maradona reveló que casipierde el embarazo de Dieguito Fernando

El martes por la noche, en LAM (América TV), Verónica Ojeda y Marisa Brel protagonizaron un cruce cargado de tensión y reproches por hechos que se remontan a 2006, cuando ambas compartieron episodios mediáticos vinculados a Diego Maradona. El debate comenzó luego de que Marisa volviera a contar que en el año 2005 Ojeda y Diego estaban esperando un hijo y que el propio 10 lo había anunciado en una reunión familiar. Esto tomó un giro inesperado cuando Verónica, visiblemente molesta, pidió derecho a réplica y decidió contar por primera vez las complicaciones que atravesó durante su embarazo en 2013, cuando estaba en pareja con el ídolo mundial.

Ojeda no dudó en apuntar duro contra la periodista. “Me llamaron todos para decirme que Marisa Brel estaba hablando de mi persona y de alguien que ya no está en este mundo, que es el padre de mi hijo, y que dice mentiras, mentiras y sigue diciendo mentiras. No la creo periodista a ella. Me parece que es nefasta, porque siendo una persona, una mujer, que le costó ser mamá en su momento, le costó tener hijos, que tuvo que alquilar un vientre para poder tener sus hijos, tiene que tener piedad con las mujeres que también le costó, como a mí, tener a mi hijo Diego Fernando, por ejemplo. Entonces, un poco de respeto, un poco de respeto para las madres que realmente necesitan y les cuesta tener hijos”, sostuvo tajante.

Brel intentó defenderse: “Yo no dije que vos estás embarazada. Yo dije que Diego anunció...”. Sin embargo, Ojeda insistió en que no quería hablar con ella y la tildó de “nefasta”. El intercambio fue subiendo de tono, con ambas panelistas lanzando acusaciones personales y discutiendo sobre el pasado, las amistades y las versiones mediáticas que corrieron una década atrás.

Verónica junto a Dieguito Fernando y Mario Baudry, su pareja (Aglaplata)

En medio de la discusión, Ojeda se sinceró y relató el difícil momento que atravesó durante su embarazo: “Yo casi pierdo a Dieguito. Estuve en el quinto mes de gestación. Esto lo cuento una sola vez y no lo cuento más porque es muy triste para mí. En el quinto mes de gestación tuve que estar postrada en una cama. Tenía pérdidas. Y casi pierdo a Dieguito. Por eso nació a los ocho meses. Yo no puedo tener más hijos, no pude tener más hijos porque tuve un embarazo de riesgo. Me encantaría ser mamá, me encantaría, pero no puedo. O sea, tengo que alquilar un vientre, como hizo ella, para poder tener un hijo”.

Además, Ojeda pidió respeto y subrayó el dolor que le provocan las mentiras y las especulaciones mediáticas: “Tengo un hijo de trece años, querida, y que escucha y ve todo, ¿me entendés? Entonces un poco de respeto. Vos sos mamá y también te costó ser mamá. Entonces, un poco de piedad. Nada más te pido”.

El cruce continuó con Marisa Brel defendiendo su trayectoria profesional y asegurando que tenía pruebas y testigos de sus dichos, mientras que Ojeda negaba acuerdos y juicios del pasado y remarcaba el sufrimiento que le habían generado las falsas informaciones sobre su historia familiar y personal.

La pelea de la noche terminó cuando Verónica dejó en claro que su prioridad es proteger a su hijo y evitar que siga siendo afectado por versiones infundadas y rumores: “Quiero que Dieguito no esté intoxicado con todas estas cosas que han pasado hace muchísimos años y que me costó un montón padecer y el dolor que tuve”. Así, el programa volvió a poner sobre la mesa la tensión entre el derecho a la intimidad y el interés mediático, y el impacto emocional que las historias públicas pueden tener en la vida privada y en los hijos de los protagonistas.