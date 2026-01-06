Teleshow

Entre bromas y desafíos, Benjamín Vicuña debutó como conductor en The Balls: cuál fue el pico de rating

El actor chileno mostró su costado más espontáneo y entusiasmó a los seguidores con su nuevo proyecto televisivo

Con un gran carisma y humor, Benjamín Vicuña le dio rienda a la primera emisión de certamen (The Balls – El Trece)

El 2026 arrancó con nuevos desafíos para Benjamín Vicuña, quien demostró que su carisma no solo brilla en la actuación sino también al frente de la conducción. Este lunes por la tarde, el actor chileno debutó como conductor de la nueva temporada de The Balls (El Trece), y lo hizo con soltura, humor y un despliegue que conquistó a los participantes y a la audiencia.

¡Bienvenidos a una nueva temporada de The Balls! El juego es muy simple y ya lo conocen. Son dos equipos de cinco participantes cada uno. Y la premisa es muy básica: el que se cae al agua, pierde”, presentó Vicuña con una sonrisa, dando inicio a la competencia que promete tardes de entretenimiento y risas. Al marcar el ingreso del primer grupo, no dudó en ponerle ritmo al estudio: “Ahora sí, que entre el primer equipo, los Banana Split”, anunció mientras sonaba “Que me falte todo” de Abel Pintos y Luck Ra.

Fiel a su estilo distendido, Vicuña se animó a sacar a bailar a algunos de los competidores, entre ellos a Claudio, el líder de los Banana Split. “¡Esa Claudito! ¿Cómo estamos? ¿Vinimos con todo hoy? Una cosita, ¿por qué se llaman los Banana Split?”, indagó sobre el particular nombre del equipo. “Porque somos heladeros”, confesó Claudio, despertando la complicidad del conductor. “Son heladeros... Me vuelvo loco con el helado. ¿Me van a traer un heladito si ganan?”, insistió Vicuña entre risas.

El actor chileno protagonizó una
El actor chileno protagonizó una desopilante charla con el líder de los Banana Split

Lejos de quedarse en la anécdota, Claudio siguió el juego: “Te traigo un helado y te llevo a mi heladería a que comas uno”. Consultado por el sabor más elegido en su negocio, respondió: “Dulce de leche granizado, chocolate con algo…”. A lo que Benjamín no dudó en confesar: “Yo soy fanático de Banana Split, así que un poquito estoy con ustedes. ¿Saben que pueden ganar más de un millón de pesos? ¿Saben que podemos ir a Brasil todos juntos?”

Con el entusiasmo a flor de piel, Claudio remató: Obvio. Para eso estamos. Vamos a ganar y nos vamos a ir a Brasil”. La energía contagiosa del conductor y los participantes marcó la dinámica de la tarde, donde el humor, la complicidad y el deseo de pasarla bien fueron los grandes protagonistas.

Luego fue el turno del segundo equipo, que ingresó al ritmo de “Corazón mentiroso” de Karina La Princesita. Vicuña, en tono pícaro, preguntó a la capitana por el nombre del grupo: “¿Por qué mentirosos? Decime”. La respuesta fue tan creativa como divertida: “Porque somos actores y actrices profesionales”. Por su parte, Benjamín se prestó al juego. “No, señor, yo me retiro. ¿Mentirosos?”, comentó entre carcajadas. “Somos mentirosas profesionales”, insistió la capitana. “¡Vos sos mentirosa! No, sí, un poquito mentirosas somos”, sumó Vicuña.

Luego, la capitana del equipo
Luego, la capitana del equipo de los Mentirosos le comentó a Vicuña sobre el motivo detrás de su nombre (Captura The Balls - El Trece)

La capitana no se quedó atrás: “Un poquito somos”. El actor, con su experiencia, dejó una reflexión sobre el oficio: “Un buen actor tiene que saber mentir, tiene que hacer creer... ¿Sabés lo que hacemos? Generamos ilusión y fantasía”. Como cierre del divertido ida y vuelta, la participante confesó: “¿Sabés cómo lloro cuando quiero algo?”. Y el flamante conductor, divertido, le consultó a Claudio si le creía algo de lo que pedía. “Por favor, dejame ganar”, suplicó la capitana de Los Mentirosos, completando un intercambio que dejó en evidencia la buena onda y el humor que atraviesan el ciclo.

Además del despliegue de energía, música y competencia, el debut de Benjamín Vicuña tuvo un muy buen arranque en materia de audiencia. En cuanto a las cifras, The Balls comenzó con 3.1 puntos de rating, heredados de Cuestión de Peso, y se mantuvo segundo en la franja, llegando a picos de 3,7, de acuerdo a lo informado por la cuenta Moskita Muerta. Una cifra que, sumada al feedback positivo en redes sociales, augura una temporada con mucha interacción y momentos inolvidables.

Así, entre helados, baile, humor y desafíos sobre el agua, Vicuña dio el puntapié inicial a una nueva etapa en su carrera, mostrando que su versatilidad no conoce fronteras y que, con carisma y cercanía, sabe conquistar tanto en la ficción como en la conducción en vivo. El verano recién empieza y The Balls promete ser uno de los grandes entretenimientos de la temporada.

