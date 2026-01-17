La semana que ha puesto en jaque la leyenda de Julio Iglesias: dos acusaciones de agresión sexual, una investigación en curso y la negativa tajante del cantante

Julio Iglesias en la ceremonia para develar su estrella en San Juan, Puerto Rico, el 29 de septiembre del 2016. (AP foto/Carlos Giusti)

Las acusaciones de agresión sexual contra Julio Iglesias han puesto al artista en el centro de la mayor polémica de su carrera y tienen el potencial de oscurecer la leyenda y el legado de uno de los artistas españoles más reconocidos en el mundo. Los testimonios de dos extrabajadoras, que relatan supuestos hechos ocurridos en sus mansiones de República Dominicana y Bahamas en 2021, han marcado el inicio de un caso que ha ido creciendo con el paso de los días y ganando repercusión internacional. Mientras la vorágine mediática aumentaba, el cantante guardaba silencio, hasta que finalmente optó por pronunciarse a través de un comunicado emitido en sus redes sociales, donde aseguró que los hechos “nunca han pasado”.

Todo empezó el pasado 13 de enero, cuando eldiario.es, en colaboración con Univisión, publicó la investigación en la que llevaban trabajando tres años. Estos medios revelaron las declaraciones que habían recopilado de dos exempleadas del artista, quienes habían trabajado en las residencias que este tiene en el Caribe. Los testimonios de la empleada doméstica y la fisioterapeuta acusan al artista de acoso y abuso de poder, así como de comportamientos que califican de abusos sexuales, tocamientos no consentidos e insultos continuados, que presuntamente recibieron cuando laboraban para Iglesias.

El cantante Julio Iglesias ha roto por fin su silencio y ha lanzado este viernes un comunicado en Instagram en el que rechaza las acusaciones de agresión sexual y maltrato que han lanzado contra él dos extrabajadoras a través de varias informaciones publicadas por Eldiario.es y Univisión. El comunicado, colgado sobre las cuatro de la madrugada, responde "con profundo pesar" a las acusaciones, negando "haber abusado, coaccionado o faltado al respeto a ninguna mujer". (Fuente: Europa Press/Instagram)

Uno de los testimonios recopilados por esos medios de comunicación pone de manifiesto la crudeza que supuestamente vivieron en 2021. “Me usaba casi todas las noches. Cuando le digo que no quiero estar con él, comienza a insultarme muy feo (...). Él trataba de decirme que yo no tenía derecho, por nada del mundo, a decirle que no, a rechazarlo”, relató la empleada doméstica, dejando entrever las presiones a la que estuvo sometida para mantener encuentros sexuales con el cantante.

El perfil de sus empleadas y la negativa del cantante

Según sus palabras, estos momentos tenían lugar casi siempre con la presencia y participación de otra empleada, que ocupaba un puesto jerárquicamente superior, y de la encargada de la mansión. De acuerdo con los datos publicados por ambos medios de comunicación, los hechos tuvieron lugar cuando el intérprete de Por el amor de una mujer tenía 77 años (actualmente tiene 82). Dos días después de que estallase la polémica, la documentación recopilada por eldiario.es y Univisión arrojó nueva información sobre el método, las condiciones y el sueldo que el artista ofrecía en sus ofertas laborales.

La segunda mujer que denuncia al cantante, que trabajó como fisioterapeuta para el artista, asegura haber sufrido besos forzados y tocamientos en el pecho en contra de su voluntad. Además, revela que Iglesias le propuso hacer un “trío” con él y la encargada. La misma extrabajadora también ha sacado a la luz el perfil que Iglesias buscaba a la hora de contratar sus empleadas. “No contrataba a personas estudiadas y cultas. Eran chicas que él sabía que tenían necesidades y que no tenían estudios, en su mayoría. Siempre buscaba mujeres morenas, afrodescendientes. Siempre les preguntaba su descendencia, si era dominicana-dominicana, si eran dominicanas mezcladas con europeos o si eran haitianas”, aseguró a eldiario.es y Univisión, agregando que, para ella, Julio Iglesias “era como un viejo verde. Todos los temas de conversación que él tenía eran sexosos”.

Tres días después de desatarse la polémica, el intérprete de Spanish Girl ha roto su silencio y se ha pronunciado al respecto de la polémica. “Niego haber abusado, coaccionado o faltado el respeto a ninguna mujer. Nunca había sentido tanta maldad, pero aún me quedan fuerzas para que la gente conozca toda la verdad y defender mi dignidad ante un agravio tan grave”, son las líneas que componen el texto que emitió este viernes, 16 de enero, en su cuenta de Instagram.

Hasta donde se sabe, la pareja de Miranda Rijnsburger se encuentra trabajando conjuntamente con su equipo de abogados en su defensa legal. Y es que la Fiscalía de la Audiencia Nacional se encuentra investigando lo sucedido como posible “trata de seres humanos con fines de imposición de trabajado forzado y servidumbre”, además de “varios delitos contra la libertad y la indemnidad sexuales tales como acoso sexual y agresión sexual”. Por el momento, habrá que esperar hasta que se esclarezcan los hechos y se determine el recorrido judicial del caso.