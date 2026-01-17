Teleshow

Tras las críticas que recibió, Maxi López compartió un tierno video: “El mejor momento del día”

El ex futbolista intenta alejarse de las polémicas por sus dichos erróneos sobre la identidad de género de Flor de la V y el adelantamiento del parto de Daniela Christiansson y mostró su cara más amable

Guardar
Maxi López mostró cuál es el mejor momento del día

Tras quedar en el centro de la atención pública por críticas derivadas de comentarios sobre Flor de la V y la polémica en torno a la rapidez de su viaje a la Argentina luego del nacimiento de su hijo, Maxi López optó por mostrar su faceta familiar y compartió un video tierno mientras habla con quien parece ser su hijo Lando a través de su teléfono celular, de Mar del Plata a Suiza, con la leyenda: “Mucho trabajo, pero el mejor momento del día sigue siendo este”, y una serie de emojis de emoción, amor y corazones, en el que arrobó a su esposa, Daniela Christiansson.

Al mismo tiempo la modelo, que reposteó el video, publicó un mensaje que reflejó el apoyo y la cotidianeidad de su entorno cercano. En la primera imagen, se ve una mesa del café Tetè de Course Bike & Coffee (nombre que remite al ciclista que encabeza un pelotón en una competencia), de la localidad de Nyon, en Suiza, con dos cafés y una porción de torta de chocolate. Luego, reposteó a su vez una publicación de su hermana, la nutricionista Anna Christiansson, quien la acompaña en Suiza. Anna, compartió una imagen rodeada de detalles hogareños y escribió: “Gracias a mi querida hermana por este hermoso regalo. Y también gracias al instituto Pandorah (donde trabaja) por este lugar tan acogedor y a Adriana, una persona maravillosa que supo cuidar muy bien de mí”. Este mensaje refleja la red de apoyo y contención que rodea a la familia en un período de cambios y exposición mediática.

Los corazones que le dedicó
Los corazones que le dedicó Daniela Christiansson a su hermana Anna, que es nutricionista y la acompaña mientras Maxi López está en Argentina

La primera controversia con López surgió después del nacimiento de su hijo Lando, cuando regresó casi de inmediato a nuestro país para hacer frente a sus obligaciones laborales. Algunos sectores pusieron en duda la decisión de recurrir a una cesárea en lugar de esperar un parto natural, como deseaba Daniela Christiansson. Según relató López, esperaron hasta más de nueve meses, pero, por recomendación del médico y el equipo del hospital en Ginebra, finalmente optaron por la cesárea debido al peso del bebé, que superaba los 4,4 kilogramos. Destacó que la elección se tomó en conjunto, siempre priorizando la salud y el bienestar tanto de Daniela como del bebé, y negó que sus compromisos laborales influyeran en la decisión.

Pero en los últimos días, otra vez el participante de MasterChef Celebrity quedó en el ojo del huracán luego de hacer una referencia equivocada a la identidad de género de Flor de la V durante una transmisión de Olga. La reacción en el estudio fue inmediata: sus colegas Nati Jota y Noelia Custodio corrigieron el error, subrayando que Flor de la V es una mujer. El episodio fue ampliamente comentado en redes sociales y calificado como inapropiado por usuarios y portales.

La pausa de Daniela Christiansson
La pausa de Daniela Christiansson en Suiza: un café compartido en un bar para ciclistas

La propia Flor de la V abordó la situación en su programa televisivo, recurriendo al humor y restando gravedad al asunto. La conductora de Los Profesionales (El Nueve) valoró la rápida acción de sus colegas en el estudio para reafirmar su identidad y consideró el comentario como un chiste sin mala intención. Aun así, destacó la importancia de recordar y respetar la identidad de género.

En respuesta a la viralización del episodio, López decidió aclarar su postura. Señaló que se comunicó directamente con Flor de la V para explicar que no busca generar polémicas y que prefiere mantener relaciones cordiales: “Esta mañana hablé con Flor y le expliqué que no soy polémico, que no quiero entrar en ningún terreno porque no soy así y me llevo bien con todos”. Insistió en que sus palabras fueron sacadas de contexto y manifestó su disposición a pedir disculpas si alguien se sintió ofendido. “Si me equivoco, pido perdón, y si alguien se sintió ofendido, pido perdón, no es lo que quiero”, afirmó.

Maxi López y la polémica con Flor de la V

La resolución de estos episodios quedó marcada por el diálogo directo entre Maxi López y Flor de la V, lo que permitió restablecer la calma y reafirmar la voluntad de ambas partes de dejar las diferencias atrás y avanzar con tranquilidad.

Instalado en Argentina por motivos profesionales, López publicó un video emotivo en el que muestra el momento diario que comparte con su hijo Lando a través de una videollamada. En las imágenes, se lo observa vestido de manera informal, mirando a su hijo y dedicándole gestos afectuosos. Esta publicación resalta el vínculo a distancia que mantiene con su familia durante su estadía temporal en Buenos Aires.

Temas Relacionados

Maxi LópezDaniela ChristianssonLando López

Últimas Noticias

Escándalo en la obra de Muscari: Mimi Alvarado interrumpió la función y respondió críticas

El director teatral y la dominicana se enfrentaron luego del estreno de El Divorcio del Año

Escándalo en la obra de

Nicole Neumann: juegos, paseos y tiempo de calidad con sus hijos en Punta del Este

La modelo y tres de sus hijos gozaron de un día de playa en Laguna Escondida

Nicole Neumann: juegos, paseos y

Alejandra Maglietti explicó el motivo por el que anota la fecha de elaboración y vencimiento de los preservativos

En el ciclo Storytime, junto a Denise Dumas y Carolina Molinari, la abogada y panelista reveló una sutil forma de control en sus vínculos de pareja

Alejandra Maglietti explicó el motivo

La incógnita que planteó María O’Donnell sobre la boda de Lali y Pedro Rosemblat: “Para mí, ya se casaron”

La periodista hizo notar un detalle del posteo que hizo la cantante para anunciar su compromiso con el conductor de Gelatina

La incógnita que planteó María

Chechu Bonelli y Sofía Jujuy Jiménez reflexionaron sobre la soltería femenina: “La mujer elige la independencia”

En La Casa de Verano, desde Pinamar, ambas expusieron su punto de vista sobre porqué, según ellas, hoy existen gran cantidad de mujeres solteras en comparación con años atrás

Chechu Bonelli y Sofía Jujuy
DEPORTES
Independiente venció 2-0 a Montevideo

Independiente venció 2-0 a Montevideo Wanderers en la Serie Río de la Plata y cerró la pretemporada invicto

La foto inédita de Franco Colapinto a los 12 años junto a un piloto de F1 que volverá a ver en 2026: “Qué viejo estoy”

Provocación y botellazo desde la tribuna: la escandalosa escena que protagonizó el argentino Paulo Gazzaniga en España

Francia acelera por Zidane para que sea el DT de la selección después del Mundial 2026: “Iniciaron conversaciones secretas”

Vélez presentó a Lucas Robertone como nuevo refuerzo: el peculiar video con la participación de Bizarrap

TELESHOW
Escándalo en la obra de

Escándalo en la obra de Muscari: Mimi Alvarado interrumpió la función y respondió críticas

Nicole Neumann: juegos, paseos y tiempo de calidad con sus hijos en Punta del Este

Alejandra Maglietti explicó el motivo por el que anota la fecha de elaboración y vencimiento de los preservativos

La incógnita que planteó María O’Donnell sobre la boda de Lali y Pedro Rosemblat: “Para mí, ya se casaron”

Chechu Bonelli y Sofía Jujuy Jiménez reflexionaron sobre la soltería femenina: “La mujer elige la independencia”

INFOBAE AMÉRICA

Donald Trump dijo que impondrá

Donald Trump dijo que impondrá aranceles a los países que no respalden sus planes de tomar el control de Groenlandia

Estados Unidos advirtió sobre riesgos en el espacio aéreo por actividad militar en varias zonas del continente americano

El primer ministro francés ofreció concesiones a los socialistas para salvar el presupuesto de 2026

Un grupo separatista kurdo afirma haber organizado “operaciones armadas” en Irán para defender a los manifestantes

Kiev cerró sus escuelas tras los bombardeos rusos contra su infraestructura energética