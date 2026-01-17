Tras las críticas que recibió, Maxi López compartió un tierno video: “El mejor momento del día”

Maxi López mostró cuál es el mejor momento del día

Tras quedar en el centro de la atención pública por críticas derivadas de comentarios sobre Flor de la V y la polémica en torno a la rapidez de su viaje a la Argentina luego del nacimiento de su hijo, Maxi López optó por mostrar su faceta familiar y compartió un video tierno mientras habla con quien parece ser su hijo Lando a través de su teléfono celular, de Mar del Plata a Suiza, con la leyenda: “Mucho trabajo, pero el mejor momento del día sigue siendo este”, y una serie de emojis de emoción, amor y corazones, en el que arrobó a su esposa, Daniela Christiansson.

Al mismo tiempo la modelo, que reposteó el video, publicó un mensaje que reflejó el apoyo y la cotidianeidad de su entorno cercano. En la primera imagen, se ve una mesa del café Tetè de Course Bike & Coffee (nombre que remite al ciclista que encabeza un pelotón en una competencia), de la localidad de Nyon, en Suiza, con dos cafés y una porción de torta de chocolate. Luego, reposteó a su vez una publicación de su hermana, la nutricionista Anna Christiansson, quien la acompaña en Suiza. Anna, compartió una imagen rodeada de detalles hogareños y escribió: “Gracias a mi querida hermana por este hermoso regalo. Y también gracias al instituto Pandorah (donde trabaja) por este lugar tan acogedor y a Adriana, una persona maravillosa que supo cuidar muy bien de mí”. Este mensaje refleja la red de apoyo y contención que rodea a la familia en un período de cambios y exposición mediática.

Los corazones que le dedicó Daniela Christiansson a su hermana Anna, que es nutricionista y la acompaña mientras Maxi López está en Argentina

La primera controversia con López surgió después del nacimiento de su hijo Lando, cuando regresó casi de inmediato a nuestro país para hacer frente a sus obligaciones laborales. Algunos sectores pusieron en duda la decisión de recurrir a una cesárea en lugar de esperar un parto natural, como deseaba Daniela Christiansson. Según relató López, esperaron hasta más de nueve meses, pero, por recomendación del médico y el equipo del hospital en Ginebra, finalmente optaron por la cesárea debido al peso del bebé, que superaba los 4,4 kilogramos. Destacó que la elección se tomó en conjunto, siempre priorizando la salud y el bienestar tanto de Daniela como del bebé, y negó que sus compromisos laborales influyeran en la decisión.

Pero en los últimos días, otra vez el participante de MasterChef Celebrity quedó en el ojo del huracán luego de hacer una referencia equivocada a la identidad de género de Flor de la V durante una transmisión de Olga. La reacción en el estudio fue inmediata: sus colegas Nati Jota y Noelia Custodio corrigieron el error, subrayando que Flor de la V es una mujer. El episodio fue ampliamente comentado en redes sociales y calificado como inapropiado por usuarios y portales.

La pausa de Daniela Christiansson en Suiza: un café compartido en un bar para ciclistas

La propia Flor de la V abordó la situación en su programa televisivo, recurriendo al humor y restando gravedad al asunto. La conductora de Los Profesionales (El Nueve) valoró la rápida acción de sus colegas en el estudio para reafirmar su identidad y consideró el comentario como un chiste sin mala intención. Aun así, destacó la importancia de recordar y respetar la identidad de género.

En respuesta a la viralización del episodio, López decidió aclarar su postura. Señaló que se comunicó directamente con Flor de la V para explicar que no busca generar polémicas y que prefiere mantener relaciones cordiales: “Esta mañana hablé con Flor y le expliqué que no soy polémico, que no quiero entrar en ningún terreno porque no soy así y me llevo bien con todos”. Insistió en que sus palabras fueron sacadas de contexto y manifestó su disposición a pedir disculpas si alguien se sintió ofendido. “Si me equivoco, pido perdón, y si alguien se sintió ofendido, pido perdón, no es lo que quiero”, afirmó.

Maxi López y la polémica con Flor de la V

La resolución de estos episodios quedó marcada por el diálogo directo entre Maxi López y Flor de la V, lo que permitió restablecer la calma y reafirmar la voluntad de ambas partes de dejar las diferencias atrás y avanzar con tranquilidad.

Instalado en Argentina por motivos profesionales, López publicó un video emotivo en el que muestra el momento diario que comparte con su hijo Lando a través de una videollamada. En las imágenes, se lo observa vestido de manera informal, mirando a su hijo y dedicándole gestos afectuosos. Esta publicación resalta el vínculo a distancia que mantiene con su familia durante su estadía temporal en Buenos Aires.