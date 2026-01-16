Maxi López reveló la charla que tuvo con Flor de la V luego de la polémica: “Pido perdón si alguien se ofendió”

Maxi López habló de la polémica con Flor de la V (Video: Lape Club Social. América)

Pocas horas después de regresar a la Argentina tras el nacimiento de su hijo Lando en Suiza y mientras alterna entre sus compromisos en MasterChef Celebrity y el streaming de OLGA, Maxi López quedó en el centro de una polémica. Todo surgió a raíz de un comentario sobre Flor de la V que generó incomodidad en la transmisión y rápidamente se expandió por redes sociales.

En medio de una charla distendida en el programa, Nati Jota le preguntó a López si se animaría a besar a un hombre. La pregunta, inesperada, dejó pensativo al exfutbolista, mientras los demás integrantes aguardaban su respuesta. Tras insistir y plantear un caso hipotético, Maxi respondió: “No sería solo masculino, tendría que ser… A Florencia de la Vega, por ejemplo”. El comentario, erróneo tanto en el nombre como en la identidad de género de la conductora, encendió la reacción inmediata de sus compañeros de mesa.

Nati Jota lo corrigió rápidamente: “¡No Maxi, no era por ahí!”, marcando el error y recordando la identidad de Flor de la V. Noelia Custodio sumó: “Claro, es una mujer y le mandamos un beso enorme”. Sin embargo, la situación se tensó aún más cuando Maxi preguntó: “¿Y pero cómo se llama?”, lo que generó un clima de mayor incomodidad. Nati insistió: “¡Florencia de la V! ¡Pero es una mujer!”, evidenciando el desconcierto en el estudio.

En plena emisión de streaming, Maxi López realizó un particular comentario sobre Florencia de la V (Olga)

La respuesta de Flor de la V no tardó en llegar. De regreso en su programa, la conductora abordó la situación utilizando su característico humor. Con ironía, mencionó: “Acabo de poner un pie en Argentina y... ¿Maxi López estuvo hablando de mí también?”. Relató, entre risas, su reciente viaje a Punta del Este, mientras la panelista Josefina Pouso le preguntaba si Maxi había hablado bien de ella. Florencia respondió: “Está confundido...”.

En tono distendido, remató: “¡Porque yo creo que si me besaba, no me largaba más!”, dejando claro que no se tomó el episodio con gravedad. Sin embargo, al repasar portales que hablaban de “los transfóbicos comentarios de Maxi López”, Florencia adoptó un tono más reflexivo: “Muchos medios están haciendo eco, pero yo no escuché lo que dijo todavía. Pero es interesante hablar de esto porque yo pensé que estas cosas ya estaban pasadas de moda”.

Después de ver el fragmento del programa, la conductora opinó: “Para mí lo dijo como una humorada, un chiste tonto, me parece”. Añadió: “Lo que sí me pasa con estas situaciones es que vos lo ves y todos tratan de salir de ahí, pero para mí no tuvo mala intención. Yo lo veo con cero mala intención de decir nada malo. Las chicas le dijeron que soy mujer y yo me identifico como mujer, así que...”. Flor valoró la reacción inmediata de sus colegas en el estudio, quienes aclararon la situación y reafirmaron su identidad.

La respuesta de Flor de la V a los dichos de Maxi López

La polémica continuó hasta que Maxi López decidió tomar la palabra y referirse directamente al episodio para cerrar el tema. Durante una intervención en el ciclo Lape Club Social, expuso que se había comunicado personalmente con Florencia de la V para explicarle su postura. Según expresó, en sus palabras no había ánimo de polémica. “Esta mañana hablé con Flor y le expliqué que no soy polémico, que no quiero entrar en ningún terreno porque no soy así y me llevo bien con todos”.

El exfutbolista recalcó que su intención nunca fue generar malentendidos o herir sensibilidades: “Le dije que muchas cosas las tiran fuera de contexto y no es lo que yo quiero compartir. Lo importante es que hablamos y estoy tranquilo con que ella está tranquila. Hablé con ella; lo mejor es que está todo bien”.

El delantero surgido en River también reflexionó sobre su adaptación al nuevo entorno mediático, reconociendo que puede cometer errores y que está dispuesto a rectificar: “Yo estoy empezando en esto y si me equivoco, pido perdón, y si alguien se sintió ofendido, pido perdón, no es lo que quiero. Muchas veces digo cosas y no son las ideas que quise compartir. Trato de adaptarme a este formato nuevo, para mí. Soy un pibe que entiendo como fundamental ser educado”.

A lo largo de sus declaraciones, López insistió en la importancia de la comunicación directa y de mantener el respeto, subrayando que la situación quedó aclarada entre ambas partes y que la relación se mantiene en buenos términos.