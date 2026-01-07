Teleshow

Maxi López pidió adelantar el parto de su hijo para regresar a la Argentina: la decisión que desató la polémica

Solicitó realizar una cesárea a su esposa, que prefería parto natural, para poder cumplir con sus compromisos laborales

Guardar
Maxi Lopez pidió adelantar el parto de su mujer

El exfutbolista argentino Maxi López reveló que pidió adelantar el parto de su hijo Lando para poder regresar a la Argentina y cumplir con sus compromisos televisivos y laborales. La noticia explotó en los medios y en las redes sociales, donde las opiniones cruzadas no tardaron en encender la polémica. ¿Hasta dónde puede llegar el peso de la agenda profesional cuando la familia atraviesa uno de sus momentos más delicados?

El 31 de diciembre, a las 9:22 de la mañana, Lando llegó al mundo en Suiza, país en el que reside Daniela Christiansson, pareja de López y madre de la pequeña Elle, de dos años. El nacimiento no fue como la modelo sueca había soñado: “Mi deseo era un parto natural”, había contado en la intimidad, tras haber pasado ya por la experiencia de la cesárea con su primera hija. Sin embargo, el destino tenía otros planes. O, mejor dicho, la agenda del exfutbolista.

De vuelta en la Argentina, el también empresario retomó las grabaciones de MasterChef Celebrity y se sumó al equipo del canal de streaming OLGA. “Me vine con el corazón lleno, que eso era lo que necesitaba, pasar un poquitito de tiempo allá con mi nena, con mi señora. Y bueno, Landito también, que nació el 31 de diciembre. Hasta el último día, me tuvo, 9:22 de la mañana”, relató López. La emoción estaba impregnada en cada palabra, pero la revelación que siguió dejó a todos atónitos.

La primera imagen de Maxi
La primera imagen de Maxi López junto con sus dos hijos

La fecha original del parto estaba prevista en principio para otra fecha, a la que él se había aferrado. “Estaba todo planeado para el 19 o 20 de diciembre. Llego a Suiza, hablo con mi mujer y me dice: ‘Cambió todo, no es más programado, es natural’”, rememoró. El tiempo se le escapaba como arena entre los dedos. Los días pasaban, el parto natural no llegaba y los compromisos en Buenos Aires ya marcaban la cuenta regresiva. ¿Qué hacer cuando la vida familiar y la profesional se cruzan en un punto crítico?

Maxi López tomó una decisión. “El 31 no quería salir el chico. Y le dije al doctor: ‘Vamos a hacerlo salir, por favor, que yo tengo que volver a cocinar, si no me van a cocinar acá arriba. Si no vuelvo, me matan’”, relató en el programa Cortá por Lozano, ante la sorpresa de los presentes. “No aguanté”, reconoció, y pidió que se realizara una cesárea, a pesar del deseo de Daniela de un parto natural. El bebé estaba a término: nueve meses y dos días de gestación.

“Salió todo bien, perfecto, después de dos días ya estábamos en casa, pude disfrutar bien de todo, me hubiese gustado disfrutar de mucho más, pero qué va a ser…”, concluyó López antes de tomar el avión de regreso a la Argentina, donde la televisión y los proyectos profesionales lo esperaban. En Suiza, Daniela Christiansson quedó sola con el recién nacido y Elle, sumida en los primeros días del puerperio.

El planteo de Maxi López
El planteo de Maxi López sobre el embarazo de su mujer fue ampliamente discutido en redes sociaes

La confesión causó estruendo. En la red social X, antes Twitter, los usuarios no tardaron en dejar sentir su indignación: “No respetó a la madre, además, la dejó sola en el puerperio” y “Dejó a la mujer sola casi todo el embarazo, va por dos semanas, la obliga a tener cesárea ¿y la vuelve a dejar sola? ¿y encima se ríe?”, fueron algunos de los comentarios más duros que circularon tras viralizarse el fragmento de la entrevista.

El círculo se cerró con rapidez: Maxi López regresó a la vorágine televisiva, mientras su familia permanece en Europa. “Me hubiese gustado disfrutar de mucho más”, repitió el exjugador, aunque la distancia y el eco de la controversia siguen flotando en el aire. ¿Es posible conciliar la felicidad de un nacimiento con las exigencias de una carrera pública? ¿Cuánto pesa cada elección cuando el reloj apremia y el público observa?

Temas Relacionados

Maxi LópezDaniela Christiansson

Últimas Noticias

Fausto, el hijo de Sabrina Rojas y Luciano Castro, cumple 11 años: las dedicatorias de sus padres en redes

Hoy las redes se llenaron de palabras afectuosas para Fausto, mientras las distancias y pasiones familiares se cruzan en una jornada llena de gestos únicos

Fausto, el hijo de Sabrina

La agenda porteña suma opciones para vivir el arte y la historia de manera interactiva

Dos exhibiciones en La Rural permiten explorar obras maestras del Museo del Prado y los secretos de la Gran Pirámide mediante tecnología de última generación y acceso personalizado

La agenda porteña suma opciones

Priscila Crivocapich habló del final de su relación con Roberto García Moritán: “No éramos compatibles”

La modelo posó en las playas de Punta del Este con un look que se suma a la tendencia del verano y fue clara sobre su separación

Priscila Crivocapich habló del final

Así fueron los encuentros entre Luciano Castro y una joven española en Madrid: “Él me besó”

Al aire de Puro Show, Sarah Borrell dio detalles de lo ocurrido en Europa mientras el actor se encontraba de gira con una obra de teatro

Así fueron los encuentros entre

Se conocieron los chats de la presunta infidelidad de Luciano Castro a Griselda Siciliani con una joven española

Durante su estadía laboral en Europa, el actor mantuvo un intercambio de mensajes con Sarah Borrell, que salieron a la luz y podrían poner en jaque el presente amoroso del actor

Se conocieron los chats de
DEPORTES
Dolor en el fútbol argentino:

Dolor en el fútbol argentino: a los 92 años, murió Ángel Norberto Coerezza, leyenda del arbitraje

Luis Advíncula confirmó que se va de Boca Juniors: “Estoy pasando por un momento familiar complicado”

Escándalo en la Champions League de básquet: un equipo quedó con un solo jugador en cancha y fue descalificado

FIFA dio a conocer las innovaciones con IA que tendrá el Mundial 2026

Tras su salida de Rosario Central, Ignacio Malcorra firmó como refuerzo de Independiente

TELESHOW
Fausto, el hijo de Sabrina

Fausto, el hijo de Sabrina Rojas y Luciano Castro, cumple 11 años: las dedicatorias de sus padres en redes

La agenda porteña suma opciones para vivir el arte y la historia de manera interactiva

Priscila Crivocapich habló del final de su relación con Roberto García Moritán: “No éramos compatibles”

Así fueron los encuentros entre Luciano Castro y una joven española en Madrid: “Él me besó”

Se conocieron los chats de la presunta infidelidad de Luciano Castro a Griselda Siciliani con una joven española

INFOBAE AMÉRICA

Un temporal de nieve provocó

Un temporal de nieve provocó caos en varios países europeos con cientos de vuelos cancelados

Los mejores casinos online en México 2026, según apuestas-deportivas.es

Semyon Bychkov toma la batuta de la Ópera de París tras la salida de Gustavo Dudamel

El duro camino de David Uclés hasta el éxito de ‘La península de las casas vacías’ y el Premio Nadal: “Nunca había tenido más de 500 euros en el banco”

Así fueron los operativos en los que Estados Unidos incautó a dos petroleros que desafiaron el bloqueo naval de Venezuela