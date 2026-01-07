Maxi López pidió adelantar el parto de su hijo para regresar a la Argentina: la decisión que desató la polémica

Maxi Lopez pidió adelantar el parto de su mujer

El exfutbolista argentino Maxi López reveló que pidió adelantar el parto de su hijo Lando para poder regresar a la Argentina y cumplir con sus compromisos televisivos y laborales. La noticia explotó en los medios y en las redes sociales, donde las opiniones cruzadas no tardaron en encender la polémica. ¿Hasta dónde puede llegar el peso de la agenda profesional cuando la familia atraviesa uno de sus momentos más delicados?

El 31 de diciembre, a las 9:22 de la mañana, Lando llegó al mundo en Suiza, país en el que reside Daniela Christiansson, pareja de López y madre de la pequeña Elle, de dos años. El nacimiento no fue como la modelo sueca había soñado: “Mi deseo era un parto natural”, había contado en la intimidad, tras haber pasado ya por la experiencia de la cesárea con su primera hija. Sin embargo, el destino tenía otros planes. O, mejor dicho, la agenda del exfutbolista.

De vuelta en la Argentina, el también empresario retomó las grabaciones de MasterChef Celebrity y se sumó al equipo del canal de streaming OLGA. “Me vine con el corazón lleno, que eso era lo que necesitaba, pasar un poquitito de tiempo allá con mi nena, con mi señora. Y bueno, Landito también, que nació el 31 de diciembre. Hasta el último día, me tuvo, 9:22 de la mañana”, relató López. La emoción estaba impregnada en cada palabra, pero la revelación que siguió dejó a todos atónitos.

La primera imagen de Maxi López junto con sus dos hijos

La fecha original del parto estaba prevista en principio para otra fecha, a la que él se había aferrado. “Estaba todo planeado para el 19 o 20 de diciembre. Llego a Suiza, hablo con mi mujer y me dice: ‘Cambió todo, no es más programado, es natural’”, rememoró. El tiempo se le escapaba como arena entre los dedos. Los días pasaban, el parto natural no llegaba y los compromisos en Buenos Aires ya marcaban la cuenta regresiva. ¿Qué hacer cuando la vida familiar y la profesional se cruzan en un punto crítico?

Maxi López tomó una decisión. “El 31 no quería salir el chico. Y le dije al doctor: ‘Vamos a hacerlo salir, por favor, que yo tengo que volver a cocinar, si no me van a cocinar acá arriba. Si no vuelvo, me matan’”, relató en el programa Cortá por Lozano, ante la sorpresa de los presentes. “No aguanté”, reconoció, y pidió que se realizara una cesárea, a pesar del deseo de Daniela de un parto natural. El bebé estaba a término: nueve meses y dos días de gestación.

“Salió todo bien, perfecto, después de dos días ya estábamos en casa, pude disfrutar bien de todo, me hubiese gustado disfrutar de mucho más, pero qué va a ser…”, concluyó López antes de tomar el avión de regreso a la Argentina, donde la televisión y los proyectos profesionales lo esperaban. En Suiza, Daniela Christiansson quedó sola con el recién nacido y Elle, sumida en los primeros días del puerperio.

El planteo de Maxi López sobre el embarazo de su mujer fue ampliamente discutido en redes sociaes

La confesión causó estruendo. En la red social X, antes Twitter, los usuarios no tardaron en dejar sentir su indignación: “No respetó a la madre, además, la dejó sola en el puerperio” y “Dejó a la mujer sola casi todo el embarazo, va por dos semanas, la obliga a tener cesárea ¿y la vuelve a dejar sola? ¿y encima se ríe?”, fueron algunos de los comentarios más duros que circularon tras viralizarse el fragmento de la entrevista.

El círculo se cerró con rapidez: Maxi López regresó a la vorágine televisiva, mientras su familia permanece en Europa. “Me hubiese gustado disfrutar de mucho más”, repitió el exjugador, aunque la distancia y el eco de la controversia siguen flotando en el aire. ¿Es posible conciliar la felicidad de un nacimiento con las exigencias de una carrera pública? ¿Cuánto pesa cada elección cuando el reloj apremia y el público observa?