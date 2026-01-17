Teleshow

La incógnita que planteó María O’Donnell sobre la boda de Lali y Pedro Rosemblat: “Para mí, ya se casaron”

La periodista hizo notar un detalle del posteo que hizo la cantante para anunciar su compromiso con el conductor de Gelatina

La periodista no dejó pasar un detalle del posteo de la cantante (Video: De Acá en Más-Urbana Play)

El miércoles por la tarde, Lali Espósito revolucionó las redes sociales con un posteo en el que anunció su casamiento con Pedro Rosemblat, tras casi dos años de relación. La noticia generó una ola de reacciones, especulaciones y memes en todas las plataformas, y rápidamente se instaló como tema central en la agenda mediática y en las conversaciones virtuales de sus seguidores. Sin embargo, más allá de la emoción y los mensajes de felicitación, el anuncio también desató un curioso debate: ¿Lali y Pedro ya se casaron en secreto?

La pregunta surgió a raíz de la simple, pero contundente frase que acompañó el carrete de fotos: “Nos casamos”. En el programa De Acá en Más (Urbana Play), María O’Donnell recogió el interrogante que muchos internautas se hacían y lo analizó en vivo: “¿Por qué todos dedujeron que se van a casar? Porque el tiempo de verbo ‘nos casamos’, para mí, ya se casaron. Nos casamos. No, presten atención al tiempo de verbo”, insistió la periodista, sembrando la duda sobre si el anuncio era de una boda ya realizada o de un compromiso a futuro.

El intercambio entre los panelistas fue tan divertido como confuso. Guido Bercovich y Rolando Gallego le llevaban la contra a María: “¿Cómo se van a haber casado y nadie se enteró?”, preguntó Gallego. Bercovich, por su parte, sostuvo: “Es un anillo de compromiso el que se ve en el dedo de la gente”. O’Donnell, sin embargo, defendió su postura: “Para mí ya se casaron, chicos. Nos vamos a casar, nos casamos y te casaste. Hay que mirar el tipo de verbo”.

Durante sus vacaciones en Brasil,
Durante sus vacaciones en Brasil, la pareja se comprometió (Instagram)

La discusión reflejó la confusión que el anuncio generó tanto en el público como en los medios. Las imágenes del posteo, en las que Lali y Pedro posan felices, ella mostrando el anillo y ambos compartiendo brindis y risas bajo el sol y en la playa, alimentaron el misterio. La frase elegida por Lali y la falta de detalles sobre una ceremonia o una fecha específica abrieron el juego a las interpretaciones más diversas.

Mientras tanto, las redes sociales se llenaron de memes, mensajes de amor, bromas sobre la boda y hasta análisis gramaticales sobre el verdadero significado de “nos casamos”. Entre la alegría generalizada por la noticia y la incertidumbre sobre si la pareja ya dio el sí o si el posteo es simplemente un anuncio de compromiso, la expectativa no hace más que crecer entre los fanáticos y los medios, que siguen atentos a cualquier nueva pista que puedan dar Lali o Pedro sobre el verdadero estado de su relación.

Esta noticia fue de lo más inesperada, ya que la cantante en más de una ocasión habló acerca de su poco interés en contraer matrimonio. Sin embargo, la cantante comunicó la feliz noticia por medio de un tierno posteo cargado de fotos luciendo su anillo de compromiso y la sencilla frase “Nos casamos”.

La noticia no tardó que
La noticia no tardó que generar una catarata de reacciones en redes (Instagram)

En la primera imagen, Lali aparece emocionada, con gafas doradas y camiseta blanca, luciendo el anillo en su mano izquierda y una expresión de alegría que refleja el especial momento. En otra foto, se la ve junto a Pedro en la playa, abrazados y sonrientes bajo el sol, mientras ella apoya la mano —y el anillo— sobre el rostro de su futuro esposo. También compartió un plano detalle del anillo: una pieza de oro con dos piedras, una cuadrada y otra redonda, de diseño original y delicado.

El carrete incluye una postal espontánea de la pareja celebrando de noche, entre risas y gestos de complicidad, y otra imagen borrosa y divertida en la que ambos disfrutan de la playa y el verano. Con este anuncio, Lali y Pedro oficializaron su compromiso, celebrando el presente y el amor en una secuencia de fotos que rápidamente generó repercusión y mensajes de felicitaciones de parte de colegas y seguidores.

