Fabián Vena: “Creo que hace 50 años soy celíaco y recién ahora lo sé”

El actor visitó La cocina rebelde en Eltrece y detalló el largo camino hasta el diagnóstico, la adaptación familiar y cómo elige cada alimento desde que evita el gluten (Video: La cocina rebelde/ Eltrece)

Fabián Vena visitó La cocina rebelde, el ciclo conducido por Jimena Monteverde en Eltrece, en plena promoción de su nueva obra teatral, El divorcio del año. La presencia del actor, que fue diagnosticado con celiaquía, motivó que la cocina adaptara sus propuestas para ofrecer opciones libres de gluten, tema que se volvió central durante la entrevista.

“Hace relativamente poco, hará un año y pico, me detectaron celiaquía. Después de recorrer durante mucho tiempo y situaciones horribles, con diagnósticos errados, finalmente un especialista dio con el problema”, relató el intérprete al explicar el proceso que lo llevó a modificar de manera radical su dieta. El actor reconoció que, a partir del diagnóstico, debió enfrentar no solo cambios alimentarios sino también una serie de desafíos en el ámbito social y familiar: “Ahora estoy evitando el gluten, por supuesto. La familia adaptándose. Tengo la vida social jodida, así que confío mucho en vos...”, bromeó, sobre la labor de la cocinera.

Durante la charla, la conductora y el cocinero Coco Carreño destacaron la importancia de ofrecer recetas inclusivas para quienes padecen celiaquía y alertaron sobre uno de los principales riesgos. “El peligro es la contaminación cruzada”, advirtió la animadora, a lo que Vena sumó una anécdota familiar: “El chiquito se comió una pizza el otro día, llegó y cuando le voy a dar un beso me dice: ‘No, papá, un beso no te puedo dar’”, contó con ternura sobre Valentino, su nene de 9 años, fruto de su relación con Paula Morales.

El intérprete, que se reconoció como “un converso que mando a todos hacer la colonoscopia”, describió el impacto de la enfermedad: “Lo curioso es que yo creo que hace 50 años que soy celíaco. Me da la sensación porque siempre estuve combatiendo cosas. Ahora estoy muy bien evitando el gluten”. También bromeó sobre la necesidad de extremar cuidados en los vínculos más cercanos: “A Paula, cuando le tengo que dar un beso importante le digo: ‘Inmediatamente te vas a lavar’”, lanzó, con humor.

La celiaquía es un trastorno autoinmune en el que el consumo de gluten—presente en trigo, avena, cebada y centeno—provoca una reacción que daña el revestimiento del intestino delgado. Esta alteración impide la correcta absorción de nutrientes y puede manifestarse con síntomas como dolor abdominal, diarrea persistente, pérdida de peso, fatiga, dolores articulares y problemas neurológicos.

Para quienes sospechan de la enfermedad, el diagnóstico combina análisis de sangre, estudios clínicos y una biopsia intestinal. La detección a tiempo resulta crucial: “La identificación temprana permite evitar complicaciones como la osteoporosis”, explicó a Infobae la especialista Sol Vilaro, Jefa del Departamento de Nutrición de INECO, una organización dedicada a la prevención, diagnóstico y tratamiento de enfermedades mentales a través de su Fundación INECO, que investiga el cerebro humano. El principal tratamiento es una dieta estricta sin gluten, capaz de restituir el bienestar y prevenir secuelas a largo plazo.

Las investigaciones en neurociencias han descubierto que el daño intestinal no es la única consecuencia. Muchas personas con celiaquía experimentan trastornos cognitivos y fatiga, síntomas que pueden mejorar de forma significativa cuando se adopta la dieta adecuada. Según Vilaro, “los dolores de cabeza recurrentes y las dificultades de concentración suelen disminuir cuando se elimina el gluten”.

El impacto de la celiaquía trasciende lo físico. Las restricciones alimentarias, la vigilancia constante ante la contaminación cruzada y el temor a reacciones adversas pueden generar ansiedad y estrés en la vida social. Los especialistas de INECO recomiendan contar con apoyo psicológico y buscar grupos de contención que compartan estrategias para sobrellevar mejor la adaptación y los retos emocionales.

El entorno social juega un papel fundamental en el día a día de las personas con celiaquía. Los grupos de apoyo y la disponibilidad de información confiable resultan, según Vilaro, “cruciales para que los pacientes se sientan acompañados y puedan sostener la adherencia al tratamiento”.