Zaira Nara le dio un consejo a Maxi López a 15 días del nacimiento de su hijo: “Que acompañe a su mujer”

A poco tiempo de que Maxi López fuera nuevamente padre con Daniela Christiansson, Zaira Nara decidió compartirle un consejo (Q4V - DGO Stream)

El cierre del 2025 y el arranque del 2026 encontraron a Maxi López en una etapa de grandes cambios personales. El exfutbolista celebró la llegada de Lando, su segundo hijo junto a Daniela Christiansson, en un ambiente de alegría familiar y nuevos desafíos. Sin embargo, no todo fue calma: al regresar a la Argentina, Maxi se vio envuelto en polémicas por comentarios poco felices sobre el parto de su pareja, lo que generó repercusiones tanto en las redes como en los medios. En medio de esta turbulencia, su excuñada Zaira Nara le dio un consejo que no pasó inadvertido y volvió a poner el foco en el rol de Maxi como padre.

El episodio se dio al aire de QV4 (DGO Stream), donde Zaira integra el panel desde Punta del Este. En una dinámica de preguntas y respuestas en vivo, Lola Latorre le propuso a la modelo que diera un consejo esencial a diferentes figuras del ambiente. Cuando llegó el turno de Maxi López, Zaira fue clara: “Que acompañe mucho a su mujer en el post parto”.

Y agregó: “Por más que sea una mujer que te diga ‘andá a laburar que yo puedo sola’, hay que acompañar a las mujeres porque el rol de paternar es de los dos y hay veces que necesitamos esa presencia. Así que ese es mi consejo”.

Maxi junto a sus hijos, el recién nacido Lado y la pequeña Elle (Instagram)

Siguiendo con el juego, Lola le consultó por otros personajes de la farándula. Cuando le mencionaron a Ángel de Brito, Zaira aprovechó para pasarle factura en tono humorístico: “Que no me escriba solo cuando quiere saber algún chimento. No somos amigos, pero de repente me pone ‘¿estás?’”. Y remató, con sinceridad: “Y digo la puta madre, y la segunda pregunta es si estoy embarazada, la tercera si te separaste o si estás con él. Nunca es ‘¿che, vas al evento tal? ¿Nos cruzamos?’. O sea, no soy amiga, pero tengo buena onda”.

Sobre el conductor, Zaira añadió: “Si ves mis últimas conversaciones son preguntas muy picantes”. Después, el panel siguió con otros nombres conocidos como Nico Vázquez, Luciano Castro, Griselda Siciliani y, además, su hermana Wanda Nara, a quien le aconsejó que “esté un tiempo sola”.

"Hay que acompañar a las mujeres porque el rol de paternar es de los dos"m expresó Zaira ante la reciente llegada del hijo de López y Christiansson (Instagram)

Pero fue el comentario hacia Maxi López el que más resonó en redes y medios, sobre todo por la controversia reciente. Días atrás, el exdeportista había hecho una declaración en Cortá por Lozano (Telefe) que no cayó bien. “El 31 no quería salir el chico. Y le dije al doctor: ‘Vamos a hacerlo salir, por favor, que yo tengo que volver a cocinar, si no me van a cocinar acá arriba. Si no vuelvo, me matan’”, relató, en referencia a la demora en el nacimiento de Lando.

La frase generó críticas y la necesidad de una aclaración pública. En una entrevista en vivo con Lape Club Social (América) desde Mar del Plata, Maxi explicó: “Yo desdramatizo mucho y tiendo a ser siempre positivo y alegre en ciertas cosas”. Aclaró que la fecha de parto de Daniela era entre el 19 y el 20 de diciembre, pero decidieron esperar porque ella quería un parto natural. “Esto la gente no lo sabe, realmente, porque yo tampoco lo conté. Entonces, esperamos hasta el día 27, 28, que ya estaba pasada de nueve meses y una semana más, y el doctor personal de ella y junto con el staff del hospital de ahí de Ginebra, decidieron implementar ellos una cesárea porque el gordo ya estaba pesando más de 4,400 kilos. Y nos dijeron por cuestiones de salud”.

Luego de sus polémicos dichos sobre el parto de su hijo, Maxi López decidió aclarar la situación (Lape Club Social - América)

López fue enfático al negar cualquier presión sobre Daniela para adelantar el parto, “Una cosa es todo el proceso que pasamos, el proceso que pasó ella con el embarazo y esperamos hasta más de nueve meses porque el deseo era ese, ninguna presión. Imaginate, después del quinto hijo...”, detalló, en referencia a los tres varones que tuvo con Wanda y a Elle, su primera hija con la sueca. Además, aclaró que su trabajo no influyó en la decisión: “Y en cuanto a lo laboral, yo toda mi vida tuve que salir a trabajar y viajaba por el fútbol más de 20 años. Muchas veces me tocaba estar lejos de casa y yo decidí en el 2026, decidimos con Dani venir a vivir a la Argentina. Entonces, tengo que ponerme a buscar una casa, un hogar, para cuando ella pueda viajar con el gordo, ya esté todo listo, tenga una cunita lista, la cama para mi nena, los cuartos para mis chicos. Eso lleva tiempo”.