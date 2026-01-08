“Vamos a hacerlo salir, si no me matan”: Maxi López explicó la polémica frase sobre el nacimiento de su hijo

Maxi López habló de la polémica que se generó por sus dichos sobre el nacimiento de su quinto hijo (Video: Lape Club Social-América TV)

Luego de varias semanas de espera, el 31 de diciembre nació Lando, el segundo hijo de Maxi López y Daniela Christiansson. A pocos días del parto, Maxi dejó el invierno suizo y regresó a la Argentina para retomar las grabaciones de MasterChef Celebrity y participar de la temporada de verano de Olga en Mar del Plata. Antes de instalarse en la costa y volver a la rutina laboral, pasó por el piso de Cortá por Lozano (Telefe) y habló sobre la llegada de su hijo. Sin embargo, una de sus frases generó polémica y debate en redes sociales: “El 31 no quería salir el chico. Y le dije al doctor: ‘Vamos a hacerlo salir, por favor, que yo tengo que volver a cocinar, si no me van a cocinar acá arriba. Si no vuelvo, me matan’”.

Las repercusiones no tardaron en llegar y, ante la controversia, Maxi decidió aclarar sus dichos en una entrevista en vivo con Lape Club Social (América TV), desde el parador de Mar del Plata. “Yo desdramatizo mucho y tiendo a ser siempre positivo y alegre en ciertas cosas", señaló el exdelantero a modo de introducción. “La verdad es que teníamos una fecha, tenía Dani una fecha de parto, 19, 20 de diciembre, lo cual decidimos esperar porque ella quería un parto natural. Esto la gente no lo sabe, realmente, porque yo tampoco lo conté. Entonces, esperamos hasta el día 27, 28, que ya estaba pasada de nueve meses y una semana más, y el doctor personal de ella y junto con el staff del hospital de ahí de Ginebra, decidieron implementar ellos una cesárea porque el gordo ya estaba pesando más de 4,400 kilos. Y nos dijeron por cuestiones de salud”.

López fue categórico al negar cualquier presión sobre su pareja para adelantar el parto: “A ver, son dos cosas diferentes. Una cosa es todo el proceso que pasamos, el proceso que pasó ella con el embarazo y esperamos hasta más de nueve meses porque el deseo era ese, ninguna presión. Imaginate, después del quinto hijo...”, graficó en alusión a los tres varones que tuvo con Wanda y a Elle, su primera hija con la sueca. Y siguió aclarando que su trabajo no tuvo nada que ver con la decisión: “Y en cuanto a lo laboral, yo toda mi vida tuve que salir a trabajar y viajaba por el fútbol más de veinte años. Muchas veces me tocaba estar lejos de casa y yo decidí en el 2026, decidimos con Dani venir a vivir a la Argentina. Entonces, tengo que ponerme a buscar una casa, un hogar, para cuando ella pueda viajar con el gordo, ya esté todo listo, tenga una cunita lista, la cama para mi nena, los cuartos para mis chicos. Eso lleva tiempo”, enumeró.

A los cinco días de la llegada de Lando, Maxi regresó a la Argentina para retomar su trabajo (Instagram)

Maxi agregó que, como padre, siempre ha estado presente en los embarazos: “Desde el primero al último, a mí me tocó acompañar siempre. En todos los embarazos estuve presente en todos. En algunos estuve desde el inicio. Por ejemplo, con Elle me tocó estar los primeros dos años a full porque trabajaba al lado de casa, entonces tenía la posibilidad de volver. Este me encuentra en otro país, me ha pasado que me iba por fútbol a otros países y volvía. O sea, es parte de mi vida hace más de veinte años”.

En cuanto a la organización familiar, Maxi aclaró: “Ya compré la cunita, ahora me estoy encargando de buscar la casa en Buenos Aires, pero donde ella se sienta más cómoda, donde esté bien. Yo voy mandando fotos y vamos planeando los dos. Ella estaría acá si el nene tuviera las vacunas, porque tampoco es sano que viaje un bebé de menos de tres meses”.

De esta manera, Maxi López intentó poner en contexto sus declaraciones, subrayando que la prioridad fue siempre la salud y el bienestar de Daniela y del bebé, y que las decisiones se tomaron en conjunto, sin presiones ni imposiciones relacionadas con sus compromisos laborales.