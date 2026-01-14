Leticia Siciliani opinó sobre la infidelidad de su cuñado a Griselda: “El que tenía que hablar primero era Luciano”

La hermana de Griselda volvio a hablar del audio viral de su cunado y fue filosa (Video: Puro Show- El Trece)

Hace días que el escándalo que envuelve a Luciano Castro tras la difusión de audios comprometedores con una joven danesa—mientras está en pareja con Griselda Siciliani— sigue sumando voces, repercusiones y la aparición de nuevos personajes. Esta vez fue Leticia Siciliani, hermana de Griselda y cuñada del actor, quien decidió volver a hablar del tema y defender a su familia, mostrando su incomodidad y firmeza al hablar del tema en diálogo con el ciclo Puro Show (El Trece).

Consultada sobre cómo vivió la situación desde adentro, Leticia fue clara: “No, es que no me pasó a mí. Obviamente, no me gusta. Si la llego a ver a mi hermana en alguna situación que a mí no me guste, estando mal o algo, obvio, me voy a enojar. Pero por ahora estamos tranquilos”. Cuando el cronista le mencionó que Luciano había dicho que Griselda estaba “enojadísima”, Leticia respondió con ironía: “¿Te dijo? (risas) No, no lo vi”. Al insistir sobre si había hablado con su hermana, fue tajante: “Sí, sí, obvio. Obvio que hablo. Ella ya habló también y es bastante escueta con su intimidad. Entonces, yo no voy a hablar de la intimidad de ella”.

Sobre el impacto emocional del escándalo, Leticia opinó: “No sé si es que le dolió, pero obviamente que no te gusta. Tengas la relación que tengas y tengas las libertades que tengas y los acuerdos que tengas con tu pareja, me parece que a nadie le gustaría escuchar un audio así, como que siento que, y esto lo digo por mí, debe romper algo, pienso yo. Pero sobre todo por lo mediático, porque Gri es alguien que realmente cuida mucho eso. Ella se encarga de cuidar y de crear su vida pública de una forma, y esas cosas no forman parte de su vida pública. Entonces, entiendo que eso sí es un dolor de ovarios”.

Fernanda Iglesias mostró las conversaciones entre Luciano Castro con la joven española, quien sería la tercera en discordia en su vínculo con Griselda Siciliani (Puro Show – El Trece)

Al preguntarle sobre los audios y la viralización del famoso “hola, guapa”, la actriz de La Llamada fue contundente: “Bueno, escuché solo el de: ‘Hola, guapa’”. Ante esto el cronista le contó que había más y no pudo contener su reacción: “No, me quiero cuetear. No, no, no, no, no, no, no, no. Terminemos, terminemos esto acá”. Consultada sobre si Castro es la pareja ideal para su hermana, Leticia respondió: “Para mí, la pareja ideal es la que la haga plenamente feliz”. Y cuando le preguntaron si Luciano la hace feliz, reflexionó: “¿Vos pensarías lo mismo? Yo creo que la estaba haciendo feliz. Y sí, porque ahora estarán pensando sus cosas. Cualquier persona que le haga mal a mi hermana, a mí me hace mal. No me gusta ver mal a mi hermana. Tengo cinco hermanos y, si veo mal a alguno, me enojo, me recaliento. Así que mientras que yo no la vea sufriendo, va a estar todo bien”.

Leticia también consideró que Griselda es “una mujer valiente y, sobre todo, muy, muy segura de sí. Y cuida mucho su intimidad y su vida. Pero para mí, el que tenía que hablar primero era Luciano”. Sobre la participación de las ex de Castro en el escándalo, como Flor Vigna y Sabrina Rojas, Leticia fue contundente: “No me gusta que nadie hable mal de mi hermana. No me gusta para nada. De Luciano digan lo que quieran, pero de mi hermana nada. Y si lo dicen, bueno, habrá que cruzarse algún día”.

Así, Leticia Siciliani dejó en claro su postura: defendió a Griselda, se mostró molesta por la exposición mediática y subrayó la importancia de cuidar la intimidad y el respeto familiar en medio de un escándalo que parece lejos de apagarse.