Leticia Siciliani opinó sobre la infidelidad de su cuñado a Griselda: “El que tenía que hablar primero era Luciano”

Hace días que el escándalo que envuelve a Luciano Castro tras la difusión de audios comprometedores con una joven danesa—mientras está en pareja con Griselda Siciliani— sigue sumando voces, repercusiones y la aparición de nuevos personajes. Esta vez fue Leticia Siciliani, hermana de Griselda y cuñada del actor, quien decidió volver a hablar del tema y defender a su familia, mostrando su incomodidad y firmeza al hablar del tema en diálogo con el ciclo Puro Show (El Trece).
Consultada sobre cómo vivió la situación desde adentro, Leticia fue clara: “No, es que no me pasó a mí. Obviamente, no me gusta. Si la llego a ver a mi hermana en alguna situación que a mí no me guste, estando mal o algo, obvio, me voy a enojar. Pero por ahora estamos tranquilos”. Cuando el cronista le mencionó que Luciano había dicho que Griselda estaba “enojadísima”, Leticia respondió con ironía: “¿Te dijo? (risas) No, no lo vi”. Al insistir sobre si había hablado con su hermana, fue tajante: “Sí, sí, obvio. Obvio que hablo. Ella ya habló también y es bastante escueta con su intimidad. Entonces, yo no voy a hablar de la intimidad de ella”.
Sobre el impacto emocional del escándalo, Leticia opinó: “No sé si es que le dolió, pero obviamente que no te gusta. Tengas la relación que tengas y tengas las libertades que tengas y los acuerdos que tengas con tu pareja, me parece que a nadie le gustaría escuchar un audio así, como que siento que, y esto lo digo por mí, debe romper algo, pienso yo. Pero sobre todo por lo mediático, porque Gri es alguien que realmente cuida mucho eso. Ella se encarga de cuidar y de crear su vida pública de una forma, y esas cosas no forman parte de su vida pública. Entonces, entiendo que eso sí es un dolor de ovarios”.
Al preguntarle sobre los audios y la viralización del famoso “hola, guapa”, la actriz de La Llamada fue contundente: “Bueno, escuché solo el de: ‘Hola, guapa’”. Ante esto el cronista le contó que había más y no pudo contener su reacción: “No, me quiero cuetear. No, no, no, no, no, no, no, no. Terminemos, terminemos esto acá”. Consultada sobre si Castro es la pareja ideal para su hermana, Leticia respondió: “Para mí, la pareja ideal es la que la haga plenamente feliz”. Y cuando le preguntaron si Luciano la hace feliz, reflexionó: “¿Vos pensarías lo mismo? Yo creo que la estaba haciendo feliz. Y sí, porque ahora estarán pensando sus cosas. Cualquier persona que le haga mal a mi hermana, a mí me hace mal. No me gusta ver mal a mi hermana. Tengo cinco hermanos y, si veo mal a alguno, me enojo, me recaliento. Así que mientras que yo no la vea sufriendo, va a estar todo bien”.
Leticia también consideró que Griselda es “una mujer valiente y, sobre todo, muy, muy segura de sí. Y cuida mucho su intimidad y su vida. Pero para mí, el que tenía que hablar primero era Luciano”. Sobre la participación de las ex de Castro en el escándalo, como Flor Vigna y Sabrina Rojas, Leticia fue contundente: “No me gusta que nadie hable mal de mi hermana. No me gusta para nada. De Luciano digan lo que quieran, pero de mi hermana nada. Y si lo dicen, bueno, habrá que cruzarse algún día”.
Así, Leticia Siciliani dejó en claro su postura: defendió a Griselda, se mostró molesta por la exposición mediática y subrayó la importancia de cuidar la intimidad y el respeto familiar en medio de un escándalo que parece lejos de apagarse.