Teleshow

La triste despedida de Jorge “Corcho” Rodríguez a Pía, su asistente de 30 años: “Gracias por tu amor”

El empresario compartió una imagen y una carta en la que recuerda las décadas vividas junto a su colaboradora recientemente fallecida, al resaltar la complicidad y la alegría

Guardar
El sentuido mensaje de Jorge
El sentuido mensaje de Jorge Corcho Rodríguez para despedir a su asistente

El empresario Jorge Corcho Rodríguez despidió públicamente a Pía, su asistente durante más de treinta años, con un mensaje cargado de afecto y gratitud. El emotivo homenaje fue compartido en su cuenta de Instagram, en el que resumió treinta años de historias compartidas, trabajo incansable y una amistad que trascendió el paso del tiempo.

“Querida Pía, mi asistente por más de treinta años, mi amiga, mi cómplice de aventuras, todo lo que te tenía que decir y vos a mí nos lo hemos dicho todos estos años”, comenzó el mensaje del empresario. No es una despedida formal ni un simple agradecimiento profesional. Es la voz de alguien que reconoce en otro ser humano una presencia fundamental, un refugio cotidiano aun después de su muerte. “Quiero recordarte como ejemplo de vida para mí y para todos los que te conocieron y te quieren”, escribió, al arrojar luz sobre la huella que Pía dejó en su entorno.

En la imagen que acompaña el texto —una que, por sí sola, podría contar la historia sin palabras— se observa a la mujer recostada en una cama, arropada bajo una manta de cuadros beige y grises. Su rostro, surcado por los años, irradia una serenidad casi contagiosa. Los cabellos blancos, despeinados pero suaves, enmarcan la sonrisa amplia con la que mira a Jorge Rodríguez, quien se inclina hacia ella desde una silla a la derecha de la imagen. Ambos se toman de las manos con fuerza y ternura, formando un puente invisible entre dos vidas entrelazadas.

El entorno es íntimo: una lámpara de mesa apoya la calidez de la escena, y detrás, una estantería de madera exhibe varias fotografías familiares, pequeños recuerdos enmarcados que parecen custodiar el momento. Por la ventana, el verde de los árboles insinúa vida y esperanza, aun en los días finales. Sobre la cama, un teléfono móvil descansa en silencio, ajeno a la intensidad de lo que ocurre.

Jorge Corcho Rodríguez y la
Jorge Corcho Rodríguez y la emotiva foto al despedir a su asistente, Pía (Instagram)

“Esta foto es del último día que nos vimos en diciembre, sabías que te estabas por ir a otro lugar mejor pero así y todo no dejabas de sonreírme y decirme que importante somos el uno para el otro”, relata Rodríguez. La imagen captura ese instante preciso: la mirada de complicidad, la sonrisa compartida, el contacto físico que trasciende las palabras. ¿Cuántas veces, en treinta años, compartieron gestos similares? ¿Cuánto cabe en ese apretón de manos, en ese cruce de miradas?

El texto continúa: “Me siento afortunado de haberte tenido cerca todos los días, gracias Pía por darme tu amor incondicional, te voy a extrañar, no dudo que vas a estar cerca mío protegiéndome siempre”. Es un tributo a la lealtad, a la compañía diaria, a la confianza tejida durante décadas.

La escena no es grandilocuente, pero sí profundamente humana. Una mujer mayor, vestida con un camisón gris con detalles rojos, sonríe con los ojos y la boca. Un hombre maduro, de barba canosa y pulseras en la muñeca, la mira sin apartar la vista. Sus manos entrelazadas, con los dedos de Jorge Corcho Rodríguez apretando con decisión y cuidado, son testimonio de una despedida repleta de amor y gratitud.

Al fondo, la luz natural se filtra por el ventanal, iluminando el rostro de Pía. Las fotografías familiares parecen observar la escena, mudas pero presentes. La atmósfera transmite una mezcla de calma y adiós, de final y continuidad invisible.

En palabras del propio Rodríguez, “recordamos con alegría todas las cosas que hicimos juntos, todas las batallas que estuviste incondicional a mi lado”. La historia de una asistente y un empresario se convierte, así, en la de dos aliados, dos amigos, dos personas que aprendieron a ser importantes el uno para el otro.

Temas Relacionados

Jorge Corcho RodríguezDespedidaRedes sociales

Últimas Noticias

“Alto riesgo”: la conclusión de los especialistas que evaluaron a Romina Gaetani en la causa por violencia de género contra su ex

El informe lo hicieron los profesionales del Centro de Atención a la Víctima del Ministerio Público Fiscal que se entrevistaron con la actriz

“Alto riesgo”: la conclusión de

La angustia de Luciano Castro por su infidelidad a Griselda Siciliani: “Una tristeza que cada día es más grande”

Desde Mar del Plata, el actor se sinceró y abrió su corazón ante el difícil momento emocional que atraviesa con su pareja

La angustia de Luciano Castro

Valentina Cervantes abrió las puertas de su nueva mansión en Inglaterra: “Enzo dice que recambia la energía”

La influencer sorprendió al revelar la costumbre de mudarse constantemente por un deseo de su pareja, Enzo Fernández

Valentina Cervantes abrió las puertas

El fuerte descargo de Juana Viale ante los rumores de romance con Mauricio Macri: “Hacer daño por un segundo de fama”

La conductora agradeció el apoyo de sus seres queridos y cuestionó la responsabilidad de quienes difunden noticias falsas

El fuerte descargo de Juana

Soledad Pastorutti contó la impactante muerte de su bisabuelo: “Lo partió un rayo”

La popular artista nacida en Arequito compartió una fuerte anécdota acerca de su abuela paterna y el destino trágico de su bisabuelo

Soledad Pastorutti contó la impactante
DEPORTES
La frase con la que

La frase con la que Cholo Simeone “le marcó la cancha” a Thiago Almada en medio de los rumores de una salida del Atlético de Madrid

Ander Herrera reveló la gran diferencia entre Boca Juniors y gigantes europeos como el United y el PSG

Conmoción en Italia por la muerte de un trabajador a -12° en medio de los preparativos para los Juegos Olímpicos de Invierno 2026

Manchester United agravó su crisis y rompió un récord negativo de más de 100 años

La sentencia de Juanfer Quintero sobre el deseo de Sebastián Villa de jugar en River Plate

TELESHOW
“Alto riesgo”: la conclusión de

“Alto riesgo”: la conclusión de los especialistas que evaluaron a Romina Gaetani en la causa por violencia de género contra su ex

La angustia de Luciano Castro por su infidelidad a Griselda Siciliani: “Una tristeza que cada día es más grande”

Valentina Cervantes abrió las puertas de su nueva mansión en Inglaterra: “Enzo dice que recambia la energía”

El fuerte descargo de Juana Viale ante los rumores de romance con Mauricio Macri: “Hacer daño por un segundo de fama”

Soledad Pastorutti contó la impactante muerte de su bisabuelo: “Lo partió un rayo”

INFOBAE AMÉRICA

Rusia aseguró que el misil

Rusia aseguró que el misil hipersónico Oreshnik impactó una planta ucraniana de reparación de aviones

Cinco cabezas humanas aparecieron colgadas en una playa de Ecuador

Una turista hacía esnórquel en Brasil y fue mordida por un tiburón: “Se me pegó en la pierna”

Los Premios Goya dan a conocer sus nominaciones en la Academia de Cine

El impacto de la luz natural en la diabetes sorprende a la ciencia