¿Wanda Nara tuvo un affaire con un empresario casado del negocio de las bananas? Su furiosa reacción por el rumor

Fede Flowers aseguró que Wanda Nara tuvo un affaire con un empresario salteño (Video: Los Profesionales de Siempre- El Nueve)

Wanda Nara volvió a estar en el centro de la escena tras la información que Fede Flowers compartió en Los Profesionales de Siempre (El Nueve), donde aseguró que la empresaria habría tenido un romance con un empresario del rubro de hortalizas y bananas durante un viaje a Salta a fines de 2025. Todo se da luego de la mediática separación que tuvo la conductora de Martín Migueles.

El periodista detalló que el vínculo surgió en el marco de una acción comercial, y que la propia animadora compartió en redes un reel de la empresa el 2 de diciembre en el que recorría el emprendimiento de un empresario que identificó como Ramiro.

“Wanda no da puntada sin hilo, tengo información que manejo desde hace más o menos, te diré, desde noviembre a esta parte”, comenzó el panelista del ciclo de Flor de la V. “Wanda es una mujer que hace muchas. La conocemos por hacer muchas acciones comerciales y en noviembre se fue a Salta, para ser más preciso, a una empresa del rubro de hortalizas y bananas”, detalló. El periodista relató que en esa visita se compartió un video “y a partir de ese momento, a mí me empieza a llegar información del entorno... y de la esposa de él”, sugiriendo que Sofía, la mujer del empresario, estaba molesta porque no fue invitada a la cena de empresarios de la que Wanda sí participó.

El panelista contó que habló con ambos protagonistas, Ramiro y su esposa Sofía: “Yo le pregunté si es verdad que tuvo contacto con Wanda. Me responde: ‘Sí, tuve contacto. Con el tipo de marketing de la empresa, un poco menos conmigo, pero excelente, muy amable y muy profesional su trabajo. Gracias y saludo’”. Según el periodista, tras ese intercambio Ramiro lo bloqueó en redes sociales, lo que sumó sospechas: “Si no tenés nada que esconder...”.

En paralelo, el excronista le consultó a Sofía sobre su participación en la cena. “Le pregunté y ella me dijo: ‘No, Fede, yo no fui, no estuve en esa cena. Fue una cena de empresarios’. Pero después, cuando le explico que tengo más información, ella me termina diciendo: ‘No, no, sí fui’. Como que desde un no rotundo después me termina diciendo que sí, lo que me hace mucho ruido, porque algo pasó en el medio”.

El panel del ciclo de El Nueve analizó la información y remarcó el poder de la conductora de MasterChef Celebrity para generar interés y polémica, además de señalar que el empresario en cuestión tiene “anillo”, dejando entrever que está casado y que el episodio generó tensión en su entorno familiar.

Así, la versión de un romance fugaz entre Wanda Nara y el empresario bananero de Salta, en medio de una acción comercial y tras la cena donde la esposa no estuvo presente, sumó un nuevo capítulo de rumores y especulaciones a la vida sentimental de la empresaria, que una vez más vuelve a ser noticia y tema de debate en el mundo del espectáculo.

La reacción de Wanda a las nuevas versiones de romance

La reacción de la empresaria ante el rumor de un supuesto affaire con el empresario salteño fue contundente y pública. Luego de que Flowers difundiera la versión en redes sociales y en televisión, la empresaria utilizó su cuenta de X (antes Twitter) para desmentir categóricamente la información y advertir sobre acciones legales. “Fake! Y lo que decís lo vas a tener que demostrar en la justicia. Me cansé del invento, con el único fin de dañar. Estuve trabajando y estaban las parejas de las personas que nombrás y mi novio invitado”, escribió Wanda, dejando en claro su enojo y su decisión de ponerle un freno a las especulaciones.

Con este mensaje, Wanda no solo negó de plano cualquier romance, sino que también remarcó que durante su estadía en Salta estuvo acompañada de Martín Migueles y en un contexto estrictamente laboral, subrayando el hartazgo ante los rumores y exponiendo su postura frente a las versiones que buscan perjudicarla.