Las fotos de Dai Fernández, la novia de Nicolás Vázquez, de relax y en bikini en las playas de Miami (Instagram)

Son unas vacaciones muy especiales para Dai Fernández, la actual pareja de Nicolás Vázquez, que compartió una serie de imágenes en Miami, donde se la ve disfrutando de jornadas de relax frente al mar y luciendo distintos atuendos veraniegos.

“Vacaciones y unos cielos para recordar”, escribió, junto a las postales de sus días disfrutando del descanso antes de regresar a Buenos Aires para continuar con el éxito de Rocky. Entre los comentarios de amigos actores, personas del medio artístico y los usuarios de las redes, Nico tuvo un gesto de amor: le dedicó emojis en los comentarios de su publicación, más específicamente, un corazón, una sirena y una llama de fuego.

Las fotografías muestran a la actriz y cantante en las playas de Estados Unidos, ya sea sentada sobre la arena, contemplando el atardecer o posando con vestimentas de playa como una bikini negra y una marrón, vestidos, musculosa blanca y accesorios como gafas de sol y gorra.

En las imágenes de la intérprete, que en la obra Rocky tiene el papel de Adrian, el amor del boxeador que compone Nico Vázquez, se aprecian diversos momentos del día. Algunas fotos la presentan recostada sobre una toalla, con mate y termo en mano, beneficiándose del clima cálido y del cielo despejado. Otras imágenes la captan en la orilla, de espaldas al mar o ingresando al agua cristalina, siempre transmitiendo una actitud distendida y natural.

Entre los escenarios sobresale la vista de embarcaciones en el horizonte al atardecer, así como una imagen donde aparece de espaldas, con tatuaje visible en la espalda y actitud contemplativa frente a la caída del sol. La selección de fondo marino y luz natural realza el ambiente relajado de la galería.

El último día del año, la bailarina realizó un balance de su año. “Mucho por agradecer, por valorar, por abrazar. Gracias familia y amigos por acompañar y sostener el corazón en este año lleno de desafíos y aprendizajes”, compartió, reflexiva. “Confirmo cada vez más que la vida es mucho más hermosa cuando se comparte con los que más amamos y cuando disfrutamos de estar ahí donde podemos ser, de lo verdadero, de lo que realmente importa. No olvidemos que estamos de paso. Salud, trabajo, empatía, mucha risa y mucho amor para este 2026″, manifestó.

El estilo y la actitud recreativa destacan en cada imagen. Dai Fernández alterna bikinis en tonos oscuros, un vestido calado negro para playa, vestido blanco de un solo hombro y otros accesorios, evidenciando una combinación de funcionalidad y tendencia. Detalles cotidianos, como disfrutar de un mate frente al océano, suman cercanía al relato visual.

Las fotografías de la artista en Miami resumen una etapa de disfrute y contemplación, integrando moda, paisaje y vida personal en una secuencia de postales que refuerzan su naturalidad y su conexión con el entorno.

Dai Fernández cuenta con una trayectoria artística en teatro musical y televisión. Participó en espectáculos como Fuerza Bruta, Aladdín, Peter Pan y Los Miserables, además de intervenir en programas juveniles como Club 57. Su perfil multifacético la posiciona como una figura relevante del circuito artístico argentino.

Su relación sentimental con Nicolás Vázquez comenzó tras coincidir en el ámbito teatral, inicialmente como suplente en Tootsie y luego en la obra Rocky. La química entre ambos se consolidó en el escenario y, finalmente, la pareja oficializó su noviazgo en noviembre de 2025 con una foto juntos en el Radio City Music Hall de Nueva York. Esta nueva etapa siguió a la separación del actor con Gimena Accardi.

La exposición pública de su romance tuvo una importante repercusión en redes sociales y generó numerosos comentarios. Ante las críticas o la atención mediática, la pareja optó por centrarse en su vínculo personal y continuar compartiendo momentos juntos.