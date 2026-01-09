Teleshow

Christian Petersen mostró el plato que almorzó tras recibir el alta médica

El cocinero se encuentra en su casa desde el 6 de enero, luego de estar internado durante 26 días por una falla multiorgánica

El cocinero Christian Petersen mostró qué come en su recuperación

Christian Petersen, referente de la gastronomía argentina, compartió el 9 de enero su almuerzo tras recibir el alta médica. El chef mostró el final de la preparación, con una lluvia de queso sobre un caldo desgrasado de pollo con fideos cabello de ángel, pechuga de pollo, cubos de queso cuartirolo, queso Lincoln y una mitad de huevo cocido durante siete minutos, recomendando ese tiempo como ideal para conseguir la textura deseada. La imagen difundida muestra dos platos y sugiere la presencia de su esposa, la chef Sofía Zelaschi, aunque esto no se confirmó explícitamente.

La fotografía destaca el ambiente hogareño: los ingredientes están bien dispuestos y se percibe luz natural sobre una mesa preparada con detalles sencillos.

Petersen acompañó su posteo luego de su internación con una nota con los ingredientes en la imagen, donde resumió el menú del día y recordó a sus seguidores la importancia del huevo cocido a siete minutos.

El menú de Christian Petersen
El menú de Christian Petersen luego del alta

Además, en otra historia, el cocinero publicó la imagen de un diploma de la Fundación Temaikén destinado al programa Los Petersen Cocineros, que hace junto a su hermano Roberto por Canal Gourmet. Fueron destinatarios del galardón, dice, “por su aporte a la protección de la naturaleza durante el año 2025″.

Este jueves 8, dos días luego del alta, Petersen hizo su primera comunicación a través de las redes sociales, en la que transmitió serenidad y optimismo en su mensaje: “Buenas, buenas. Suave, sin prisa pero sin pausa… A seguir”. La publicación, que incluyó música suave y medialunas en la imagen, recibió múltiples mensajes de apoyo. Comentarios como “¡Vos podés, Chris!” y “Gran cocinero y persona…” reflejaron el afecto del público.

El chef recibió el alta médica el 6 de enero en el Hospital Alemán de Buenos Aires, tras casi un mes de internación.

En el escueto parte médico, firmado por el director médico de la institución, Norberto Mezzadri, señala: “El Hospital Alemán informa que debido a su evolución clínica favorable, el paciente CP recibió el alta médica. La institución reitera su compromiso con una comunicación responsable y el respeto por la confidencialidad del paciente”.

El primer posteo de Christian
El primer posteo de Christian Petersen luego de recibir el alta médica: “A seguir”

El incidente que afectó a Petersen ocurrió el 12 de diciembre de 2025, durante una expedición al volcán Lanín, en las cercanías de Junín de los Andes, provincia de Neuquén. El cocinero comenzó a mostrar signos de agotamiento y fue asistido por guardaparques del Parque Nacional Lanín, quienes le brindaron las primeras atenciones antes de su traslado médico.

El operativo de rescate incluyó a equipos especializados que llevaron a Petersen al hospital local de Junín de los Andes. Allí recibió atención y fue diagnosticado con fibrilación auricular. Ante la gravedad del cuadro, fue derivado al Hospital Ramón Carrillo de San Martín de los Andes, donde ingresó a terapia intensiva tras una falla multiorgánica que comprometió dos órganos vitales.

Una vez estabilizado, el equipo médico organizó su traslado aéreo al Hospital Alemán de Buenos Aires el 26 de diciembre, mediante un operativo sanitario coordinado.

El comunicado del Hospital Alemán
El comunicado del Hospital Alemán confirmando el alta del chef Christian Petersen

Desde el inicio, se destacó la política de privacidad seguida a solicitud de la familia por las instituciones médicas que trataron a Petersen. Tanto médicos como entorno enfatizaron el respeto por la confidencialidad, y se pidió al público acompañamiento y discreción mientras el chef se recuperaba.

La recuperación de Petersen será progresiva y bajo control profesional. El alta médica representó una satisfacción para sus allegados y seguidores, quienes valoran el temple demostrado por el chef en este proceso.

El regreso al hogar que comparte con su esposa y a la vida cotidiana de Petersen se convirtió para muchos en un símbolo de fortaleza y ejemplo de resiliencia en la comunidad gastronómica y entre sus seguidores.

