El video de Sofía “La Reini” Gonet al quitarse su pelada postiza: “Estoy llorando del dolor”

Sofía Gonet lloró de dolor al retirar el látex que recubría su pelo para su participación en MasterChef Celebrity (Video: TikTok)

Después de haberse robado todas las miradas en una nueva gala de MasterChef Celebrity (Telefe), Sofía “La Reini” Gonet volvió a quedar en el centro de la escena, aunque esta vez lejos de las hornallas y del estudio de Telefe. Si durante el programa su impactante look rapado, inspirado en Germán Martitegui y Moria Casán, generó elogios, memes y aplausos, el verdadero desafío llegó horas después, puertas adentro, cuando tuvo que quitarse la prótesis que simulaba su cabeza sin pelo. Y fue ella misma quien decidió mostrar ese “lado B” sin filtros.

A través de un video que rápidamente se viralizó en TikTok, La Reini compartió el detrás de escena del look que había causado furor. En las imágenes se la ve frente al espejo del baño, con el maquillaje intacto y los aros dorados puestos, mientras intenta despegar el látex adherido a su cuero cabelludo. El proceso, lejos de ser glamoroso, se vuelve cada vez más doloroso. “Ay, ay… Dios. ¿Quién mier... me manda?”, se la escucha decir entre suspiros, lágrimas contenidas y gestos de incomodidad.

Sofía 'La Reini' Gonet impactó en MasterChef Celebrity con un look rapado inspirado en Germán Martitegui y Moria Casán

El momento más crudo llega cuando la influencer ya no puede disimular el dolor. “Chicos, estoy llorando del dolor de sacarme esto. De verdad. ¿Quién ver... me manda a que me guste tanto la perfo?”, dice, mientras intenta despegar la prótesis. Aunque intenta tomárselo con humor, la incomodidad es evidente. “No, quiero llorar, chicos, quiero llorar… Ah, qué dolor”, agrega, resignada.

El video no tardó en generar repercusión. Al hacerse viral, algunos seguidores intentaron aportar soluciones técnicas. “Con algún óleo, amor. Nunca así, el látex se adhiere mucho. Hay productos específicos para su retiro”, comentó una mujer que afirmó ser especialista en efectos especiales, y explicó que existen removedores profesionales para evitar ese tipo de dolor. Otros optaron por el humor: “¿Cómo hará Martitegui para ponerse eso todos los días?”, escribió una seguidora, en referencia al chef del jurado y su clásico look rapado. También hubo quienes preguntaron, entre risas y complicidad: “¿Quién te mandó?”, como si la propia Reini necesitara recordar que todo había sido una decisión artística.

El homenaje a Martitegui y Moria Casán formó parte de una performance que llevó a La Reini a destacarse en la competencia

El clip funciona como un complemento perfecto del impacto que había generado su aparición en el programa. Durante la gala, Sofía explicó que su look no era un rapado real, sino una pelada postiza creada como homenaje doble: a Germán Martitegui y a Moria Casán, recordando la icónica tapa del libro Memoria. A ese combo le sumó su habitual cuota de humor autorreferencial al definirse como “la mezcla de esas dos personalidades con la estabilidad emocional de Furia de Gran Hermano”.

En el estudio, la apuesta fue celebrada. Wanda Nara destacó la valentía del look al decirle: “Hay que tener una cara increíble como la tuya para llevarlo así. Te queda espectacular”, y el jurado coincidió en elogiarla. Martitegui, incluso, aseguró que “es muy difícil que una chica luzca sin pelo” y la calificó como “hermosa”. Además, la performance no quedó solo en lo estético: La Reini llevó el concepto hasta su actitud en la competencia y terminó en el balcón gracias a uno de los mejores platos de la noche.

Sin embargo, el video posterior dejó en claro que detrás de cada momento televisivo hay un trabajo físico y emocional que no siempre se ve en cámara. Al mostrar el dolor y la incomodidad de sacarse la prótesis, Sofía Gonet volvió a conectar con su audiencia desde un lugar genuino, lejos del personaje glamoroso y más cerca de la experiencia real. Entre lágrimas, risas nerviosas y comentarios divertidos, La Reini demostró que, incluso cuando todo parece un juego, hay sacrificios que también forman parte del show.