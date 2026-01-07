Teleshow

Sabrina Rojas recordó secretos inéditos del verano en que Wanda Nara saltó a la fama: “Estaba Diego Maradona con ella”

Contó detalles desconocidos sobre la noche en que la actual conductora de MasterChef Celebrity fue vinculada al Diez, desmitificando el famoso “escándalo del calzoncillo” y relatando el detrás de escena de aquellos días en Mar del Plata

La conductora, que reemplaza a Yanina Latorre en su programa, habló del famoso surgimiento de la mediática a la fama a través del Diez (Video: SQP/ América TV)

Sabrina Rojas reconstruyó en SQP (América TV) el episodio que marcó el inicio de la fama de Wanda Nara en el verano de 2006, cuando la mediática de entonces 18 años fue vinculada a Diego Maradona tras el escándalo de unas fotos y la aparición de un bóxer del astro del fútbol. Durante la emisión del ciclo, que está conduciendo durante las vacaciones de Yanina Latorre, compartió detalles inéditos de aquella noche en Mar del Plata, aclarando su rol y el de otras figuras del entorno.

La animadora relató que en esa temporada compartía salidas y playas con Wanda Nara y que ambas frecuentaban el ambiente artístico y nocturno de la ciudad. “Yo estaba de novia con Juan Pablo Inigizian y Wanda hacía teatro con Jacobo Winograd en un teatro pequeño. Nosotras hacíamos playas juntas todo el tiempo”, recordó, mientras reconstruía el clima de esos veranos.

Según rememoró, la noche en cuestión comenzó en el restaurante La Paralela, ubicado sobre la calle Güemes. Allí, Sabrina cenaba con su novio y su cuñado cuando se corrió la voz de que detrás de una puerta estaba Diego Maradona, acompañado por su amigo Alejo Clerici. “Nos empezamos a alborotar porque Diego estaba ahí adentro. Mi cuñado se moría por una foto, pero en esa época no había teléfonos con cámara”, contó la conductora.

Wanda y Zaira Nara, cuando
Wanda y Zaira Nara, cuando daban sus primeros pasos en el medio (Foto: Sergio Laprieta / Teleshow)

La intervención de Clerici, íntimo del exfutbolista, permitió que el grupo accediera al reservado donde Maradona cenaba con un grupo de amigos: “Entramos gritando de emoción y eran todos hombres, hombres y hombres. En la punta estaba sentado Diego. ¿Y quién estaba al lado? Wanda", rememoró. “No nos pudimos sacar una foto, le dijimos cuánto lo amábamos y nos fuimos. Después sucedió todo lo que se contó, pero a mí nunca me invitaron a la fiesta”, aclaró Rojas, negando haber participado de encuentros posteriores y desmarcándose del rumor que la vinculaba a esa supuesta celebración privada.

El episodio central, conocido como “el escándalo del calzoncillo”, se produjo cuando la imagen de Wanda con una supuesta prenda íntima de Maradona se difundió en los medios, alimentando rumores de un supuesto affaire.

La animadora destacó el papel de la prensa y de la propia Wanda en la construcción del mito: “Ella contó: ‘Chicos, yo estuve con Maradona dos, tres noches’. Y la foto hubo que producirla, porque Diego estaba blindado”. La actriz sostuvo que nunca existió una confirmación sobre un romance y recordó que Wanda siempre negó haber tenido un vínculo íntimo, asegurando que todo se trató de un encuentro casual y que el bóxer fue un elemento aportado por la prensa o amigos del entorno de Maradona.

La primera tapa de Wanda
La primera tapa de Wanda Nara en toda su carrera fue en la revista Paparazzi

Durante la charla, Rojas subrayó la estrategia de Wanda para instalar su nombre en la farándula: “Me parece que ese fue el punto también de cómo usó la imagen de Diego”, opinó, y destacó la capacidad de la mediática para manejar la atención mediática en un contexto donde la tecnología aún no permitía verificar con imágenes los hechos. El episodio marcó el inicio de una carrera mediática que, desde entonces, convirtió a Wanda Nara en una figura central del espectáculo argentino, mientras que los rumores y las versiones contradictorias sobre aquel verano persistieron durante años.

La reconstrucción incluyó menciones a otros nombres propios de la farándula y del entorno de Maradona, como Claudia Villafañe, Omar Suárez y la conductora Mirtha Legrand, quien aseguró haber escuchado ruidos en la suite de Maradona la noche del episodio. La exesposa de Luciano Castro también aludió al peso de la familia del exfutbolista en el resguardo de su figura y el rechazo a quienes “mandan al frente” a Diego. Sobre el final, la conductora reiteró: “Yo los vi sentaditos juntos en el final de la mesa. Si pasó algo más, no lo sé”, señaló,17 años después, sobre aquella mítica noche.

