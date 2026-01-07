El sugestivo posteo de Flor Vigna en medio de la polémica con Luciano Castro: “Lo peor del infiel no es perderlo”

En medio del escándalo por una supuesta infidelidad de Luciano Castro, Flor Vigna publicó una historia de Instagram con un enlace a su canción "Te Juro" junto a El Villano, dedicada a los infieles

La reciente publicación de Flor Vigna en su cuenta de Instagram generó revuelo entre sus seguidores y sumó un nuevo capítulo a la polémica que involucra a Luciano Castro, en pareja con Griselda Siciliani, y la actriz danesa radicada en España Sarah Borrell. El comentario de Vigna apareció después de la difusión de mensajes de texto y audios que volvieron a sembrar dudas sobre la fidelidad del actor argentino, quien terminó su relación con Vigna en febrero de 2024 y más tarde inició un vínculo con la protagonista de Envidiosa.

Vigna compartió una historia en la red social con fondo negro en la que expresó: “Lo peor del infiel no es perderlo. Es perder la confianza en vos, en el amor y en otros...”. Acompañó la frase con tres iconos de corazones rotos y un enlace al video musical “Te juro”, una colaboración con El Villano disponible en la plataforma YouTube dedicada a los infieles, cuya trama es una conversación de pareja, donde se acusan mutuamente por una situación de engaño puntual, y en la que Vigna, por ejemplo, dice en un momento: “Tonta no soy, vi que borraste los mensajes hoy al mediodía; y no pensé que fueras tan hdp y lo harías con mi amiga”.

El posteo de Flor Vigna en medio del escándalo por la supuesta infidelidad de Luciano Castro con Griselda Siciliani

El trasfondo de este mensaje está ligado a la ruptura entre Vigna y Castro, una separación atravesada por una profunda dificultad emocional, según relató la cantante en una entrevista. Durante una charla en el canal de streaming de Martín Cirio, Vigna evitó detallar los motivos del distanciamiento, pero admitió que sufrió actos dolorosos en ese proceso. “Viví un recontra re infierno”, aseguró la artista. Subrayó, además, que prefiere centrarse en su propio crecimiento y no encasillarse como víctima.

Vigna recordó la última conversación telefónica con Castro, ocurrida mientras él estaba en España. Reconoció el impacto negativo que le provocó la situación y reiteró su decisión de no hacer públicos los detalles más delicados. “Está re loco, está re loco. No, no te voy a contar todo, pero sí que la pasé recontra mal”, declaró poco antes de dar por terminada la entrevista.

Luciano Castro y Flor Vigna tuvieron una relación que duró dos años

El nombre de Sarah Borrell ganó relevancia mediática tras su intervención en el programa Puro Show por El Trece, donde relató los encuentros mantenidos con Castro en Madrid durante una gira teatral del actor. Borrell, que trabajaba como camarera en la zona de Salamanca, contó que inicialmente conoció al actor como cliente. Borrell aseguró que el acercamiento fue de carácter físico, pero puntualizó: “Me miró mucho el primer día ahí en el brunch y también, o sea, no soy tonta, también noto un poco cuando un hombre quiere algo más, ¿no?”. La conversación derivó en confidencias: “Hablamos y me dijo: ‘Mira, ¿de dónde eres y qué haces aquí en Madrid?’ y bla, bla, bla. Y yo: ‘Pues soy actriz y bailarina’. Y él: ‘Yo también soy actor’”.

El acercamiento fue directo, aunque breve. “El me besó y nada más pasó. Pero fue cuando nos vimos ahí, cuando había como 15 minutos de reencuentro, cuando nos conocimos”. Sarah, sin embargo, no se sentía interesada en un principio: “Yo de verdad no estaba interesada al principio como de salir con él. Pero él me dijo: ‘¿Quieres ir a ver la obra?’. Y yo quería conocer gente en el mundillo, como artista. Entonces, me invitó a este lugar y me dijo que vaya con una amiga o algo. Pero al final nunca fui porque no podía”.

Aclaró también que desconocía la situación sentimental de Castro en ese momento y que solo supo quién era y que tenía pareja cuando una amiga argentina le mostró imágenes y mensajes por redes sociales.