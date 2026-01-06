Las fotos sexies de Morena Beltrán en Punta del Este tras la propuesta de casamiento de Lucas Blondel

Morena Beltrán y Lucas Blondel celebran su compromiso de matrimonio en un icónico verano en Punta del Este

La escena captó un momento icónico del verano en Punta del Este: Morena Beltrán celebró la propuesta de matrimonio de Lucas Blondel, futbolista de Boca Juniors, durante unas vacaciones a bordo de un yate junto a amigos y familiares. Las imágenes y videos difundidos en sus redes sociales muestran el instante exacto del compromiso y la reacción espontánea de la periodista ante la sorpresa.

El video publicado por la periodista deportiva registró el momento en que el defensor se arrodilló en la cubierta mientras caía la tarde sobre el mar, con la costa uruguaya de fondo. “No puedo creerlo”, repitió Morena entre risas nerviosas, mientras los presentes aplaudían y celebraban la unión con gritos de “¡Vivan los novios!”. La escena destilaba alegría, con abrazos y muestras de afecto que rodearon a la pareja durante el viaje.

Morena Beltrán mostró su alegría con abrazos, gestos afectuosos y una espontánea declaración de amor a bordo del barco (Instagram)

Las imágenes del compromiso romántico en la costa uruguaya se viralizan en redes sociales y acumulan miles de reacciones

Las fotos difundidas retratan los días de descanso del grupo, con escenas de playa y paisajes de Punta del Este de fondo

Las fotos compartidas no solo inmortalizaron el compromiso, sino que ofrecieron un vistazo a los días de descanso del grupo en la costa. En una imagen, la periodista posa en bikini estampado con una botella en la mano, acompañada de otras personas, con el mar y la vegetación al fondo.

Otra fotografía, ya de noche, la muestra sentada sobre la arena con un vestido negro de encaje y una campera clara, mirando a cámara con serenidad. Bajo el sol, la periodista aparece sobre el yate, en bikini colorido y gafas de sol, mientras otra embarcación navega detrás. Destaca también la imagen junto a la baranda, con el día despejado, la costa y la silueta de edificios en Punta del Este visibles en el horizonte.

Morena Beltrán disfruta de días de sol, mar y yate con sus amigos

Lucas Blondel le pidió casamiento a Morena Beltrán en un verano inolvidable

Morena Beltrán eligió una bikini colorida con estampado tropical y mira de frente a la cámara. El fondo está compuesto por el mar y una línea de edificios blancos en la distancia, lo que sugiere que la fotografía fue tomada cerca de una ciudad costera o en una zona turística

En otras tomas se la ve con amigas, todas en trajes de baño y gestos alegres, evidenciando el ambiente distendido de las vacaciones. Unas instantáneas capturan a Morena junto a otra joven preparándose frente al espejo para salir, ambas sonrientes y vistiendo prendas oscuras.

La diversión grupal también fue protagonista: en una de las escenas más llamativas, cuatro personas, incluida la periodista, saltan desde la borda del barco hacia el agua, resaltando la energía juvenil y el carácter festivo de la jornada.

La periodista posa sentada sobre un yate bajo el sol, usando un bikini colorido y gafas de sol. Detrás se observa el mar y otra embarcación

La periodista deportiva registró la sorpresiva propuesta a bordo de un yate, acompañada de amigos y familiares

Lucas Blondel, el defensor de Boca, eligió pedirle casamiento arriba de un yate rodeados de amigos

Tras la propuesta de matrimonio, la periodista compartió su felicidad: “El 2026 empezó así de increíble”, escribió como pie del video, que rápidamente acumuló miles de reacciones. “No puedo creerlo”, exclamó nuevamente mientras todos celebraban el inicio del compromiso a bordo.

En una entrevista con Leo Montero para Infobae en septiembre del año pasado sobre el presente con su pareja, Morena Beltrán aseguró: “Yo creo que somos románticos. Tenemos una conexión reprofunda. Yo soy una persona que me siento bien conmigo misma. Y yo creo que él un poco también es de ese estilo, de que te tiene que gustar realmente una persona para que elijas que te acompañe en tu día a día”.

Una de las divertidas fotos de Morena Beltrán desde un yate con amigos

Al referirse a la independencia dentro de la relación de pareja, agregó: “No tiene una connotación negativa para mí estar sola. Tenía mi rutina independiente, pero la verdad es que con Lucas tengo una naturalidad... Para mí es eso, si podés tener esa naturalidad con el otro, es...”.

Beltrán también reflexionó sobre la madurez y el crecimiento junto al futbolista: “Cuando avanzás en parejas también vas desbloqueando barreras. Uno va madurando con el tiempo, forjando personalidad y desarrollando la idea de ‘esto sí lo quiero, esto por ahí era del momento y hoy no’”.

La vitalidad y el espíritu festivo dominaron las jornadas, con saltos al agua y la complicidad de las amigas presentes

Uno de los looks nocturnos que eligió la periodista deportiva para la noche

Vestido negro, trench corto y botas fueron los elegidos de Morena Beltrán para las noches de Punta del Este

Sobre el casamiento, había dejado en claro sus expectativas: “Me encanta el plan de casarme. Invitar a la gente que quiero y que Luqui quiere”. Subrayó el deseo de compartir ese día con amigos y familiares, valorando el festejo como parte esencial del proyecto común.

El ambiente en Punta del Este se impregnó de alegría juvenil: saltos al agua, sonrisas, charlas con amigas y la vitalidad de un grupo que celebró el presente con entusiasmo. La complicidad entre Beltrán y Blondel, sumada al apoyo de su entorno, quedó registrada en cada foto y en las palabras de la periodista.

Para la periodista, los planes de boda significan una oportunidad para reunir a sus seres queridos y disfrutar el momento, con la fiesta como motivo de entusiasmo colectivo.