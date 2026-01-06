Teleshow

El insólito regalo que recibió Gimena Accardi al aire de su programa en su primer verano soltera

La actriz no pudo contener su asombro por el presente que le llegó de parte de una seguidora en plena transmisión en vivo. El video del inesperado momento

Guardar
La sorpresa de una fan a Gime Accardi en su primer verano soltera (Video: Soñé que volaba- Olga)

Gimena Accardi vivió una jornada inolvidable y llena de sorpresas en Mar del Plata durante la primera emisión en vivo de su programa Soñé que volaba (Olga). La actriz, que transita su primer verano soltera tras haber terminado su relación con Nico Vázquez en agosto pasado luego de casi veinte años juntos, fue sorprendida al aire con una celebración muy particular y divertida.

Todo comenzó cuando una fanática llamó a la transmisión y, con entusiasmo, se declaró fanática de la actriz de Casi Ángeles: “Gime, te amo. Soy tu fanática, veo Olga desde que estás vos ¡Es tu primer verano soltera!”. Esta frase dejó a Accardi un poco sorprendida, pero lo que sucedió después dejó este pequeño comentario atrás.

Tengo un regalo para vos, pero tenés que hacer algo para que se active el regalo, ¿estás preparada?“, lanzó la joven haciendo que la cara de Accardi se transforme y lance sin filtro: ”¿Esto es joda?“. La oyente le pidió que mirara debajo de la mesa del estudio, generando expectativa entre los presentes. Al hacerlo, la exCasi Ángeles quedó completamente atónita al ver salir a cuatro strippers de debajo del escritorio, quienes comenzaron a bailar alrededor suyo al ritmo de “American Woman” de Lenny Kravitz.

Al principio, Gimena se tapó la cara con las manos, visiblemente impactada y sin poder salir de su asombro. Sin embargo, a medida que avanzaba el show y la atmósfera se volvía más divertida y distendida, la actriz se animó a sumarse al juego y terminó bailando junto a los strippers, contagiando entusiasmo al resto del equipo. Lucas Fridman, uno de los conductores del ciclo, también se dejó llevar y participó del baile con los cuatro bailarines, transformando el lugar en una verdadera fiesta.

La divertida reacción de Gimena
La divertida reacción de Gimena a la aparición de los strippers (Instagram)

Más tarde, la conductora compartió imágenes del momento en sus redes sociales. Publicó una foto junto a los strippers y escribió al lado con humor: “En un confuso episodio aparecieron strippers de abajo de la mesa”. La anécdota no tardó en viralizarse y se volvió el comentario del día entre sus seguidores, marcando el inicio de una temporada veraniega distinta para la actriz, en la que la espontaneidad, el humor y el disfrute parecen estar a la orden del día. Así, Gimena se mostró renovada, abierta a nuevas experiencias y lista para transitar esta etapa de soltería con una sonrisa y la mejor energía.

La actriz se instaló en Mar del Plata a finales de diciembre para prepararse de cara al inicio de la temporada de verano, aunque sus primeros días en La Feliz no estuvieron exentos de bloopers y anécdotas divertidas. Accardi, con su característico humor, compartió en redes sociales un desopilante video en el que se la ve lidiando con el viento y el mar: “Nos vemos por Olga a partir del lunes 5 de enero desde Marpla”, escribió en la publicación, anticipando el regreso del programa y mostrando el costado más espontáneo de sus vacaciones.

La divertida promo de Gimena
La divertida promo de Gimena Accardi para anunciar su programa de streaming desde Mar del Plata (Instagram)

En las imágenes, la intérprete aparece corriendo entre las olas, vestida con una bikini negra, intentando recuperar una sombrilla naranja que, arrastrada por el viento, terminó en el agua. Tentada de risa, Gimena musicalizó el momento con “El tema del verano”, popularizado como “Te clavo la sombrilla”, y sumó el pedido: “Claven bien las sombrillas, porfa”, poniendo humor al traspié y conectando con sus seguidores a través de la autoironía.

Refugiada en el trabajo y en la compañía de amigos como Lucas Fridman, Evitta Luna y Benjamín Amadeo, la actriz disfruta de jornadas de playa, relax y risas en el comienzo del 2026 que la encontró atravesando cambios y renovando su energía para un verano que promete nuevas experiencias y mucha diversión.

Temas Relacionados

Gimena AccardiOlgaSoñé que volabaVerano 2026 ArgentinaVeranoSoltería

Últimas Noticias

El romance de Pamela Pombo y Patricio Albacete: un flechazo en un gimnasio, una boda fastuosa y un escandaloso final

La exvedette y el histórico integrante de Los Pumas se enamoraron en tiempo récord y se casaron con una fiesta inolvidable para 300 invitados. Apenas un año y medio después, se separaron en medio de denuncias y la intervención de abogados

El romance de Pamela Pombo

Las primeras horas de Daniela Christiansson y sus hijos sin Maxi López: “Te extrañamos”

A seis días del nacimiento de Lando, la modelo mostró como vive nuevamente la distancia con el exdelantero del River Plate

Las primeras horas de Daniela

Entre bromas y desafíos, Benjamín Vicuña debutó como conductor en The Balls: cuál fue el pico de rating

El actor chileno mostró su costado más espontáneo y entusiasmó a los seguidores con su nuevo proyecto televisivo

Entre bromas y desafíos, Benjamín

Quién es la reina del polo que aconsejó a Laurita Fernández antes de iniciar su romance con Matías Busquet

La bailarina buscó el apoyo de una conocida referente del deporte argentino, a quien conoció en su participación en Bailando por un sueño

Quién es la reina del

El fuerte posteo de Wanda Nara que enseguida borró: “Tengo 24 centímetros de razones para estar más relajada”

Apenas llegó a Buenos Aires, luego de pasar las fiestas en Punta del Este, la conductora apuntó contra los rumores de crisis con su pareja y contra las críticas por su ausencia en eventos

El fuerte posteo de Wanda
DEPORTES
La Fórmula 1 dio a

La Fórmula 1 dio a conocer los horarios de todas las carreras de la temporada 2026

Lionel Messi recordó cómo empezó su historia de amor con Antonela Roccuzzo y dejó una risueña frase sobre su personalidad

El Australian Open rompe récords en premios y entregará sumas millonarias a los campeones: cuánto ganan ronda por ronda

El Chelsea de Enzo Fernández confirmó a su nuevo entrenador tras la salida de Maresca

Argentina clasificó por primera vez a los cuartos de final de la United Cup y enfrentará a Suiza

TELESHOW
El romance de Pamela Pombo

El romance de Pamela Pombo y Patricio Albacete: un flechazo en un gimnasio, una boda fastuosa y un escandaloso final

Las primeras horas de Daniela Christiansson y sus hijos sin Maxi López: “Te extrañamos”

Entre bromas y desafíos, Benjamín Vicuña debutó como conductor en The Balls: cuál fue el pico de rating

Quién es la reina del polo que aconsejó a Laurita Fernández antes de iniciar su romance con Matías Busquet

El fuerte posteo de Wanda Nara que enseguida borró: “Tengo 24 centímetros de razones para estar más relajada”

INFOBAE AMÉRICA

La sobreexplotación amenaza al olíbano,

La sobreexplotación amenaza al olíbano, la resina milenaria usada para incienso

El feriado de Año Nuevo impulsó el consumo y reactivó el turismo interno en Ecuador

“Sigue siendo emocionante”: el día que Daron Malakian, guitarrista de System of a Down, salvó a Metallica en vivo

CIDH otorgó medidas cautelares por crisis sanitaria en la Penitenciaría más violenta de Ecuador

Bolivia tiene nuevas reglas para el año escolar: prohíbe los celulares y las graduaciones de kínder