El insólito regalo que recibió Gimena Accardi al aire de su programa en su primer verano soltera

La sorpresa de una fan a Gime Accardi en su primer verano soltera (Video: Soñé que volaba- Olga)

Gimena Accardi vivió una jornada inolvidable y llena de sorpresas en Mar del Plata durante la primera emisión en vivo de su programa Soñé que volaba (Olga). La actriz, que transita su primer verano soltera tras haber terminado su relación con Nico Vázquez en agosto pasado luego de casi veinte años juntos, fue sorprendida al aire con una celebración muy particular y divertida.

Todo comenzó cuando una fanática llamó a la transmisión y, con entusiasmo, se declaró fanática de la actriz de Casi Ángeles: “Gime, te amo. Soy tu fanática, veo Olga desde que estás vos ¡Es tu primer verano soltera!”. Esta frase dejó a Accardi un poco sorprendida, pero lo que sucedió después dejó este pequeño comentario atrás.

“Tengo un regalo para vos, pero tenés que hacer algo para que se active el regalo, ¿estás preparada?“, lanzó la joven haciendo que la cara de Accardi se transforme y lance sin filtro: ”¿Esto es joda?“. La oyente le pidió que mirara debajo de la mesa del estudio, generando expectativa entre los presentes. Al hacerlo, la exCasi Ángeles quedó completamente atónita al ver salir a cuatro strippers de debajo del escritorio, quienes comenzaron a bailar alrededor suyo al ritmo de “American Woman” de Lenny Kravitz.

Al principio, Gimena se tapó la cara con las manos, visiblemente impactada y sin poder salir de su asombro. Sin embargo, a medida que avanzaba el show y la atmósfera se volvía más divertida y distendida, la actriz se animó a sumarse al juego y terminó bailando junto a los strippers, contagiando entusiasmo al resto del equipo. Lucas Fridman, uno de los conductores del ciclo, también se dejó llevar y participó del baile con los cuatro bailarines, transformando el lugar en una verdadera fiesta.

La divertida reacción de Gimena a la aparición de los strippers (Instagram)

Más tarde, la conductora compartió imágenes del momento en sus redes sociales. Publicó una foto junto a los strippers y escribió al lado con humor: “En un confuso episodio aparecieron strippers de abajo de la mesa”. La anécdota no tardó en viralizarse y se volvió el comentario del día entre sus seguidores, marcando el inicio de una temporada veraniega distinta para la actriz, en la que la espontaneidad, el humor y el disfrute parecen estar a la orden del día. Así, Gimena se mostró renovada, abierta a nuevas experiencias y lista para transitar esta etapa de soltería con una sonrisa y la mejor energía.

La actriz se instaló en Mar del Plata a finales de diciembre para prepararse de cara al inicio de la temporada de verano, aunque sus primeros días en La Feliz no estuvieron exentos de bloopers y anécdotas divertidas. Accardi, con su característico humor, compartió en redes sociales un desopilante video en el que se la ve lidiando con el viento y el mar: “Nos vemos por Olga a partir del lunes 5 de enero desde Marpla”, escribió en la publicación, anticipando el regreso del programa y mostrando el costado más espontáneo de sus vacaciones.

La divertida promo de Gimena Accardi para anunciar su programa de streaming desde Mar del Plata (Instagram)

En las imágenes, la intérprete aparece corriendo entre las olas, vestida con una bikini negra, intentando recuperar una sombrilla naranja que, arrastrada por el viento, terminó en el agua. Tentada de risa, Gimena musicalizó el momento con “El tema del verano”, popularizado como “Te clavo la sombrilla”, y sumó el pedido: “Claven bien las sombrillas, porfa”, poniendo humor al traspié y conectando con sus seguidores a través de la autoironía.

Refugiada en el trabajo y en la compañía de amigos como Lucas Fridman, Evitta Luna y Benjamín Amadeo, la actriz disfruta de jornadas de playa, relax y risas en el comienzo del 2026 que la encontró atravesando cambios y renovando su energía para un verano que promete nuevas experiencias y mucha diversión.