Quién es Candelaria, la joven novia de Roly Serrano, 44 años menor que él

Escenas de "Suspendan la boda" obra de teatro en Villa Carlos Paz

Roly Serrano, reconocido actor argentino de 70 años, se enamoró de Candelaria Saldaño Vicente, una joven de 26 años con quien comparte vida y trabajo en Villa Carlos Paz. La pareja convive desde hace unos meses, etapa iniciada tras la larga recuperación del actor luego de un grave accidente automovilístico que lo mantuvo tres meses en terapia intensiva y supuso un giro en su trayectoria personal.

Roly Serrano y su pareja Candelaria en la boda de Coco Silly

El encuentro entre ambos tuvo lugar en la provincia de Córdoba, donde Serrano se instaló por compromisos profesionales y para preparar su participación en la obra Suspendan la boda. Al conocerse en ese contexto, el vínculo se fortaleció rápidamente y desembocó en la convivencia. Compartir rutinas cotidianas y artísticas generó un entorno de apoyo esencial para la recuperación del actor. Además ella está en permanente contacto para asistir a Roly con fotografías para sus entrevistas y ordenar su agenda diaria.

Candelaria Saldaño Vicente, licenciada en teatro, es parte activa de la escena artística cordobesa y trabaja junto a Nazarena Vélez

El círculo cercano al actor resaltó que “se lo ve bien y muy enamorado”, de acuerdo con declaraciones de conocidos y compañeros de la pareja. La relación dejó de ser privada tras varias apariciones públicas juntos, como en el casamiento de Coco Sily, donde presentó la fuerte unión tanto en lo personal como en lo profesional.

Hoy, la pareja transita una etapa de plena actividad laboral en Carlos Paz. Para Serrano, este resurgir sentimental y profesional representa una motivación adicional tras el período de recuperación. La presencia de Candelaria resultó, según el entorno, un pilar decisivo en su proceso de superación y en la actitud positiva con que afronta los desafíos actuales.

El propio actor define este momento como “una oportunidad única para celebrar la vida y el afecto”, declaraciones en una entrevista a Teleshow. Inspirado por el acompañamiento cotidiano de su pareja, quienes los rodean destacan el entusiasmo y la energía positiva que los caracteriza, tanto dentro como fuera del escenario.

Tras superar uno de los momentos más difíciles de su vida, Serrano encontró en Saldaño Vicente un apoyo que renovó su fe y lo impulsa a encarar el futuro con renovada gratitud y esperanza.

Roly Serrano, entre la vida y la muerte

El actor, invitado por Juana Viale, compartió detalles sobre los nueve meses de internación y las secuelas que enfrentó tras la colisión que sufrió cuando regresaba de una temporada teatral en Córdoba. En esa instancia, Serrano reconoció: “El accidente que yo tuve fue porque mi cuerpo me lo había advertido. Me dijo: ‘Vos estás cansado’”, según explicó a Almorzando con Juana.

Durante la conversación, Roly Serrano profundizó en la incertidumbre que rodeó al siniestro. Al ser consultado sobre las causas del accidente, relató: “No se sabe bien qué pasó. Venía de la temporada de Córdoba. El cuerpo te dice ‘ya está, ya está’ y uno insiste, cree que puede más. La omnipotencia. ‘Yo puedo, yo lo hago’”. El actor remarcó que ignoró las señales de agotamiento y rechazó las advertencias previas de amigos.

De esta manera quedó el auto que manejaba Roly Serrano después del accidente

Así lo recordó al mencionar la llamada que recibió días antes del accidente: “El Pumita, el Puma Goity, me llamó dos días antes y me dijo: ‘Hermano, ¿vas a venirte?’. ‘Sí, ya terminé la temporada, voy a descansar dos días y me vuelvo’, le dije. ‘No vengas solo’, me pidió. Yo le dije que iba a buscar a alguien. Pero me sentía tan cansado... y no le hice caso”, declaró Serrano en la misma entrevista.

Roly Serrano y su hermana Gloria cuando el actor comenzaba a recuperarse

Al reconstruir el instante crítico, Roly describió: “Yo me bajé de la camioneta, me fui a fijar qué había pasado con el otro coche, si no había pasado nada. Fui, una parejita se paró, me atendió, y yo me senté ahí, les di mi documento, todo lo que yo tenía de valor, y ellos me lo cuidaron. Llamé a un amigo, Pablo, para que viniera a buscarme”. Sin embargo, a partir de ese momento afirmó no conservar recuerdos: “Después, yo me senté un momentito y me olvidé. Me desperté tres meses después”, relató en Almorzando con Juana.