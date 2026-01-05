El álbum íntimo de las vacaciones de Griselda Siciliani y Luciano Castro en Brasil: relax, besos y complicidad

En medio de su descanso en pareja, Griselda Siciliani compartió los mejores momentos de su estadía en Brasil (Instagram)

Para darle la bienvenida al 2026 y dejar atrás un año de trabajo, Griselda Siciliani y Luciano Castro optaron por la tranquilidad y el calor de Praia de Rosa, en Brasil. La pareja viajó al país vecino y se dejó ver disfrutando de días de playa, naturaleza y momentos de absoluta intimidad, lejos del bullicio mediático y las cámaras. Como suele hacer, Griselda compartió en sus redes algunos de sus mejores momentos, y las imágenes rápidamente se hicieron virales por el clima relajado, la complicidad y la alegría que transmiten.

“Qué fruta noble las vacaciones. Feliz 2026”, escribió la actriz al pie del clip que recopila los instantes más destacados de su descanso en pareja. El álbum comenzó con Griselda fotografiándose de cerca, mientras comía una rodaja de sandía. Con el cabello suelto, flequillo y una malla colorida apenas visible bajo un kimono estampado en tonos pastel y líneas zigzag, la actriz se mostró espontánea y sonriente, disfrutando de la frescura de la fruta y el aire cálido del verano brasileño.

Entre las postales más comentadas, una retrató a Luciano saliendo del mar, con el torso desnudo, el cabello mojado y una sonrisa relajada. El actor lució un short de baño oscuro y una pulsera negra, y posó bajo un cielo nublado que aportó un aire de tranquilidad a la escena. La imagen reflejó el ambiente distendido y la desconexión total en la costa de Brasil.

La actriz se lució degustando de un pedazo de sandía durante su estadía en Brasil

Durante sus jornadas en la playa, Luciano fue fotografiado por la actriz, quien lo mostró recién salido del mar

Otra de las fotos que se destacó mostraba a la pareja durante una tarde de playa. La pareja compartió una toalla extendida sobre la arena: ella, en primer plano y de perfil, con el cabello húmedo y una bikini oscura; él, a su lado y de espaldas, recostado boca abajo y luciendo el torso desnudo. Una bandera de Brasil formaba parte del paisaje, junto al cielo claro y el mar calmo, en un cuadro que transmite relax, amor y disfrute absoluto del entorno.

El clima de contemplación y calma se repitió en otra imagen donde Griselda, de espaldas y con el pelo mojado, se recostó sobre una toalla blanca mirando el mar. A su lado, la bandera brasileña suma color y contexto, mientras la actriz parece perderse en el horizonte y la luz suave de la tarde.

La noche también tuvo su espacio en el álbum vacacional. En una de las fotos, Griselda y Luciano se lucieron juntos en una fiesta al aire libre. Ambos, vestidos de blanco, posan sonrientes y abrazados: la protagonista de Envidiosa con camisa abierta y un collar de cuentas, Luciano con remera sin mangas y anteojos, alzando el brazo en señal de celebración. De fondo, una carpa iluminada y otras personas disfrutando la noche completaron el cuadro festivo.

La complicidad de la pareja se reflejó en otra postal nocturna. Luciano, con el torso desnudo, abrazó a Griselda y le dio un beso en la mejilla. La actriz, con remera blanca y gesto de felicidad, recibió el cariño en una galería o terraza de madera bajo una luz cálida.

En su escapada a solar, el amor estuvo presente en gestos de afecto y momentos a solas

También la diversión formó parte de los días de la pareja, siendo las fiestas nocturnas una de sus actividades

Por otro lado, el espíritu festivo del viaje quedó plasmado en una imagen de fuegos artificiales sobre el agua, con destellos rosados reflejados en la superficie y un cielo nocturno que aportó atmósfera de celebración y comienzo de ciclo.

El recorrido visual termina con Siciliani en primer plano, con el cabello mojado y suelto, luciendo una remera blanca con la imagen en blanco y negro de Moria Casán, un guiño a la serie biográfica que la actriz protagonizará para Netflix. En la foto, Griselda sonríe con picardía, sentada en un entorno luminoso y lleno de detalles color turquesa, en lo que parece ser un restaurante o parador de playa.

En sus días de playa, la pareja disfrutó de tomar sol juntos

Griselda lució una remera con la imagen de Moria Casán, un guiño a la biopic que va a interpretar (Instagram)

Así, entre frutas, mar, abrazos, fiestas y guiños a futuros proyectos, Siciliani y Castro apostaron a un verano de relax, amor y disfrute sin poses ni protocolos. Las imágenes no solo muestran una pareja en su mejor momento, sino también la elección consciente de vivir el presente, celebrar juntos y recargar energías para todo lo que vendrá.