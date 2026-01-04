Teleshow

El verano de Julieta Cardinali con su hija Charo Calamaro en Punta del Este: el asombroso parecido entre ambas

Durante sus vacaciones en la costa uruguaya, la actriz compartió un álbum fotográfico y la similitud con la joven de casi 19 años causó furor entre sus seguidores

En medio de sus días en Punta del Este, la actriz sorprendió con una foto de su hija Charo (Instagram)

Julieta Cardinali es una de las actrices más reconocidas y queridas de la escena artística argentina. Su carisma y su estilo atraviesan la pantalla, pero también se reflejan en su vida cotidiana y en el vínculo que mantiene con su círculo más cercano. Este comienzo de 2026 la encontró en Punta del Este, disfrutando del verano con amigas y familia, y, como suele hacer, compartió algunas postales en sus redes sociales. Sin embargo, lo que más llamó la atención de sus seguidores no fue solo el paisaje ni el clima de relax, sino el increíble parecido entre Julieta y su hija Charo Calamaro, fruto de su anterior relación con Andrés Calamaro.

Qué planazo el verano (@eugeniagrand nada sin vos, como todos los veranos)”, escribió Cardinali al abrir su álbum digital de la temporada esteña. En las imágenes aparecen amigas como Eugenia Grand, Analía Franchín, y también su hija Charo, quien en poco tiempo se robó todas las miradas y comentarios.

Julieta abrió su álbum fotográfico con una foto suya, ataviada en traje de baño y gorra, en la playa
La actriz aprovechó sus vacaciones en Punta del Este para encontrarse con amigas

En la primera foto, Julieta fue retratada sentada sobre la arena de la playa bajo un cielo completamente despejado, típico de la costa uruguaya. Lució una bikini en tono neutro, gafas de sol grandes y una gorra gris con visera y logo bordado. Con el cabello recogido y movido por el viento, la actriz posó en primer plano. En otra, ella se mostró junto a una amiga, ambas posando frente a un espejo en lo que parece ser el baño. La actriz, con una remera negra ajustada y el cabello suelto, miró a cámara con un gesto divertido, mientras su amiga, de vestido oscuro con flores y cabello rubio, se ubicó a su lado en actitud de complicidad. La escena reflejó el costado más relajado y espontáneo de la actriz, que no pierde oportunidad de sumar humor y cercanía a sus publicaciones.

Otra de las postales fue una de las que más comentarios cosechó: Julieta y otra de sus amigas, Bárbara Lombardo, compartieron una caminata cerca del mar. Julieta llevó gafas de sol oscuras y el cabello recogido en un rodete alto, mientras que su acompañante apareció con una gorra rosa, el cabello largo y suelto, una remera fucsia y una toalla verde neón sobre los hombros.

Charo, luciendo un vestido lleno de brillos plateado y el pelo suelto, sorprendió con el parecido a su madre
Bajo el sol esteño y un outfit veraniego, Cardinali posó frente a la cámara

En la siguiente, Julieta posó al aire libre, junto a una camioneta gris y árboles de fondo. Llevó un body beige y shorts blancos, el cabello recogido y gafas de sol oscuras. Con los brazos levantados y una postura relajada, la actriz transmitió el espíritu veraniego y de descanso que caracterizó sus días en Uruguay.

Pero la postal que se robó toda la atención de los seguidores fue la de Charo posando de noche en un jardín iluminado por guirnaldas de luces. Llevó un vestido corto de mangas largas cubierto de brillos plateados, con transparencias en los hombros y escote cerrado. Su cabello rubio, largo y lacio, enmarcó su rostro, y la similitud con Julieta fue total.

Ante esa imagen, la sección de comentarios se llenó de mensajes de cariño hacia Julieta, pero sobre todo de asombro ante el parecido con Charo. “Sos hermosa, Juli”; “Vos y Charo son dos gotas de agua”; “La costa uruguaya te sienta bien”; “Qué grande que está Charo”; “Cada día más parecida a la mamá”, fueron algunas de las reacciones más destacadas.

La actriz disfrutó de sus días en la playa junto a amigas, entre ellas Analía Franchín
Julieta junto a la actriz Bárbara Lombardo (Instagram)

Así, entre amigas, paseos y retratos familiares, Cardinali volvió a marcar tendencia en redes sociales y recordó que, más allá de la pantalla, el verano también es tiempo de compartir y celebrar los lazos más cercanos. El parecido con su hija Charo se convirtió en el tema central de la temporada y en una muestra más de que, a veces, la herencia es el mejor de los legados.

