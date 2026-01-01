Úrsula Corberó y el Chino Darín celebraron un Año Nuevo inolvidable en Madrid: las fotos de la actriz embarazada

La actriz estuvo como invitada junto al Chino Darín a la celebración por la llegada de 2026 (Video: Instagram)

Úrsula Corberó y Chino Darín recibieron el Año Nuevo en una fiesta exclusiva en Madrid, donde la actriz lució su avanzado embarazo. El evento reunió a algunas de las celebridades más relevantes del entorno artístico español, a pocas semanas del nacimiento de su primer hijo.

Entre los invitados destacaron Javier Calvo y Javier Ambrossi, más conocidos como Los Javis, reconocidos por ser los creadores de las series La Veneno, Paquita Salas y La Mesias, anfitriones de la velada, quienes congregaron en su casa a amigos y colaboradores, entre ellos al vidente Rappel y a la actriz Lola Rodríguez.

La noche incluyó rituales tradicionales de Fin de Año, como predicciones de año nuevo y actividades distendidas, que dieron forma a una atmósfera festiva y relajada. Las redes sociales documentaron la complicidad del grupo y evidenciaron los lazos personales y profesionales que unen a los protagonistas, especialmente a la actriz de La casa de papel y al hijo de Ricardo Darín con su círculo más cercano.

Úrsula Corberó lució su embarazo en la fiesta de Año Nuevo de Los Javis acompañada por el Chino Darín (Instagram)

Para despedir el 2025 y darle la bienvenida a un 2026 en el que se convertirá en madre, Úrsula Corberó optó por un mini vestido rosa con plumas en el ribete, cuello halter y ajuste ceñido, que realzó su pancita y subrayó la etapa avanzada del embarazo.

En diferentes imágenes previas y posteriores de su embarazo, la española mostró cómo alterna apariciones glamorosas con momentos cotidianos; en Buenos Aires, por ejemplo, se la vio con un look urbano y relajado, mientras que en Madrid compartió retratos donde la “pancita” toma protagonismo. El detalle de los escarpines celestes tejidos publicado en sus redes sociales alimentó las especulaciones sobre el futuro bebé, pero sin confirmar ningún dato sobre el sexo o el nombre.

El Chino Darín y Úrsula Corberó están a pocas semanas de convertirse en padres de su primer hijo

La amistad que une a Corberó con Los Javis añade un componente personal especial a la celebración. Corberó y Calvo se conocieron durante el rodaje de la serie juvenil española Física o Química en 2008 y han mantenido desde entonces un vínculo que atraviesa distintos proyectos y momentos vitales. Uno de los hechos más comentados de la noche fue cómo a pesar de la ruptura sentimental entre Calvo y Ambrossi, que anunciaron en noviembre de este año, ambos siguen colaborando activamente y organizando reuniones con amigos y figuras del ámbito cultural. Esa continuidad se reflejó tanto en la fiesta en la previa del Año Nuevo como en anteriores ocasiones.

Durante las semanas previas al nacimiento, la vida familiar de Corberó y Darín en Madrid cobró visibilidad a través de fotos que compartieron en sus redes sociales. La pareja se dejó ver disfrutando junto a los padres de la actriz, Esther y Pedro, su hermana Mónica y otros allegados, dando prioridad a la intimidad y el entorno familiar. Entre los momentos más representativos se incluyó una merienda en la tradicional chocolatería San Ginés, con churros y chocolate, además de un paseo por la Plaza Mayor, iluminada por las luces navideñas. Estas vivencias resaltaron la importancia que otorgan a la familia antes de la llegada del nuevo integrante.

Úrsula Corberó optó por un mini vestido rosa con plumas en el ribete, cuello halter y ajuste ceñido, que realzó su pancita y subrayó la etapa avanzada del embarazo

El embarazo de Corberó, anunciado en septiembre de 2025 mediante una publicación en redes sociales que mostró a la actriz con una frase humorística y cercana a sus seguidores, tuvo una enorme repercusión en España, Argentina y comunidades de fans internacionales. Desde entonces, la intérprete como el actor, optaron por compartir solo algunos momentos seleccionados, manteniendo la reserva sobre detalles íntimos. Entre los seguidores, la reacción ha sido de entusiasmo y cariño, especialmente por tratarse del primer hijo de la actriz y del debut de Ricardo Darín como abuelo.

El anuncio de la maternidad de Corberó, presentado de forma espontánea y con su característico sentido del humor, se convirtió en uno de los momentos más celebrados y virales del año, consolidando el lazo inmediato y global que la actriz mantiene con sus admiradores y entorno cercano en un periodo central de su vida personal y profesional.