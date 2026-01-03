Quien es Tatiana Sorbac, la exnovia de Robert Strom, la pareja actual de Zaira Nara

Robert Strom, el actual novio de Zaira Nara, fue modelo para la marca de su expareja (Video: Instagram)

En las últimas horas, el nombre de Tatiana Sorbac comenzó a circular en el universo mediático vinculado a Zaira Nara y su nueva pareja, Robert Strom. La historia de esta joven empresaria, exnovia del polista, que hasta ahora se mantenía en un bajo perfil y con redes sociales privadas, volvió a tomar relevancia por el entramado de relaciones y coincidencias del círculo social del polo y la moda.

Si bien la joven tiene sus redes sociales cerradas al público, su emprendimiento es visible para todo el mundo y uno de los posteos que se encuentra en el perfil es una descripción de ella: “Tatiana creció entre Francia y Argentina, donde fue introducida al polo desde pequeña. Desde su primer paseo, los caballos se convirtieron en su segunda naturaleza - un lenguaje de instinto, gracia y poder. Con Palermo, se propuso traducir la elegancia, fuerza y libertad del polo en joyería fina - cada pieza refleja la esencia del deporte y las emociones que lleva. Más que una marca, Palermo es una historia”.

En dos ocasiones el polista hizo de modelo para la marca de su ex y la última vez que apareció en el perfil fue en enero del año 2025. La página de Palermo tiene dominio francés y todos los precios están expresados en euros. El anillo más barato de la colección cuesta 370 euros, mientras que el más caro llega a los 2750 euros y está realizado en oro de 18 quilates. La línea de pulseras, muchas inspiradas en la forma de un estribo, arranca en 700 euros y alcanza los 9500 euros. Los collares van desde los 600 euros hasta los 3500 euros, consolidando el perfil exclusivo y de alta gama de la firma.

Entre los casi 5 mil seguidores de Tatiana en Instagram se encuentra Martín Pepa, pareja actual de Pampita y quien, además, fue señalado como el responsable de haber hecho de celestino entre Strom y Nara. Este detalle suma un nuevo capítulo al entramado de vínculos personales, profesionales y sociales que rodean a los protagonistas de esta historia en el mundo del espectáculo y el polo.

La confirmación del romance entre Zaira y Robert llegó en pleno verano, durante las vacaciones de la modelo en Punta del Este, y rápidamente abrió un nuevo capítulo en su vida personal que volvió a poner en escena a Jakob Von Plessen, su expareja y padre de sus hijos. Una foto rescatada por Pochi de Gossipeame dejó al descubierto que Strom y Von Plessen compartían un pasado social y de amistad mucho antes de que el vínculo sentimental con Zaira comenzara. El hallazgo sorprendió a los seguidores y sumó una nueva capa de complejidad a la vida privada de la conductora, en una trama donde el presente sentimental se enlaza con antiguos lazos personales y digitales.

La imagen, tomada en diciembre de 2019 en Filo-Hua-Hum, Neuquén, muestra a Von Plessen y Strom juntos en una travesía a caballo junto a amigos, rodeados por el paisaje imponente de la Patagonia. Sin embargo, el vínculo entre ambos no se limita solo a esa postal del pasado: en la actualidad, los dos hombres se siguen mutuamente en Instagram, como puede comprobarse en sus respectivas listas de seguidores. No obstante, la cuenta de Robert Strom permanece configurada como privada, lo que impide acceder a sus publicaciones y mantiene sus movimientos digitales en la más estricta reserva.

Cabe resaltar que la relación entre la hermana de Wanda Nara y Jakob finalizó de manera amigable; ambos han dado muestras públicas de la buena sintonía que mantienen por el bienestar de sus hijos. Han compartido eventos familiares y encuentros junto a los pequeños, priorizando la armonía y el diálogo sobre cualquier conflicto. En este contexto, el ingreso de Robert Strom como pareja de Zaira suma un matiz novedoso, pero se inserta en una red de vínculos donde la cordialidad y la convivencia han sido, hasta el momento, la regla.