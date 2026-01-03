Quién es Gustavo Qüerio Hormaechea, el novio de Sofía Jujuy que presentó en Año Nuevo

La modelo se mostró en un festejo familiar con su flamante pareja (Video: Instagram)

Sofía “Jujuy” Jiménez inició el 2026 presentando públicamente a Gustavo Qüerio Hormaechea como su nueva pareja durante el brindis de Año Nuevo. La modelo compartió en redes sociales un video en medio de un ritual familiar, junto al joven salteño, y la publicación generó de inmediato una ola de reacciones y mensajes de sus seguidores.

Sin anuncios formales, la animadora optó por mostrar la intimidad de su festejo. El video difundido la noche del 31 de diciembre exhibió el momento en que ambos confirmaron el vínculo con un beso, lo que desató comentarios de familiares y amigos que celebraron la noticia. Minutos después, la propia modelo reforzó su decisión sentimental con mensajes emotivos y referencias a los deseos realizados durante el brindis.

Sofía “Jujuy” Jiménez inició el 2026 presentando públicamente a Gustavo Qüerio Hormaechea como su nueva pareja durante el brindis de Año Nuevo (Instagram)

El deportista integra el plantel de rugby del Jockey Club Salta, uno de los clubes más destacados de la región norteña del país.

El hombre que conquistó a Sofía Jujuy se llama Gustavo Qüerio Hormaechea, de origen salteño y fuera del círculo mediático, pasó a ocupar el centro de la atención por su relación con la influencer. Hasta entonces, su identidad había permanecido fuera del foco, y no contaba con antecedentes en el mundo del espectáculo.

En su faceta deportiva, Qüerio Hormaechea es jugador de rugby en el Jockey Club Salta, una de las entidades más reconocidas de la región. Su presencia en el equipo local subraya su vínculo con el deporte, aunque mantiene un perfil bajo fuera del campo de juego.

Gustavo Qüerio Hormaechea, de origen salteño y perfil alejado del espectáculo, se convirtió en el centro de atención tras confirmarse su relación con la influencer

Además, el nuevo compañero de Sofía dirige la marca de indumentaria Conejo Negro, dedicada a la moda urbana con prendas de estilo clásico, diseños estampados y una línea de accesorios entre los que sobresalen gorras y gorros. Este proyecto le permitió desarrollar su faceta emprendedora, consolidando una presencia en el ámbito comercial junto a su actividad como deportista.

Entre sus intereses personales, los viajes ocupan un lugar destacado. A través de publicaciones en redes sociales, ha mostrado recorridos por destinos internacionales como Bali, Ámsterdam, Tenerife y Londres. También es fanático de Boca Juniors y suele asistir a partidos en la Bombonera, acompañado por amigos y familiares.

El nuevo novio de Sofía Jujuy es fanático de Boca Juniors y frecuenta La Bombonera acompañado por amigos y familiares durante los partidos

Las imágenes compartidas en sus redes reflejan el valor que otorga a los lazos familiares, en especial la relación cercana con sus dos sobrinos. Estas instantáneas familiares complementan su imagen de hombre sencillo, repartido entre los negocios, el rugby y su círculo íntimo.

En el primer día del año la influencer expresó: “Juré que no me iba a volver a pasar”, junto a una publicación que reflejó la sorpresa y el entusiasmo que marcaron este nuevo inicio en su vida sentimental. El anuncio se realizó en un video difundido en Instagram, donde la modelo vistió un traje blanco tradicional y se sumó al conocido ritual de Año Nuevo, que sugiere a quienes buscan el amor pasar bajo la mesa en el cambio de año.

La modelo eligió compartir el primer video con Gustavo Qüerio Hormaechea junto a su familia en redes sociales, generando reacciones entre sus seguidores

Además de su carrera deportiva, Gustavo Qüerio Hormaechea es dueño de Conejo Negro, una marca de indumentaria urbana con diseños y accesorios exclusivos

La publicación incluyó una frase que resonó entre quienes siguen la vida de la conductora: “Tengan cuidado con lo que intencionan, el 2026 viene con todo parece. Arranqué el año de novia. Wow”.

Las reacciones no tardaron en llegar: el video provocó entusiasmo y múltiples muestras de apoyo. Sus seguidores valoraron la espontaneidad y alegría de la modelo, quien mostró una actitud a pura felicidad durante el anuncio. Las imágenes y palabras compartidas por la influencer ofrecieron un retrato directo del inicio de una nueva etapa sentimental inesperada para ella misma.

Los viajes internacionales forman parte de los intereses destacados del empresario, quien ha visitado destinos como Bali, Ámsterdam, Tenerife y Londres

El anuncio multiplicó su impacto en redes sociales. Seguidores y figuras cercanas a la modelo expresaron alegría y buenos deseos, colmando las publicaciones de mensajes de apoyo y augurios para la nueva etapa que, según Jiménez, llegó de manera inesperada y está llena de emoción.

La modelo, conmovida por el momento, definió este comienzo de año como una sorpresa para la que no tenía certezas ni explicaciones, y expresó su apertura a una nueva oportunidad en el amor.