Teleshow

Noelia Marzol respondió a las críticas por un video junto a su esposo e hija: “Los de afuera son de palo”

La bailarina, que anoche debutó con Bloody Tango en el teatro Broadway, hizo un largo descargo luego de la polémica a través de un video, fotos de su pareja e hijos y la opinión de una sexóloga

Guardar
Noelia Marzol hizo un descargo sobre la polémica por su video junto a su esposo

Noelia Marzol provocó una polémica en redes sociales luego de publicar un video junto a su esposo Ramiro Arias y su hija Alfonsina en la pileta de su casa. La grabación, compartida en su cuenta de Instagram y posteriormente eliminada, desató un debate sobre los límites de la exposición familiar en el ámbito digital.

En las imágenes, la bailarina aparece en un momento de cercanía con Arias dentro del agua, mientras su hija de tres años juega a poca distancia. Marzol le pregunta a la niña: “Alfi, ¿nos dejás un ratito a mamá y a papá solitos?”. Arias la besa y la pequeña permanece en la pileta sin apartarse. La actriz insiste en tono de broma: “Dejanos tranquilos un rato”. Junto al video, escribió: “Imposible tener un momento de lujuria así”, acompañado de un emoticón de risa.

La controversia que siguió a la publicación del video llevó a Marzol a borrarlo. Y luego, a expresar su postura públicamente. Tras su debut con el espectáculo “Bloody Tango”, en el Teatro Broadway de Buenos Aires, la artista subió al escenario junto a su representante, Alejandra Benevento, para referirse al episodio con humor e ironía. Benevento inició el intercambio diciendo: “O sea, estoy ante la mujer más polémica de este momento, vida. Y por gente en la calle...”.

Marzol publicó los posteos que
Marzol publicó los posteos que sobre el tema hizo la psicóloga y sexóloga Alejandra Soria Gómez

Marzol respondió: “Todo por amarme. Todo por amar a mi pareja, tía. Sí, sí, sí. ¿Qué hacemos? Mira si lo me hubiera peleado, si me hubiera separado, si lo hubiera puesto en redes sociales”.

La representante bromeó sobre suspender el espectáculo ante la polémica. “Pará, ¿suspendo esto? Suspendo.” Marzol replicó entre risas: “No, ahí viene mi marido y me chapa, pero no adelante de mis hijos, adelante todo”.

En sus redes sociales, Marzol compartió el análisis de la psicóloga y sexóloga tucumana Agustina Soria Gómez (MP3027), quien defendió la importancia de mantener el vínculo de pareja visible ante los hijos. Soria Gómez planteó: “¿En qué momento empezamos a confundir cuidar a los hijos con abandonarnos como pareja?”.

La especialista afirmó: “Porque una pareja que se abraza, que se desea, que se busca, que se ríe, no está descuidando a sus hijos. Les está mostrando cómo se ve el amor vivo y real incluso con el paso del tiempo y después de la mapaternidad”.

Marzol y su esposo, Ramiro
Marzol y su esposo, Ramiro Arias

Soria Gómez subrayó el aporte de la sexología: “Los niños no necesitan padres sacrificados, agotados y apagados. Necesitan adultos que se quieran, se elijan y se cuiden”. Definió la intimidad como “salud emocional”, “prevención de conflictos” y “sostén del sistema familiar”.

La profesional agregó: “Una casa donde hay besos, risas, complicidad y conexión es una casa más segura que una donde hay silencios, reproches y distancia. Cuidar la pareja también es criar. Mostrar amor también educa. Elegirse también protege”.

“Menos dramatizar. Más humanidad. Más vínculos reales. Más amor que se nota.”, concluyó Soria Gómez. Además, resaltó que los hijos deben aprender que “mamá y papá son pareja”, que requieren tiempo a solas y espacios exclusivos como adultos. “Les enseña que el amor no se termina con la llegada de los hijos. Que el vínculo de pareja también importa porque es la base de la familia. Que cuidarse no es egoísmo, es responsabilidad emocional”, sostuvo.

El descargo de Noelia Marzol
El descargo de Noelia Marzol en sus redes sociales

Firme en su postura, Marzol publicó un mensaje dirigido a quienes la cuestionaron en Internet: “Deseo que muchos niños más sean criados en ambientes tan llenos de amor, respeto, libertad, felicidad y contención en esta flia. Besos miles a los opinólogos de redes”.

En otra imagen familiar, la actriz mostró el respaldo a su pareja con la frase: “Abrazame así siempre amigo! Vos seguí así que los de afuera son de palo”.

Marzol atraviesa este debate mientras inicia una nueva etapa en los escenarios porteños y marplatenses, donde desde el 8 de enero se presentará todos los jueves en el teatro Radio City, reforzando la defensa de su modelo afectivo y familiar.

Alejada de los juicios en redes, la artista reivindica la decisión cotidiana de priorizar el bienestar y la alegría de sus hijos como respuesta a la polémica.

Temas Relacionados

Noelia MarzolRamiro AriasRedes socialesAgustina Soria GómezPolémica en internet

Últimas Noticias

Evangelina Anderson y Majo Martino, protagonistas de un emotivo rescate en Uruguay

La participante de MasterChef y la modelo salvaron a un perro perdido al costado de la ruta donde transitaban

Evangelina Anderson y Majo Martino,

Isabel Macedo y Juan Manuel Urtubey disfrutan de Punta del Este: mates, sonrisas y paseos a orillas del mar

La actriz y el dirigente político se mostraron en plan novios: sin hijas ni obligaciones en una tarde a puro sol

Isabel Macedo y Juan Manuel

Araceli González celebró 19 años con Fabián Mazzei con una llamativa reflexión: “La dignidad no se toca”

La actriz resaltó el vínculo con su pareja en la importancia de refugiarse en la privacidad y en el culto de la autenticidad por encima del juicio ajeno

Araceli González celebró 19 años

La intimidad del cumpleaños de Nacho Viale: “happy birthday”, un atardecer espectacular y baile hasta el amanecer

La histórica casa familiar de José Ignacio fue el escenario de una velada sofisticada, con un despliegue de detalles que la convirtió en el evento más comentado del verano esteño

La intimidad del cumpleaños de

La sorpresa de Sabrina Rojas en vivo al descubrir un mensaje de Facundo Pieres que no respondió: “Podría estar en esa reposera”

A raíz de la foto en las playas de Punta del Este de Chechu Bonelli junto al polista y la sospecha de un nuevo romance, en SQP la conductora revisó su teléfono y apareció el inesperado hallazgo de un mensaje de Whatsapp que omitió

La sorpresa de Sabrina Rojas
DEPORTES
La brutal patada que recibió

La brutal patada que recibió Nicolás Tagliafico en la victoria del Olympique de Lyon sobre el Mónaco

Una figura de la Bundesliga se retiró tras la muerte de su hermano: “Algunas decisiones de la vida se anteponen al fútbol”

La dura decisión que tomó la Asociación Mundial de Boxeo con Jake Paul luego del nocaut sufrido ante Anthony Joshua

El pedido de disculpas del futbolista brasileño que le hizo juicio al Cruzeiro y generó una enorme controversia por calificarlo como" trabajo esclavo"

El mensaje de un ex jugador de la selección de Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro

TELESHOW
Evangelina Anderson y Majo Martino,

Evangelina Anderson y Majo Martino, protagonistas de un emotivo rescate en Uruguay

Isabel Macedo y Juan Manuel Urtubey disfrutan de Punta del Este: mates, sonrisas y paseos a orillas del mar

Araceli González celebró 19 años con Fabián Mazzei con una llamativa reflexión: “La dignidad no se toca”

La intimidad del cumpleaños de Nacho Viale: “happy birthday”, un atardecer espectacular y baile hasta el amanecer

La sorpresa de Sabrina Rojas en vivo al descubrir un mensaje de Facundo Pieres que no respondió: “Podría estar en esa reposera”

INFOBAE AMÉRICA

Estados Unidos pone fin a

Estados Unidos pone fin a la impunidad: la caída de la dictadura venezolana

“Yo estaría preocupado”: la advertencia de Marco Rubio al régimen de Cuba tras la caída del dictador Nicolás Maduro

Las gemas sagradas de Buda regresan a la India después de 127 años

Un ex capitán de la Guardia Nacional de Venezuela exigió al Alto Mando militar restablecer el orden democrático: “Actúen inmediatamente”

Por qué Enrique VIII terminó enterrado bajo una tumba modesta pese a planear un mausoleo monumental