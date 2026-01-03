Noelia Marzol respondió a las críticas por un video junto a su esposo e hija: “Los de afuera son de palo”

Noelia Marzol hizo un descargo sobre la polémica por su video junto a su esposo

Noelia Marzol provocó una polémica en redes sociales luego de publicar un video junto a su esposo Ramiro Arias y su hija Alfonsina en la pileta de su casa. La grabación, compartida en su cuenta de Instagram y posteriormente eliminada, desató un debate sobre los límites de la exposición familiar en el ámbito digital.

En las imágenes, la bailarina aparece en un momento de cercanía con Arias dentro del agua, mientras su hija de tres años juega a poca distancia. Marzol le pregunta a la niña: “Alfi, ¿nos dejás un ratito a mamá y a papá solitos?”. Arias la besa y la pequeña permanece en la pileta sin apartarse. La actriz insiste en tono de broma: “Dejanos tranquilos un rato”. Junto al video, escribió: “Imposible tener un momento de lujuria así”, acompañado de un emoticón de risa.

La controversia que siguió a la publicación del video llevó a Marzol a borrarlo. Y luego, a expresar su postura públicamente. Tras su debut con el espectáculo “Bloody Tango”, en el Teatro Broadway de Buenos Aires, la artista subió al escenario junto a su representante, Alejandra Benevento, para referirse al episodio con humor e ironía. Benevento inició el intercambio diciendo: “O sea, estoy ante la mujer más polémica de este momento, vida. Y por gente en la calle...”.

Marzol publicó los posteos que sobre el tema hizo la psicóloga y sexóloga Alejandra Soria Gómez

Marzol respondió: “Todo por amarme. Todo por amar a mi pareja, tía. Sí, sí, sí. ¿Qué hacemos? Mira si lo me hubiera peleado, si me hubiera separado, si lo hubiera puesto en redes sociales”.

La representante bromeó sobre suspender el espectáculo ante la polémica. “Pará, ¿suspendo esto? Suspendo.” Marzol replicó entre risas: “No, ahí viene mi marido y me chapa, pero no adelante de mis hijos, adelante todo”.

En sus redes sociales, Marzol compartió el análisis de la psicóloga y sexóloga tucumana Agustina Soria Gómez (MP3027), quien defendió la importancia de mantener el vínculo de pareja visible ante los hijos. Soria Gómez planteó: “¿En qué momento empezamos a confundir cuidar a los hijos con abandonarnos como pareja?”.

La especialista afirmó: “Porque una pareja que se abraza, que se desea, que se busca, que se ríe, no está descuidando a sus hijos. Les está mostrando cómo se ve el amor vivo y real incluso con el paso del tiempo y después de la mapaternidad”.

Marzol y su esposo, Ramiro Arias

Soria Gómez subrayó el aporte de la sexología: “Los niños no necesitan padres sacrificados, agotados y apagados. Necesitan adultos que se quieran, se elijan y se cuiden”. Definió la intimidad como “salud emocional”, “prevención de conflictos” y “sostén del sistema familiar”.

La profesional agregó: “Una casa donde hay besos, risas, complicidad y conexión es una casa más segura que una donde hay silencios, reproches y distancia. Cuidar la pareja también es criar. Mostrar amor también educa. Elegirse también protege”.

“Menos dramatizar. Más humanidad. Más vínculos reales. Más amor que se nota.”, concluyó Soria Gómez. Además, resaltó que los hijos deben aprender que “mamá y papá son pareja”, que requieren tiempo a solas y espacios exclusivos como adultos. “Les enseña que el amor no se termina con la llegada de los hijos. Que el vínculo de pareja también importa porque es la base de la familia. Que cuidarse no es egoísmo, es responsabilidad emocional”, sostuvo.

El descargo de Noelia Marzol en sus redes sociales

Firme en su postura, Marzol publicó un mensaje dirigido a quienes la cuestionaron en Internet: “Deseo que muchos niños más sean criados en ambientes tan llenos de amor, respeto, libertad, felicidad y contención en esta flia. Besos miles a los opinólogos de redes”.

En otra imagen familiar, la actriz mostró el respaldo a su pareja con la frase: “Abrazame así siempre amigo! Vos seguí así que los de afuera son de palo”.

Marzol atraviesa este debate mientras inicia una nueva etapa en los escenarios porteños y marplatenses, donde desde el 8 de enero se presentará todos los jueves en el teatro Radio City, reforzando la defensa de su modelo afectivo y familiar.

Alejada de los juicios en redes, la artista reivindica la decisión cotidiana de priorizar el bienestar y la alegría de sus hijos como respuesta a la polémica.