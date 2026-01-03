Teleshow

La furia de Ana María Picchio al aire en el programa de Moria Casán: “Para ustedes, cinco minutos y nada más”

La actriz dio un móvil para el ciclo de la diva, en plena promoción de El secreto, su obra en Mar del Plata, y expresó todo su malestar. El motivo y la reacción de la conductora

Guardar
La actriz expresó su malestar en el móvil del ciclo matutino de la diva. El motivo (Video: La mañana con Moria/ Eltrece)

Este viernes Moria Casán recibió en su ciclo de las mañanas de Eltrece a Ana María Piccio, actriz que es parte de El secreto, una comedia que estrena en Mar del Plata junto a Gerardo Romano, desde un móvil en la ciudad balnearia. Sin embargo, la nota no arrancó de la mejor forma.

Luego de ser presentada por la diva, entre aplausos, la actriz se plantó mirando el reloj y expresó su malestar. “¡Hace 20 minutos que las estoy escuchando y ya me empieza el ensayo!“, exclamó, en La mañana con Moria (Eltrece). ”Tengo que ensayar. Para ustedes, tengo 5 minutos y nada más", se despachó, sin ocultar su enojo.

La conductora, acostumbrada a hacer uso de su “lengua karateca” bajó el tono y ofreció las disculpas por el caso. “¡Perdón, perdón, perdón!“, exclamó. ”Son 5 minutos. Te quiero decir que te agradezco muchísimo y sorry por la espera, mi amor. Sabés cómo son los tiempos televisivos", explicó La One.

“¡Hace 20 minutos que las
“¡Hace 20 minutos que las estoy escuchando y ya me empieza el ensayo!“, exclamó Ana María Picchio. ”Tengo que ensayar. Para ustedes, tengo 5 minutos y nada más", se despachó, sin ocultar su enojo.

En ese momento, Ana María explicó su apuro. “No, empieza el ensayo. Tenemos escenario nuevo, escenografía nueva”, señaló, mientras contaba que estaban el Teatro Atlas con la comedia en la que comparte escenario también con Gabriela Sari y Rodrigo Noya. Sin embargo, el cortocircuito no pasó a mayores e inmediatamente Moria le recordó el día que Picchio, en una de las primeras temporadas de Brujas, reemplazó a Graciela Dufau, que se encontraba enferma, y tuvo que salir al escenario sin saber la letra, con el libro en mano y algunas indicaciones de la diva.

Fue un ‘torazo’ impresionante. Estábamos ensayándola tres meses y la señora vino el mismo día, tuvo que ser asistida por un texto, obviamente, y se le explicó al público. La gente aplaudió de pie. Yo le iba diciendo lo que venía y ella en un momento se emocionó y los anteojos se le empañaron. No podía leer”, rememoró Moria sobre el que Ana María aseguró que fue un “favor personal” que le pidió la diva. “Es verdad. ¡Se me mojaron los lentes y no veía nada!“, recordó, con humor sobre aquella función especial.

No fue todo. Ya en un clima muy distendido, la animadora la mandó al frente con un hombre con el que ambas salieron. “Sabés qué me estoy acordando. Vos sos terrible en cuestiones de amor”, arremetió Casán, risueña. “Ojo, ojo. Yo las estaba escuchando cuando estaba sentada acá algo que vos dijiste que habíamos compartido. Todo lo que nosotros hicimos en ese momento hoy yo no te lo puedo confesar porque estoy haciendo una obra que se llama El Secreto. ¡Mirá qué remate!”, concluyó, divertida.

Ana María Picchio, Gerardo Romano,
Ana María Picchio, Gerardo Romano, Rodrigo Noya y Gabriela Sari en El Secreto

Para el final, Moria resaltó la amistad que la une a Picchio, como la extensa trayectoria que tiene en el espectáculo argentino: “Te quiero, admiro tu calidad de actriz. Los días que nos hemos encontrado cómo nos hemos divertido y cómo nos seguiremos divirtiendo. Cada vez que pasa algo, la Picchio es la primera que llama diciendo ‘te vi a la mañana’. Sos de las grandes actrices nuestras. Siempre estás y siempre estarás con una gran vigencia”.

Ante el inminente estreno de El Secreto en Mar del Plata, luego de su paso por Buenos Aires, Ana María Picchio experimenta nuevamente la ansiedad previa a subir al escenario, a pesar de sus 60 años de carrera artística. La intérprete, quien alcanzó notoriedad en 1969 tras su participación en Breve Cielo, dirigida por David Kohon, vuelve a asumir un papel protagónico bajo la dirección de Manuel González Gil.

En esta nueva puesta en escena, el grupo de actores encarna a una familia enfrentada a la revelación de una verdad largamente oculta, un hecho que promete modificar de manera irreversible la dinámica entre los personajes.

Temas Relacionados

Ana María PicchioMoria CasánLa mañana con Moria

Últimas Noticias

El reencuentro de Zaira Nara y Bauleti en Punta del Este: “Vamos a ver si funcionaría algo entre nosotros”

El streamer fue invitado al espacio que conduce Zaira Nara y se vivió un divertido momento de cruces y frases con doble sentido

El reencuentro de Zaira Nara

Jorge Rial contó como vivió el terremoto en México: “Tembló el edificio”

El periodista se encuentra de vacaciones en Ciudad de México y le tocó vivir en primera persona el sismo que sacudió a la ciudad y dejó dos muertos

Jorge Rial contó como vivió

Yanina Latorre aseguró que Chechu Bonelli y Facundo Pieres habrían iniciado un romance

La conductora de SQP contó a través de sus redes que la exesposa de Darío Cvitanich y el exnovio de Zaira Nara estarían muy cerca. El enojo que tendría el polista con Martín Pepa y Pampita

Yanina Latorre aseguró que Chechu

Calu Rivero y Aíto de la Rúa salieron a nadar mar adentro: “Presente, curioso y valiente”

La pareja, que reside en Uruguay, publicó videos donde nadan muy lejos de la costa para comenzar el año nuevo. Además, ella anunció que encontró una particular escuela para Tao, su hijo mayor

Calu Rivero y Aíto de

El nuevo novio de Zaira Nara y su conexión con Jakob Von Plessen, el padre de los dos hijos de la modelo

Robert Strom, el multimillonario con el que está saliendo la influencer, tiene un pasado compartido con el austríaco

El nuevo novio de Zaira
DEPORTES
La sentencia de una figura

La sentencia de una figura del fútbol argentino que es buscada por Racing e Inter Miami: “Sería un paso muy lindo”

“Le gustaban las bromas pesadas”: la confesión de un ex compañero de Scaloni sobre su comportamiento en el vestuario

El álbum de fotos de la celebración de fin de año del futbolista Nico González y su flamante novia en Madrid

Entre hobbies, familia y golf: así vive Gareth Bale su retiro de la élite del fútbol mundial

La singular manera con la que Edinson Cavani anunció su arribo a la pretemporada de Boca Juniors tras sus vacaciones

TELESHOW
El reencuentro de Zaira Nara

El reencuentro de Zaira Nara y Bauleti en Punta del Este: “Vamos a ver si funcionaría algo entre nosotros”

Jorge Rial contó como vivió el terremoto en México: “Tembló el edificio”

Yanina Latorre aseguró que Chechu Bonelli y Facundo Pieres habrían iniciado un romance

Calu Rivero y Aíto de la Rúa salieron a nadar mar adentro: “Presente, curioso y valiente”

El nuevo novio de Zaira Nara y su conexión con Jakob Von Plessen, el padre de los dos hijos de la modelo

INFOBAE AMÉRICA

El ejército ruso consolida avances

El ejército ruso consolida avances en el este y sur de Ucrania mientras Kiev ordenó evacuaciones en Zaporizhzhia, Chernigiv y Dnipropetrovsk

Así logran los carpinteros resistir miles de golpes por segundo sin lesionarse

En medio de las tensiones con Estados Unidos, Nicolás Maduro se reunió en Caracas con el enviado especial de China

De casi invisible a imprescindible: la transformación de Penny en The Big Bang Theory

Siguen las protestas en Irán: la ONU instó a las autoridades del régimen a permitir las manifestaciones pacíficas