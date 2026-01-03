La foto de Gianinna Maradona y Guido Sergi, enamorados y con amigos en las playas de Pinamar

La flamante pareja de la hija de Diego Maradona y Claudia Villafañe compartió una foto junto a ella en la playa y con amigos (Video: Instagram)

El comienzo del año sirvió para que Gianinna Maradona grite a los cuatro vientos su amor por Guido Sergi, un empresario y exfutbolista que la enamoró. A pleno con su noviazgo, ahora él replicó en sus redes una significativa imagen.

A través de las stories de Instagram, la flamante pareja de la hija menor de Diego Maradona y Claudia Villafañe publicó una foto disfrutando de las playas de Pinamar, rodeado de amigos y muy abrazado a Gianinna.

“La banda en el mejor balneario de todo Pinamar, el Balneario del Pájaro. Qué lindos días de playa, che”, escribió una de las amigas de la pareja, junto a la imagen de un grupo de personas, en donde la pareja de Gianinna aparece vestido con un buzo rosado fluo, rodeando con su brazo a su pareja, muy sonriente, de campera y vestido corto, que le toma la mano.

A través de una publicación en Instagram durante los primeros minutos de 2026, Gianinna Maradona decidió oficializar su vínculo sentimental con Guido Sergi, un empresario gráfico de 38 años. La confirmación se realizó desde Pinamar, donde ambos celebraron la llegada del nuevo año acompañados de un grupo de amigos, según se desprende de la publicación diurna que los muestra caminando por la playa.

En la imagen compartida por Maradona se observa a la pareja abrazada, acompañada de la dedicatoria: “Cambiaste mi año y así mi vida… Hola mi amor”, junto a la canción “Lo más lindo” de Pity Fernández. Aunque el nombre de usuario de Sergi aparecía en una tipografía discreta, resultó identificable, despejando así los rumores que circulaban previamente en redes sociales.

El empresario, por su lado, optó por replicar la historia de Gianinna en sus redes y sumar la frase “la luna”, en sintonía con la letra de la canción seleccionada. Este gesto selló públicamente la relación que, hasta entonces, había transitado la privacidad y la reserva, con escasas alusiones en plataformas digitales.

Los rumores acerca del vínculo entre Gianinna Maradona y Guido Sergi circulaban desde hacía varios meses, especialmente tras la separación de la diseñadora con el exfutbolista Daniel Osvaldo. Carolina Molinari había abordado el tema poco antes del cierre de 2025 en Puro Show (Eltrece), al afirmar: “La que está en pareja con un chico con quien tuvo algo informal hace mucho tiempo, pero ahora están metidos, es Gianinna Maradona con Guido Sergi”. Estas palabras contribuyeron a consolidar la sospecha de un noviazgo en desarrollo, aunque —hasta el anuncio oficial— ambos protagonistas habían optado por mantener un perfil bajo, sin señales públicas de su relación.

Guido Sergi es un empresario nacido en noviembre de 1987, separado y padre de dos hijas, cuya actividad principal está vinculada a una imprenta familiar. Su entorno resalta que Sergi lleva una vida discreta, alejada de la exposición mediática y de los escenarios tradicionales del espectáculo argentino. Entre sus intereses figuran una marcada afinidad por el mundo automotor ‒señalándose su pasión por los autos‒ y una etapa previa en el fútbol juvenil y amateur, donde se desempeñó como delantero en el club Defensores de Viedma. Además, allegados subrayan que Sergi mantiene lazos con personas cercanas a la familia Maradona desde hace años, lo que refuerza la percepción de un vínculo consolidado en los ámbitos familiar y profesional, pero distante de la farándula.

El proceso de consolidación de la pareja se habría desarrollado de forma paulatina, priorizando la intimidad y evitando manifestaciones públicas hasta el cambio de año. Solo esporádicamente surgieron referencias al romance en redes sociales, hasta que la publicación de Gianinna otorgó visibilidad plena a la relación. Este gesto, al elegir el inicio de 2026 para oficializar el noviazgo, evidenció el tránsito desde la discreción hacia el reconocimiento público.