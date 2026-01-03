Griselda Siciliani, de vacaciones en Brasil junto a Luciano Castro: “Mi garota”

Griselda Siciliani y Luciano Castro se encuentran de vacaciones en Brasil (Instagram)

Griselda Siciliani y Luciano Castro eligieron Brasil como destino para sus vacaciones y fueron protagonistas de una serie de postales que retratan días de relax, sol y mar en pareja. La actriz se mostró disfrutando de la playa en Praia do Rosa, alternando entre momentos de descanso sobre la arena y paseos a orillas del océano.

En la primera imagen, Griselda está recostada boca arriba sobre una toalla blanca, mirando hacia el mar con el cabello suelto y húmedo. A su lado, se distingue una toalla verde con detalles amarillos y azules, y el horizonte revela el océano bajo un cielo despejado, mientras la luz solar destaca el contorno de su figura.

En otra foto, Griselda aparece de pie en plano medio, luciendo un top tipo bandeau con estampado animal print y un short deportivo marrón con tiras laterales blancas. Con el cabello mojado y los brazos en movimiento, el mar y la vegetación completan el fondo, transmitiendo la frescura y dinamismo de la jornada.

El carrete también incluye un primer plano desenfocado de la actriz, sonriente y acercando la mano a la cámara, con el mismo top animal print, el cabello mojado y suelto, y aros grandes dorados. Parte del entorno de madera y el cielo claro enmarcan la escena. En otro selfie, Griselda se muestra relajada, con una leve sonrisa, el cabello rizado y húmedo y los aros dorados, con un fondo verde de césped y una estructura de madera bajo luz natural.

"Mi garota", el mensaje de Luciano para Griselda

Luego de un año cargado de trabajo, Siciliani aprovechó para descansar a orillas del mar (Instagram)

En otra de las postales, Griselda aparece recostada boca abajo sobre una toalla blanca en la arena, mirando a cámara y sonriendo, con un bikini rojo de breteles finos y el cabello mojado y suelto. El mar y el cielo azul ocupan el fondo, y en la parte superior de la imagen se lee el texto “Mi garota de Praia do Rosa”, acompañado por la canción “Me Gustas Tú” de Manu Chao.

