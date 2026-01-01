El Chino Leunis impactó con un drástico cambio de look y un mensaje de agradecimiento

El cambio de look de Chino Leunis

La sorpresa fue instantánea y se multiplicó en las redes: Chino Leunis impactó a sus seguidores con un cambio de look radical, compartiendo cada momento del proceso de decoloración que vivió junto a su esposa, Maca Martínez Picabea. El conductor, figura reconocida y actual participante de Masterchef Celebrity, eligió cerrar 2025 y dar la bienvenida a 2026 con una transformación estética que no solo renovó su imagen, sino que también abrió la puerta a emociones y reflexiones compartidas.

La historia comenzó en la intimidad del hogar que Leunis comparte con su familia. En el primer video, la cámara lo muestra sentado, torso desnudo, con el cabello aun oscuro. A su espalda, una pared de color grafito y la luz natural que dibuja sombras sobre el espacio minimalista. Frente a él, Maca Martínez Picabea –vestida con un conjunto claro y guantes de látex– prepara el agua oxigenada y la aplica con movimientos seguros y precisos. El rostro del conductor se debate entre la expectación y la risa: “¿Eso que me estás poniendo qué es?”, se pregunta, y la respuesta no tarda en llegar: “Agua oxigenada, y te va a picar”.

El Chino Leunis sorprendió con un impactante color en su pelo para recibir el año (Instagram)

La secuencia continúa en el interior de la casa. Iluminado por luces cálidas, Leunis aparece envuelto en una toalla oscura, apenas dejando ver su expresión de ansiedad y humor. Habla a cámara, comparte la incertidumbre y juega con la idea de un resultado inesperado. En la cocina, la escena adquiere un ritmo familiar: él inclina la cabeza bajo el agua de la canilla mientras Martínez Picabea enjuaga el producto. El cabello, cubierto de un tono amarillo intenso, provoca carcajadas y gestos de asombro. “¡Qué raro que es esto, por Dios! Parezco un canario directamente”, aseguró resignado y divertido a la vez.

El proceso sigue. En el siguiente tramo del video, los resultados son evidentes: el cabello de Leunis se volvió un rubio platinado, casi blanco, uniforme y brillante. La sonrisa del conductor ocupa toda la pantalla. Se toca la cabeza, la examina, celebra el atrevimiento. Detrás, su mujer observa satisfecha, cómplice en una travesura compartida que, lejos de ser superficial, revela la intimidad de una pareja que se anima a jugar y a desafiar rutinas.

Ya con su nuevo look, el Chino Leunis disfruto de una jornada de pileta bajo el sol

Las imágenes posteriores, capturadas bajo el sol y junto a la piscina, completan el relato. En una, el conductor se apoya en el borde de la pileta, el agua azul hasta el pecho, el cabello rubio resaltando sobre la piel bronceada y el fondo vegetal. Su expresión es de serenidad y orgullo. En otra, se recuesta en una reposera negra, sonrisa ancha, los ojos brillantes y la textura del cabello decolorado en primer plano. Los restos de producto en la línea de nacimiento del pelo evidencian la frescura del cambio. La arquitectura moderna de la casa, con paredes oscuras y ventanales grandes, refuerza la escena de privacidad y bienestar.

No falta la postal de introspección: sentado en el borde de la piscina, con los pies sumergidos, Leunis baja la mirada, rodeado de césped prolijo, piedras blancas y una vegetación exuberante. El entorno transmite calma, el resultado de una búsqueda de disfrute y renovación. El mensaje que acompaña es claro: “Por acá, 2025 fue espectacular, lleno de desafíos, rodeado de mis seres queridos, con mucha salud y amor. Agradecer es el resumen.Y bueno, coronamos el cierre con algo que tenía ganas. Divertirse y animarse también es parte de la vida”, escribió él al pie de la publicación.

Resta saber cuánto tiempo el Chino Leunis mantendrá así su nuevo look

La repercusión no tardó en llegar. Los seguidores de Chino Leunis celebraron la decisión y compartieron mensajes de apoyo, sorpresa y admiración. Para muchos, el cambio de look fue una señal de autenticidad, de valentía y de la capacidad de reinventarse sin miedo. ¿Quién no sintió alguna vez la necesidad de cambiar algo para cerrar un ciclo? ¿No es acaso el cabello una de las formas más universales de marcar un nuevo comienzo?

El proceso, documentado paso a paso y compartido sin filtros, dejó ver mucho más que una simple transformación estética. Leunis mostró el valor de animarse, de reírse de uno mismo, de encontrar en lo cotidiano la oportunidad de celebrar y de abrirse a lo inesperado. La complicidad de su mujer, desde el primer trazo de decolorante hasta la última sonrisa, sumó un componente emocional y familiar que convirtió el cambio en un verdadero ritual de cierre y bienvenida.