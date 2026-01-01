Teleshow

El Chino Leunis impactó con un drástico cambio de look y un mensaje de agradecimiento

Las imágenes y videos reflejan la complicidad familiar y el espíritu de renovación con el que el conductor comenzó el año

Guardar
El cambio de look de Chino Leunis

La sorpresa fue instantánea y se multiplicó en las redes: Chino Leunis impactó a sus seguidores con un cambio de look radical, compartiendo cada momento del proceso de decoloración que vivió junto a su esposa, Maca Martínez Picabea. El conductor, figura reconocida y actual participante de Masterchef Celebrity, eligió cerrar 2025 y dar la bienvenida a 2026 con una transformación estética que no solo renovó su imagen, sino que también abrió la puerta a emociones y reflexiones compartidas.

La historia comenzó en la intimidad del hogar que Leunis comparte con su familia. En el primer video, la cámara lo muestra sentado, torso desnudo, con el cabello aun oscuro. A su espalda, una pared de color grafito y la luz natural que dibuja sombras sobre el espacio minimalista. Frente a él, Maca Martínez Picabea –vestida con un conjunto claro y guantes de látex– prepara el agua oxigenada y la aplica con movimientos seguros y precisos. El rostro del conductor se debate entre la expectación y la risa: “¿Eso que me estás poniendo qué es?”, se pregunta, y la respuesta no tarda en llegar: “Agua oxigenada, y te va a picar”.

El Chino Leunis sorprendió con
El Chino Leunis sorprendió con un impactante color en su pelo para recibir el año (Instagram)

La secuencia continúa en el interior de la casa. Iluminado por luces cálidas, Leunis aparece envuelto en una toalla oscura, apenas dejando ver su expresión de ansiedad y humor. Habla a cámara, comparte la incertidumbre y juega con la idea de un resultado inesperado. En la cocina, la escena adquiere un ritmo familiar: él inclina la cabeza bajo el agua de la canilla mientras Martínez Picabea enjuaga el producto. El cabello, cubierto de un tono amarillo intenso, provoca carcajadas y gestos de asombro. “¡Qué raro que es esto, por Dios! Parezco un canario directamente”, aseguró resignado y divertido a la vez.

El proceso sigue. En el siguiente tramo del video, los resultados son evidentes: el cabello de Leunis se volvió un rubio platinado, casi blanco, uniforme y brillante. La sonrisa del conductor ocupa toda la pantalla. Se toca la cabeza, la examina, celebra el atrevimiento. Detrás, su mujer observa satisfecha, cómplice en una travesura compartida que, lejos de ser superficial, revela la intimidad de una pareja que se anima a jugar y a desafiar rutinas.

Ya con su nuevo look,
Ya con su nuevo look, el Chino Leunis disfruto de una jornada de pileta bajo el sol

Las imágenes posteriores, capturadas bajo el sol y junto a la piscina, completan el relato. En una, el conductor se apoya en el borde de la pileta, el agua azul hasta el pecho, el cabello rubio resaltando sobre la piel bronceada y el fondo vegetal. Su expresión es de serenidad y orgullo. En otra, se recuesta en una reposera negra, sonrisa ancha, los ojos brillantes y la textura del cabello decolorado en primer plano. Los restos de producto en la línea de nacimiento del pelo evidencian la frescura del cambio. La arquitectura moderna de la casa, con paredes oscuras y ventanales grandes, refuerza la escena de privacidad y bienestar.

No falta la postal de introspección: sentado en el borde de la piscina, con los pies sumergidos, Leunis baja la mirada, rodeado de césped prolijo, piedras blancas y una vegetación exuberante. El entorno transmite calma, el resultado de una búsqueda de disfrute y renovación. El mensaje que acompaña es claro: “Por acá, 2025 fue espectacular, lleno de desafíos, rodeado de mis seres queridos, con mucha salud y amor. Agradecer es el resumen.Y bueno, coronamos el cierre con algo que tenía ganas. Divertirse y animarse también es parte de la vida”, escribió él al pie de la publicación.

Resta saber cuánto tiempo el
Resta saber cuánto tiempo el Chino Leunis mantendrá así su nuevo look

La repercusión no tardó en llegar. Los seguidores de Chino Leunis celebraron la decisión y compartieron mensajes de apoyo, sorpresa y admiración. Para muchos, el cambio de look fue una señal de autenticidad, de valentía y de la capacidad de reinventarse sin miedo. ¿Quién no sintió alguna vez la necesidad de cambiar algo para cerrar un ciclo? ¿No es acaso el cabello una de las formas más universales de marcar un nuevo comienzo?

El proceso, documentado paso a paso y compartido sin filtros, dejó ver mucho más que una simple transformación estética. Leunis mostró el valor de animarse, de reírse de uno mismo, de encontrar en lo cotidiano la oportunidad de celebrar y de abrirse a lo inesperado. La complicidad de su mujer, desde el primer trazo de decolorante hasta la última sonrisa, sumó un componente emocional y familiar que convirtió el cambio en un verdadero ritual de cierre y bienvenida.

Temas Relacionados

Chino LeunisLookCambio de lookPlatinado

Últimas Noticias

Andrea Bursten con misterioso acompañante en José Ignacio: relax y complicidad bajo el sol

La modelo fue fotografiada muy cerca de un hombre durante una tarde entre amigos, y las imágenes alimentaron especulaciones sobre su presente sentimental

Andrea Bursten con misterioso acompañante

La particular coincidencia de la China Suárez con Antonela Roccuzzo que desató un revuelo en las redes

La actriz celebró junto a Mauro Icardi en Turquía, pero hubo un detalle que despertó un inesperado debate entre sus seguidores entre ella y la esposa de Lionel Messi

La particular coincidencia de la

El desgarrador mensaje de Silvina Scheffler, internada por leptospirosis: “La estoy pasando mal”

El testimonio de la modelo, cargado de angustia y dolor por la enfermedad que está atravesando, es el reflejo de los días difíciles que está atravesando desde la clínica

El desgarrador mensaje de Silvina

Jimena Barón mostró por primera vez el rostro de su hijo Arturo: las tiernas fotos y el fuerte parecido a su papá

La artista decidió compartió públicamente la cara de su bebé, fruto de su relación con Matías Palleiro, quien nació en junio pasado

Jimena Barón mostró por primera

El conmovedor posteo de Sandra Mihanovich por la muerte de su gata Pepita: “Gracias por haber estado en nuestra vida”

A través de sus redes, la artista reveló el profundo dolor que siente por la pérdida de su mascota. El afecto y la empatía de sus fans no tardaron en llegar

El conmovedor posteo de Sandra
DEPORTES
El doblete que abrió la

El doblete que abrió la temporada de goles de 2026 en el fútbol mundial

Escándalo en Gabón: el Gobierno echó al técnico, suspendió a la selección y expulsó a dos figuras tras la eliminación en la Copa Africana de Naciones

El fuerte posteo de una joya de Vélez que se fue libre en medio de un escándalo con la dirigencia: “No están a la altura”

El mensaje de Lionel Messi en Año Nuevo y las fotos familiares que compartió

El video del festejo de Año Nuevo de Lionel Scaloni en la vereda de su casa en Pujato junto a sus padres

TELESHOW
Andrea Bursten con misterioso acompañante

Andrea Bursten con misterioso acompañante en José Ignacio: relax y complicidad en José Ignacio bajo el sol

La particular coincidencia de la China Suárez con Antonela Roccuzzo que desató un revuelo en las redes

El desgarrador mensaje de Silvina Scheffler, internada por leptospirosis: “La estoy pasando mal”

Jimena Barón mostró por primera vez el rostro de su hijo Arturo: las tiernas fotos y el fuerte parecido a su papá

El conmovedor posteo de Sandra Mihanovich por la muerte de su gata Pepita: “Gracias por haber estado en nuestra vida”

INFOBAE AMÉRICA

Una excavación en Pompeya reveló

Una excavación en Pompeya reveló salas y frescos ocultos vinculados a la esposa de Nerón

Qué se sabe del incendio en un bar de esquí suizo que dejó decenas de muertos en Año Nuevo

Chichita, 101 años, puro poder

Un incendio destruyó una iglesia histórica de Ámsterdam en medio de una Nochevieja violenta

La CIDH llevó a la Corte IDH un caso contra Ecuador por ejecuciones extrajudiciales y tortura