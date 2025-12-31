El enigmático video de Wanda Nara tras su crisis con Martín Migueles: “Un corazón que perdona más de lo que debería”

En medio del tenso momento sentimental que atraviesa, Wanda Nara compartió un particular video sobre su signo zodiacal (Instagram)

En medio de una etapa marcada por la exposición mediática y los vaivenes sentimentales, Wanda Nara volvió a captar la atención de sus seguidores con un posteo que disparó interpretaciones y especulaciones. Lejos de las declaraciones directas y atravesando un tenso momento en su relación con Martín Migueles, la empresaria eligió sus historias de Instagram para compartir un clip titulado: “Si conoces un Sagitario, cuídalo”.

El video, generado con Inteligencia Artificial y protagonizado por la imagen de un hombre al micrófono, desplegó una descripción elogiosa, profunda y por momentos combativa sobre el carácter y la esencia de quienes pertenecen a ese signo zodiacal, en el que la propia Wanda se reconoce. El relato, en tono motivacional, arrancó: “Dicen la verdad, aunque incomode. Y aparecen justo a tiempo para aquellos que olvidaron cómo estar ahí para sí mismos. Sagitario no es solo un signo de fuego, es la llama que guía. No solo viven, se expanden. Su energía eleva cualquier habitación. Sus palabras tocan el alma. Y su lealtad es de esas que se mantienen firmes, incluso cuando todo lo demás se derrumba. Dios les dio curiosidad para buscar sabiduría, un espíritu salvaje e indomable y un corazón que perdona más de lo que debería”.

El mensaje continuó en la misma línea: “Porque nunca nacieron para encajar, nacieron para proteger. Proteger sueños, proteger personas, proteger la verdad. Y sí, también los lastiman, también se cansan, pero siguen adelante, porque algo divino los impulsa. Algo dentro de ellos sabe que están hechos para más. Aman fuerte, se entregan a fondo y creen cuando nadie más lo hace. Y es exactamente por eso que Dios confió en Sagitario para mantener vivo el fuego en este mundo. No son perfectos, pero son los elegidos. Nunca estuvieron destinados a seguir a nadie. Nacieron para liderar”.

La empresaria viene atravesando un difícil momento con su pareja, quien tuvo un intento fallido de infidelidad (RSFotos)

Si bien Wanda no agregó comentarios personales al posteo, el contenido no tardó en relacionarse con el presente sentimental de la empresaria. No solo enfrenta una situación tensa con Mauro Icardi por la tenencia y crianza de sus hijas, sino que además atraviesa rumores de infidelidad y una presunta separación de Migueles, su última pareja.

El martes, Wanda sorprendió al dejar de seguir a Martín en Instagram, un gesto virtual que en cuestión de horas fue detectado por sus seguidores y se replicó en los medios. La acción generó impacto porque hasta ese momento la pareja se mostraba unida y disfrutando de planes juntos en Punta del Este. El cambio de actitud encendió la especulación y abrió la puerta a todo tipo de comentarios sobre el estado real de la relación luego de que se difundieron unos chats entre el empresario y Claudia Ciardone, su exnovia.

La reacción en redes sociales fue inmediata y masiva. Mensajes de apoyo, indignación y defensa inundaron las publicaciones y los foros de fans. “Son todos iguales”; “Mirá de lo que se pierde”; “Mejor que lo haya dejado. Era un vividor”; “Ella se merece un tipazo”; “Mejor sola que mal acompañada, Wan”, fueron solo algunos de los textos que se multiplicaron en las últimas horas, reflejando la empatía y el respaldo que Wanda suele recibir en momentos de crisis.

Wanda dejó de seguir al empresario desde su cuenta de Instagram (Instagram)

Además, el punto de quiebre se dio tras las declaraciones de Claudia Ciardone en el programa SQP (América). Allí, la modelo contó que Martín Migueles la contactó en reiteradas ocasiones, pese a no hablar con él desde junio de 2023. “Fue extraño que me vuelva a escribir. No era necesario porque no hablé con él nunca más”, relató Ciardone. Pero la insistencia no se limitó a un saludo casual: “Me mandó mensajes los primeros días de diciembre y después me llamó. Me insistió para verme, obviamente no era para tomar un café porque sé cómo habla él. Yo le dije que no porque estaba en pareja”, aseguró.

Las palabras de Ciardone avivaron aún más la crisis y le dieron contexto al accionar de Wanda en redes. Por ahora, la empresaria optó por el silencio, pero cada gesto digital y cada frase compartida parece tener un destinatario y un mensaje entre líneas. La historia reciente de Wanda demuestra que, aún en la dificultad, elige la exposición como herramienta y la comunicación indirecta como vehículo para marcar posición.

Mientras tanto, la empresaria sigue siendo tema de conversación y generando reacciones encontradas. Entre mensajes enigmáticos, rupturas sugeridas y el apoyo de una sólida comunidad de seguidores, Nara muestra que, más allá de los conflictos, nunca deja de liderar su propio relato.