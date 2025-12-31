El abogado de Romina Gaetani contó por qué la actriz no pidió la restricción perimetral para su expareja

Ángel de Brito reveló el parte policial sobre la denuncia de la actriz contra su pareja, Luis Cavanagh, por violencia de género. La actriz fue internada de urgencia tras ser agredida (Video: LAM/ América)

La denuncia presentada por la actriz Romina Gaetani por una supuesta situación de violencia de género y agresiones contra su expareja Luis Ramón Cavanagh avanzó en las últimas jornadas con movimientos clave en la instancia judicial. Teleshow dialogó con su abogado Ignacio Trimarco, quien detalló los pasos recientes del caso, incluidos la ratificación de la denuncia, por qué se desistió de pedir medidas cautelares y el acceso al expediente previo a la etapa probatoria.

Trimarco comenzó resumiendo lo ocurrido: “El día domingo la llevan (a Romina Gaetani) al hospital de Pilar. El día lunes se comunica la fiscal, ratifica la denuncia y le pone a disposición las medidas de impedimento de contacto, cautelares y demás”.

Acto seguido, dio detalles de la situación emocional y física de la actriz. “Ella dijo que por el momento no necesitaba una perimetral, lo expresó obviamente en estado de shock. Durante el día de ayer nos constituimos como particular amplificación de la causa. Y a partir de hoy, ya tenemos acceso al expediente. Ahí vamos a analizar todas las constancias del caso y, en su caso, ver y decir si vamos a solicitar algún tipo de medida o no”, precisó el abogado a Teleshow.

Romina Gaetani y su expareja Luis Ramón Cavanagh

Más adelante el abogado se refirió al motivo por el que Gaetani no quiso solicitar la restricción perimetral. “La realidad es que ellos viven en dos domicilios distintos, uno vive en Tortugas, otro vive en Capital. Ella entendió que en principio no era necesaria un tipo de medida restrictiva. Más allá de eso, por supuesto, tiene contacto cero y demás. Pero ahora, con el venido de la causa, vamos a analizar qué otras medidas vamos a solicitar”.

Luego contó cómo avanza la causa. “Ahora comienza toda la etapa probatoria, donde se van a recibir los testigos, las afirmaciones y toda la prueba que pueda ayudar a acreditar el hecho para que sea aportado ante el abogado a juicio y juzgado”.

La causa por violencia contra Romina Gaetani entra en etapa probatoria, con recepción de testigos y análisis de pruebas clave

Sobre la situación personal de Romina Gaetani, el letrado remarcó el apoyo contante que recibe la actriz. “Ella está bien, en su casa, y con su hermano, su mamá, sus amigos. Está contenida, está bien. Obviamente, muy shockeada con toda la situación, porque obviamente son sentimientos encontrados. Una pareja que todavía estaba vigente, o sea, ellos tenían una relación que, si bien se habían separado, estaban intentando recomponerla. Y bueno, se da esta situación lamentable”, agregó.

Finalmente, el abogado recalcó que la causa continúa: “No está terminado. Y la causa, por supuesto que va a seguir. De hecho, por eso nos presentamos como querellantes. Así que sí, se va a impulsar hasta el final”.

La defensa afirmó que la investigación judicial seguirá su curso con el objetivo de agotar todas las instancias para esclarecer el caso de Romina Gaetani

Cuando la denuncia de Romina Gaetani se hizo pública

Una información suministrada por LAM (América TV) instaló una fuerte preocupación por un presunto caso de violencia de género que involucró a Romina Gaetani y derivó en su internación en un sanatorio de Pilar, así como en la intervención policial y judicial. El hecho quedó documentado en el parte oficial, cuyos detalles y consecuencias inmediatas fueron dados a conocer en la emisión del programa, marcando un nuevo episodio en el abordaje mediático y judicial de situaciones similares en el entorno del espectáculo argentino.

De acuerdo a los antecedentes difundidos, el episodio se activó con un llamado al sistema 911 que alertó sobre una situación de violencia en el Tortugas Country Club, ubicado en el partido bonaerense de Pilar. Según relató Ángel de Brito en LAM, una vez en el lugar, el personal policial entrevistó al equipo de seguridad del country, quienes informaron que “una mujer se encontraba en estado de nerviosismo y habría sido agredida por su pareja”.

El primer parte médico indicó que Romina Gaetani fue trasladada al hospital de Pilar tras el incidente denunciado

El parte oficial leído al aire identificó a la mujer como Romina Gaetani, destacando que la propia actriz indicó que su pareja presentaba “conductas agresivas motivadas por celos”. La intervención continuó con el traslado de la artista al Hospital Central de Pilar por medio de una ambulancia del SAME, debido tanto al estado de nerviosismo como a las lesiones visibles. Uno de los datos subrayados en el programa fue la constatación por parte de los médicos de “golpes visibles en los brazos y en la zona de la cadera”, lo que obligó al personal sanitario a activar el protocolo correspondiente.

El abogado defensor hace referencia a la apertura del expediente dentro del proceso judicial. Describe la importancia de revisar documentos para decidir, junto con su clienta, pasos estratégicos en busca de justicia

En paralelo, la Unidad Funcional de Instrucción de Género tomó intervención y dispuso el envío de personal de Fiscalía al hospital para recepcionar la testimonial de la actriz y avanzar con las actuaciones judiciales. El parte identificó al imputado como Luis Ramón Cavanagh, argentino de 59 años y empresario, señalado como pareja de Gaetani. La causa quedó entonces en manos de la Justicia, ateniéndose a los datos que constan en la documentación oficial y a los informes médicos.

Además el periodista Ángel De Brito detalló que “Gaetani y su pareja habrían tenido idas y vueltas en la relación, iniciada tras conocerse en el ámbito teatral”.