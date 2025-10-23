Romina Gaetani dio detalles de la nueva terapia espiritual que practica: “Es rarísima, pero muy fuerte”

Romina Gaetani reveló su experiencia con la biodecodificación en el programa de Mario Pergolini (Video: Otro Día Perdido, Eltrece)

En su visita a Otro Día Perdido, el ciclo que conduce Mario Pergolini por la pantalla de Eltrece, Romina Gaetani sorprendió al contar que atraviesa un nuevo proceso personal y espiritual. La actriz, conocida por su búsqueda constante de autoconocimiento, reveló que actualmente está realizando sesiones de biodecodificación, una práctica terapéutica alternativa que busca encontrar el origen emocional de los síntomas físicos. “Amo la terapia. Y ahora estoy haciendo biodecodificación. Es una re nave”, aseguró entre risas, mientras el conductor y los panelistas la escuchaban con una mezcla de curiosidad y sorpresa.

El intercambio se dio en un clima relajado, con el humor característico del ciclo. Pergolini le pidió que explicara en qué consiste la terapia y Gaetani, entusiasmada, se lanzó a describir la experiencia. “Vos vas, te sentás, y decís: ‘Tengo miedo, sentí vergüenza con tal pareja o con tal relación’. Y te dicen: ‘Bueno, vamos un poco con papá. ¿Cuándo fue la primera vez que sentiste eso?’”, relató, escenificando los pasos de la sesión. “Te dicen: ‘Tráelo a papá’. Vos cerrás los ojos y le decís: ‘Papá, me hiciste doler’. Después te hacen abrazarlo y decirle: ‘Papá, te perdono’. Es rarísimo, pero muy fuerte”, contó.

Fiel a su estilo espontáneo, Romina confesó que siempre fue curiosa con los procesos de introspección. “Me copa. Yo entro en todas las terapias. Hice muchos años de meditación con métodos canalizados... lo pueden googlear”, explicó, entre risas, mientras Mario la escuchaba con atención. En ese momento, el conductor aprovechó para contar que también tiene incorporada la misma practica en su rutina. “Yo hago meditación guiada todos los días”, dijo. “¿Sí? Yo también. Me hice una muy buena ayer”, respondió ella divertida.

La actriz compartió detalles sobre su proceso de autoconocimiento y terapias alternativas en televisión

La charla viró entonces hacia el significado de meditar. Laila Roth intervino contando que siempre se duerme al hacerlo, y Gaetani le contestó con empatía: “No importa que te duermas, eso habla de que te estás desconectando. Hay algo de tu alma que igualmente está escuchando”. Luego, intentó explicar su mirada sobre el estado meditativo con una metáfora muy visual:“¿Viste la hélice del avión cuando está quieta? Se ve. Pero cuando está en el aire, desaparece por la velocidad. Bueno, cuando uno entra en un estado meditativo, pasa eso con nuestras células. Por eso, cuando entra una persona a un lugar, lo que vemos es su nivel vibracional, más allá de su carácter o personalidad.”

Lejos de incomodarse con las bromas, Romina se mostró relajada y hasta divertida con la mezcla de misticismo y humor que se generó en la charla. “Me encanta hablar de esto. Me siento un poco Patricia Sosa, pero bueno…”, ironizó en un guiño hacia la cantante que suele contar sus experiencias paranormales.

La actriz utiliza metáforas visuales para describir el estado meditativo y la energía personal

Ese costado más introspectivo no es nuevo en ella. Ya en noviembre de 2024, durante una charla con Infobae, la actriz se había mostrado igual de abierta al hablar de su conexión con lo espiritual y las terapias alternativas. En aquel momento, explicaba: “En lo que tiene que ver con la espiritualidad, la meditación o ayudar a personas desde otro lugar: ahí es donde piso más fuerte porque estudié metafísica muchos años. Todo lo que tiene que ver con la sanación de personas y de lugares a nivel energético. Lo chupo como esponja, y después no hago la tarea de sacarme eso de encima”.

Sus palabras de entonces cobran nuevo sentido a la luz de esta etapa, donde la biodecodificación parece ser una continuación natural de esa búsqueda. En la misma entrevista, también reflexionó sobre la necesidad de mantener abierta la posibilidad de cambio: “La búsqueda personal la tengo presente siempre, por eso (voy) de 0 a 100. ‘¿Vas a actuar toda tu vida?’, me dicen. No sé qué voy a hacer el día de mañana, si voy a ser actriz... O sea, si conociera a alguien, podría irme de la Argentina a formar una familia afuera. Así que me sale naturalmente decir: ‘No sé, ni idea’”.