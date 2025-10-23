Teleshow

Romina Gaetani dio detalles de la nueva terapia espiritual que practica: “Es rarísima, pero muy fuerte”

La actriz fue recibida por Mario Pergolini en su programa y relató la experiencia que atravesó, revelando cómo la búsqueda interior y el humor se mezclan en su vida

Sol de María

Por Sol de María

Guardar
Romina Gaetani reveló su experiencia con la biodecodificación en el programa de Mario Pergolini (Video: Otro Día Perdido, Eltrece)

En su visita a Otro Día Perdido, el ciclo que conduce Mario Pergolini por la pantalla de Eltrece, Romina Gaetani sorprendió al contar que atraviesa un nuevo proceso personal y espiritual. La actriz, conocida por su búsqueda constante de autoconocimiento, reveló que actualmente está realizando sesiones de biodecodificación, una práctica terapéutica alternativa que busca encontrar el origen emocional de los síntomas físicos. “Amo la terapia. Y ahora estoy haciendo biodecodificación. Es una re nave”, aseguró entre risas, mientras el conductor y los panelistas la escuchaban con una mezcla de curiosidad y sorpresa.

El intercambio se dio en un clima relajado, con el humor característico del ciclo. Pergolini le pidió que explicara en qué consiste la terapia y Gaetani, entusiasmada, se lanzó a describir la experiencia. “Vos vas, te sentás, y decís: ‘Tengo miedo, sentí vergüenza con tal pareja o con tal relación’. Y te dicen: ‘Bueno, vamos un poco con papá. ¿Cuándo fue la primera vez que sentiste eso?’”, relató, escenificando los pasos de la sesión. “Te dicen: ‘Tráelo a papá’. Vos cerrás los ojos y le decís: ‘Papá, me hiciste doler’. Después te hacen abrazarlo y decirle: ‘Papá, te perdono’. Es rarísimo, pero muy fuerte”, contó.

Fiel a su estilo espontáneo, Romina confesó que siempre fue curiosa con los procesos de introspección. “Me copa. Yo entro en todas las terapias. Hice muchos años de meditación con métodos canalizados... lo pueden googlear”, explicó, entre risas, mientras Mario la escuchaba con atención. En ese momento, el conductor aprovechó para contar que también tiene incorporada la misma practica en su rutina. “Yo hago meditación guiada todos los días”, dijo. “¿Sí? Yo también. Me hice una muy buena ayer”, respondió ella divertida.

La actriz compartió detalles sobre
La actriz compartió detalles sobre su proceso de autoconocimiento y terapias alternativas en televisión

La charla viró entonces hacia el significado de meditar. Laila Roth intervino contando que siempre se duerme al hacerlo, y Gaetani le contestó con empatía: “No importa que te duermas, eso habla de que te estás desconectando. Hay algo de tu alma que igualmente está escuchando”. Luego, intentó explicar su mirada sobre el estado meditativo con una metáfora muy visual:“¿Viste la hélice del avión cuando está quieta? Se ve. Pero cuando está en el aire, desaparece por la velocidad. Bueno, cuando uno entra en un estado meditativo, pasa eso con nuestras células. Por eso, cuando entra una persona a un lugar, lo que vemos es su nivel vibracional, más allá de su carácter o personalidad.”

Lejos de incomodarse con las bromas, Romina se mostró relajada y hasta divertida con la mezcla de misticismo y humor que se generó en la charla. “Me encanta hablar de esto. Me siento un poco Patricia Sosa, pero bueno…”, ironizó en un guiño hacia la cantante que suele contar sus experiencias paranormales.

La actriz utiliza metáforas visuales
La actriz utiliza metáforas visuales para describir el estado meditativo y la energía personal

Ese costado más introspectivo no es nuevo en ella. Ya en noviembre de 2024, durante una charla con Infobae, la actriz se había mostrado igual de abierta al hablar de su conexión con lo espiritual y las terapias alternativas. En aquel momento, explicaba: “En lo que tiene que ver con la espiritualidad, la meditación o ayudar a personas desde otro lugar: ahí es donde piso más fuerte porque estudié metafísica muchos años. Todo lo que tiene que ver con la sanación de personas y de lugares a nivel energético. Lo chupo como esponja, y después no hago la tarea de sacarme eso de encima”.

Sus palabras de entonces cobran nuevo sentido a la luz de esta etapa, donde la biodecodificación parece ser una continuación natural de esa búsqueda. En la misma entrevista, también reflexionó sobre la necesidad de mantener abierta la posibilidad de cambio: “La búsqueda personal la tengo presente siempre, por eso (voy) de 0 a 100. ‘¿Vas a actuar toda tu vida?’, me dicen. No sé qué voy a hacer el día de mañana, si voy a ser actriz... O sea, si conociera a alguien, podría irme de la Argentina a formar una familia afuera. Así que me sale naturalmente decir: ‘No sé, ni idea’”.

Temas Relacionados

Romina GaetaniMario PergoliniOtro Día Perdido

Últimas Noticias

Rod Stewart y su fiesta inolvidable en Buenos Aires: un show a la altura de su leyenda y un guiño especial a la Argentina

Entre clásicos y reversiones, el escocés volvió a enamorar a su público en la primera de las tres noches en el Movistar Arena. Canciones de todos los tiempos y una banda de lujo para una voz que cada día canta mejor

Rod Stewart y su fiesta

Maxi López confesó cómo es su vínculo con Wanda Nara desde su debut en MasterChef: “Volvimos a tener la misma relación de antes”

El exfutbolista, que espera un hijo junto a Daniela Christiansson, relató cómo pasó del conflicto a las risas con su expareja

Maxi López confesó cómo es

A horas de Futttura, Tini Stoessel lanzó “Down”: la canción que canaliza su tristeza y la fuerza de volver a empezar

La cantante presentó su nuevo sencillo, una apuesta electrónica que marca el comienzo de una etapa artística renovada y anticipa el megafestival que realizará en Buenos Aires con funciones agotadas

A horas de Futttura, Tini

La venganza a Marcelo Tinelli en vivo: “He cortado muchas polleritas, pero nunca me cortaron un pantalón”

El conductor vivió un momento desopilante cuando Ceci Hace le rompió el pantalón en vivo, desatando carcajadas y recuerdos de sus polémicos cortes de polleritas en la televisión de los años 2000

La venganza a Marcelo Tinelli

Marley se sometió a una cirugía y compartió su experiencia: “Estoy en una etapa de recuperación”

El conductor narró los detalles de su operación ocular mostrando el procedimiento y la recuperación tras el implante multifocal que recibió. Los videos

Marley se sometió a una
ÚLTIMAS NOTICIAS
Mariano Recalde: “Si a Milei

Mariano Recalde: “Si a Milei le va mal, va a tener que ajustar sus políticas y hacer autocrítica”

Un puma suelto en Mar Chiquita mantiene bajo alerta a vecinos y autoridades

Negocios en Miami: referentes del deporte argentino invertirán USD 280 millones para crear una academia deportiva

Charly García recibió sus 74 años en Palermo y fue ovacionado por una multitud de fans

Castigar antes no es prevenir: es rendirse como Estado

INFOBAE AMÉRICA
Daniel Noboa anunció la reducción

Daniel Noboa anunció la reducción del precio del diésel en Ecuador tras el fin del paro indígena

Estados Unidos felicitó a Sanae Takaichi tras ser nombrada primera ministra de Japón y buscará profundizar la cooperación bilateral

Brasil subastó cinco nuevos bloques petroleros en el Atlántico, a pocos días de la cumbre climática COP30

Crisis sanitaria en Cuba: el régimen de Díaz-Canel admitió el repunte nacional de dengue, chikunguña y oropouche

Tras el pedido de Quiroga, el Tribunal Electoral de Bolivia entregará resultados preliminares de las elecciones

TELESHOW
Rod Stewart y su fiesta

Rod Stewart y su fiesta inolvidable en Buenos Aires: un show a la altura de su leyenda y un guiño especial a la Argentina

Maxi López confesó cómo es su vínculo con Wanda Nara desde su debut en MasterChef: “Volvimos a tener la misma relación de antes”

A horas de Futttura, Tini Stoessel lanzó “Down”: la canción que canaliza su tristeza y la fuerza de volver a empezar

La venganza a Marcelo Tinelli en vivo: “He cortado muchas polleritas, pero nunca me cortaron un pantalón”

Marley se sometió a una cirugía y compartió su experiencia: “Estoy en una etapa de recuperación”