Canal 26 se convierte en el primer medio latinoamericano con señal de noticias en 4K

La llegada de imágenes hiperrealistas y la modernización del canal marcan un hito para la industria audiovisual regional

El anuncio realizado ayer: Canal 26 adopta tecnología 4 K

Este 31 de diciembre de 2025, Canal 26 hará historia al convertirse en el primer canal de noticias de Latinoamérica en transmitir su programación en 4K, es decir, en Ultra Alta Definición (UHD).

Esta iniciativa supone un hito para la televisión regional al ofrecer una experiencia de alta calidad visual nunca antes disponible en la oferta informativa latinoamericana.

Ayer, el canal anticipó a sus televidentes la novedad con el spot que acompaña esta nota.

La decisión de Canal 26 se enmarca en un proceso de modernización tecnológica destinado a mejorar la calidad de imagen y optimizar la producción audiovisual.

Según la dirección del medio, la adopción de la tecnología 4K responde a la necesidad de adaptarse a los nuevos hábitos de consumo de contenidos informativos y de elevar los estándares en la presentación de noticias.

Con esta actualización, la señal se incorpora a un selecto grupo de medios informativos globales que transmiten en 4K, reafirmando su perfil como canal íntegramente argentino y su capacidad para competir tanto en el ámbito nacional como internacional.

La tecnología 4K, o Ultra HD, ofrece una resolución cuatro veces mayor que el HD tradicional. Esta característica incrementa notablemente la nitidez, el nivel de detalle y la profundidad, logrando que los contenidos informativos resulten más claros y realistas para la audiencia.

Para los televidentes, este avance implica una transformación en la forma de recibir noticias, acercando aún más la experiencia informativa a la percepción presencial.

El proyecto incluye un plan de modernización integral que va más allá de la emisión en 4K. La compañía informó que la estrategia contempla la renovación de estudios, la actualización de equipos de producción y la mejora de la arquitectura digital, medidas que refuerzan la presencia multiplataforma de la señal.

Alberto Pierri, propietario de Telecentro S.A., está al frente de esta transformación, que posiciona a Canal 26 como pionero en innovación editorial y tecnológica dentro del sector de noticias de Latinoamérica.

Convertirse en el primer canal regional en adoptar el 4K fortalece su impacto tanto en la televisión argentina como en la escena internacional.

