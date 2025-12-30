Guillermo Francella habló de los nuevos formatos digitales: “El streaming es un éxito y eso es innegable”

Entrevista a Guillermo Francella, declaraciones del actor apoyando el streaming (Video: Puro Show, El Trece)

Guillermo Francella, referente del espectáculo argentino, defendió y apoyó el avance del streaming y llamó a la adaptación de la industria del entretenimiento frente a los cambios tecnológicos que modifican la relación entre creadores y público.

Francella señaló que el éxito de las plataformas digitales ha transformado la manera en que la audiencia accede a los contenidos. “Surgió el streaming y no se puede negar una realidad, ha sido un éxito muy grande todo lo que pasó con Luzu, llenando Gran Rex, yo lo he corroborado en la práctica, es algo alucinante y bienvenido sea. ¿Por qué negar algo que ha cambiado tanto y que está ocurriendo? Como la inteligencia artificial. Ahora viene el contenido en forma vertical, de un minuto y medio porque los chicos no están demasiado tiempo frente a la pantalla”, manifestó en una entrevista para Puro Show (El Trece).

Guillermo Francella defendió la importancia del streaming y la adaptación de la industria del entretenimiento argentino ante los cambios tecnológicos

El actor comparó el auge del streaming y la inteligencia artificial con otras transformaciones que consideró inevitables y subrayó la importancia de aceptar estos fenómenos en la producción y distribución de contenidos.

Según Francella, estas tendencias “no se pueden negar” y constituyen una nueva lógica para los nuevos consumos culturales. El artista consideró que el impacto de la inteligencia artificial es un fenómeno relevante e insoslayable en la escena actual.

Al abordar el presente de las disciplinas artísticas, Francella diferenció la situación del teatro y la crisis del cine tradicional. “Gracias a Dios, el teatro no ha mermado la afluencia de público. El cine sí, desde que llegaron las plataformas y post pandemia la gente no concurre a los cines”, reflexionó.

En el plano personal y profesional, el actor y productor atraviesa una etapa especialmente intensa. Francella celebró su participación y liderazgo en La cena de los tontos, obra para la cual conservó los derechos durante años por el aprecio que siente hacia ella. “Amo La cena de los tontos, por eso conservamos los derechos tanto tiempo”, contó, evidenciando su compromiso con el proyecto.

El elenco conformado por Martín Bossi, Laurita Fernández y Gustavo Bermúdez recibió el reconocimiento del público, que colmó el Teatro Neptuno en el debut de la obra

Además, calificó su año como “muy bueno e intenso”, e hizo mención a las filmaciones en España, la película Homo Argentum, la cuarta temporada de El Encargado, viajes a festivales y una agenda exigente en múltiples producciones.

Aplausos para Francella

La ovación al actor, marcó una de las noches más intensas de la temporada teatral en Mar del Plata, cuando La cena de los tontos debutó ante una sala repleta en el Teatro Neptuno, arrastrando el fenómeno de ventas que agotó entradas de marzo a noviembre de 2025 en Buenos Aires.

La llegada del actor al escenario no respondió a un plan de promoción tradicional, sino al cumplimiento público de una promesa personal que selló en el cumpleaños de Martín Bossi.

La ovación a Francella en Mar del Plata se produjo durante el éxito rotundo de 'La cena de los tontos', aquí con Martín Bossi

La función avanzó con el elenco que lideraron Bossi, Laurita Fernández y Gustavo Bermúdez bajo la dirección de Marcos Carnevale. Durante los saludos finales, el reconocimiento a Francella se gestó con la introducción que Bossi eligió: “Inglaterra tiene a Charles Chaplin, Estados Unidos, a Jerry Lewis, a Jim Carrey. Nosotros tenemos al más grande, para mí, de la historia de la actuación en Argentina”, afirmó Bossi frente a la platea, subrayando: “Nos emociona mucho, lo queremos, es demasiado talentoso para ser argentino”.

El público respondió con un aplauso sostenido hasta llenar el teatro de ovaciones. Francella, quien produjo la obra y protagonizó este mismo personaje junto a Adrián Suar hace más de veinte años, explicó los motivos que lo vincularon a este título: “Tengo un recuerdo imborrable, y siempre conservamos los derechos de esta obra porque la amamos. Cuando la representaron, me sentí muy orgulloso y recordaba cada instante que había ocurrido en esta pieza y me emocionó mucho. Y cuando decidimos traerla a Mar del Plata quise acompañarlos en el estreno. Me da mucho placer estar acá y disfruto como han disfrutado todos ustedes”.

Francella destacó el fenómeno de Luzu, que llenó el teatro Gran Rex, como ejemplo del éxito de las plataformas digitales en Argentina

En el detrás de escena, la emoción se extendió al resto del elenco. Bermúdez revivió su regreso a Mar del Plata, en la misma sala donde en 1995 encabezó Romeo y Julieta. Fernández recordó el verano de 2019 por su papel en el musical Sugar, producción que la llevó a los premios Estrella de Mar. La señal de éxito se notó fuera del teatro, donde las filas se extendieron durante horas en busca de entradas para las próximas funciones y el público se agolpó en la calle Santa Fe bloqueando el paso para saludar al elenco. En ese momento, los protagonistas registraron un video privado que Bossi, Fernández y Bermúdez compartieron junto a Francella, quien irrumpió con su ya conocida frase: “Qué hermosa noche, ¿verdad?”.