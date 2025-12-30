Beto Casella confirmó qué panelistas lo acompañarán en América: la figura a la que no pudo convencer

Beto Casella contó qué equipo lo acompañará en América (Video: LAM. América)

El living de LAM se transformó la noche del lunes en el epicentro de la televisión argentina. Allí, Beto Casella confirmó a los panelistas que lo acompañarán en su nuevo desafío en América TV. El conductor regresó al canal que lo tuvo por primera vez en pantalla, después de una salida agitada de Bendita en El Nueve, y no esquivó ninguna pregunta.

Sentado junto a Ángel De Brito y el panel habitual de LAM, Beto puso sobre la mesa los nombres y las razones. Dejó en claro que no se trata solo de un elenco, sino de una familia profesional que lo acompañará en este 2026. Las fotos oficiales ya están hechas. El acuerdo, sellado. Pero antes de entrar a América TV, los contratos con El Nueve siguen firmes hasta el 31 de diciembre.

Algunos nombres habían circulado desde la mañana. Marcela Tauro los anticipó en Intrusos. Otros, Beto los mantuvo bajo siete llaves hasta que Ángel rompió el suspenso y abrió los sobres con las figuras.

Primero, Any Ventura. “Es una periodista del carajo. Hace muchos años cuando la gráfica era importante y Clarín papel era el diario más importante, ella hacía los reportajes de los domingos. Conserva el ADN del periodismo”, dijo Casella, con una mezcla de admiración y nostalgia. El respeto a la trayectoria, la mirada de quien todavía recuerda la tinta fresca sobre el papel.

Siguió Mariano Flax, el locutor. “Marianito me alegró porque es la voz del programa. Además, es actor, es monologuista, hace unipersonales. Es completísimo, es genial tenerlo, es vital”. La voz, el humor, la presencia invisible que transforma un estudio en un espacio vivo.

Sobre Aníbal Pachano, Beto Casella tuvo solo palabras de admiración

Cuando llegó el turno de Aníbal Pachano, el tono se volvió íntimo. “A Pachanito yo lo quiero mucho porque poca gente del medio ha peleado tan duro la vida como él. Desde el cáncer hasta HIV. Y el tipo viene y se pone la galera y a mí eso me enternece”, confesó. ¿Cuántas vidas caben en una sola vida? ¿Cuánto pesa la galera después de tantas batallas?

Walter Queijeiro reaparece tras una salida no del todo clara del canal anterior. “Lo recuperamos. Hubo una situación confusa con el canal. Me dijeron ‘vamos a tener que prescindir de Walter porque va a participar de la política. Y la política del canal es no tener gente que esté en lista’. Fue confuso y quedó en una nebulosa y se estiró. Y ahora cuando dije ‘me mudo’ dije que se venga porque es un tipo funcional”. Las reglas de la televisión y la política, a veces, son tan frágiles como la audiencia misma.

En la lista, su hijo Franco Casella ocupa un lugar especial. “Mariano (Chihade) se acordaba de verlo a Franquito en Bendita tocando el piano, es productor musical. Él me dijo ‘traelo que me gustaría poner música’. Yo si puedo, los tengo lejos a mis hijos. Franco es biólogo recibido, laburaba en el Conicet y le tiró los medios. Y Juampi que es más grande es Councelor y le gusta streamear”. Un hijo en el panel, un puente entre el afecto y el profesionalismo, entre la ciencia y la televisión.

El olfato de Beto Casella se activó con Enzo Aguilar. “Lo venía pispeando desde El Hotel de los Famosos. Viste que vos le ves pasta a un pibito. Cuando sale lo busco en Instagram para escribirle y veo que tenía como diez mensajes de él. ‘Beto te admiro desde acá de Tucumán’. Una cosa tierna. Quise hacerle una pruebita. Me lo van a robar de otro canal con más presupuesto y más guita. Ubicadísimo, fresco”. Las redes sociales, la admiración que cruza provincias, la intuición del que sabe detectar talento antes que la competencia.

Finalmente, pese al pedido de Beto Casella, Horcio Pagani se quedará en El Nueve

Joe Fernández suma un matiz imprevisible. “Es provocador, cuando no estoy me reemplaza en la radio. Es astrólogo, hace un papel como de centro derecha facho, anti pañuelo verde, pero que no es tan antifeminista como parece”. Completan el equipo Mariela Fernández, Agustín Guardis y Leo Raff. Nombres que se suman a la lista, cerrando el círculo de un panel que promete diversidad y fricción, experiencia y novedad.

Pero no todos los regresos son posibles. Sobre Horacio Pagani, histórico panelista, fue tajante: “Me hubiera gustado tenerlo, pero hinchó las bolas durante un mes con la guita, con las veces que tenía que venir. Es muy rompebolas. Lo que se sacaron de encima Mariano (Chihade, director de la productora Mandarina) y Mandarina, porque todas las semanas pide aumento, y después dice que una semana quiere ir tres veces y otra dos, y a todo le decíamos que sí. Cuando parecía que ya estaba todo arreglado, su médico le dijo que no haga cambios, que ya tiene tres bypass, le dije que se olvide. Creo que de El Nueve hubieran esperado que se vaya”, analizó.

Con la baja del periodista deportivo, sumada a la ya conocida de Edith Hermida, Beto Casella definió su equipo dejando siempre un lugar a una posible incorporación de último momento. Detrás de cada panelista hay una negociación, una historia, un límite. Con la determinación de quien conoce los vaivenes del medio, el conductor eligió cada nombre con una razón. América TV lo espera. El público, también.