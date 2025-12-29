Beto Casella es la nueva figura de América TV: la bienvenida al canal en medio de tensiones tras su salida de Bendita

América TV le dio la bienvenida a Beto Casella, luego de su salida de Bendita en medio de tensiones sobre su pase (América TV)

Beto Casella formalizó su incorporación a América TV, tras concluir un ciclo de aproximadamente dos décadas al frente de Bendita en El Nueve. El conductor fue presentado oficialmente por la emisora mediante una sesión de fotos, lo que marca el inicio de una nueva etapa en la televisión argentina para el reconocido animador y el canal, de cara a su programación en 2026. El movimiento de Casella se inscribe en un contexto de renovaciones contractuales y definiciones clave, característico del cierre del año televisivo.

La presencia de Casella en América TV refuerza la estrategia del canal de potenciar su pantalla con figuras de peso y nuevos contenidos. El conductor, al reflexionar sobre su decisión, había destacado que la propuesta del canal le le resultó especialmente atractiva por su calidez y generosidad, lo que resultó determinante frente al desgaste percibido en su etapa final en El Nueve. El canal ofreció la posibilidad de que Casella trasladara a parte de su panel histórico, aunque él mismo prefirió no condicionar a sus compañeros para que lo acompañaran en este cambio profesional.

En cuanto a su salida de Bendita, Casella detalló que su decisión estuvo acompañada por un ambiente de rumores y versiones cruzadas sobre su relación con Edith Hermida y sobre el destino de otros miembros del panel. El conductor señaló que no tuvo intención de obligar ni influir en las decisiones de su panelista y hoy conductora del programa, ni del resto del equipo. Al respecto sostuvo: “Yo les aviso a quien quiera venir, por supuesto, que está invitadísimo. Con ninguno fue: ‘Venite conmigo’. Porque es una presión que le ponés. Y por ahí alguien se puede querer quedar”. Además, remarcó que le disgusta este tipo de presiones responde a una posición de respeto y de evitar cualquier tipo de abuso de poder, rechazando los rumores de conflicto con Hermida.

Por su parte, Hermida reafirmó públicamente su buena relación con Casella y descartó cualquier distanciamiento. El propio conductor reconoció la legitimidad de que cada integrante del equipo pueda elegir su futuro de manera autónoma: “Tenía que ser la elección de cada uno y cada una”.

La continuidad de Horacio Pagani, panelista histórico de Bendita, se confirmó después de días de especulaciones y negociaciones habituales en la televisión abierta al finalizar el año. El periodista deportivo resolvió permanecer en el histórico ciclo de humor, decisión que cobró especial relevancia tanto por la importancia del panelista dentro del ciclo como por su larga relación profesional con Hermida. Esta definición se vio influida no solo por cuestiones contractuales, sino también por consideraciones personales ligadas a su rutina laboral y a la estabilidad adquirida en el programa.

En contraste, el futuro del resto del panel de Bendita continúa abierto. Algunos integrantes evalúan propuestas de otros canales o exploran nuevas alternativas laborales, en el marco de las renovaciones y reajustes que caracterizan a la televisión argentina hacia finales de cada año.

“Yo no tengo impunidad, no tengo la certeza de que a donde vaya me va a ir bien. Tuve la suerte de que nunca me levantaron un programa en mi vida, ni de radio ni de tele, por no funcionar. Pero me puede pasar. Y yo puedo ir a América y que me vaya pésimo. Y si choco yo, no hay problema, pero comprometer a gente que venga conmigo y por ahí en dos meses no funcionó y quedan todos en el aire, es una responsabilidad para mí. Entonces, yo no podía decirle a nadie: Venite, que lo vamos a romper. Sí, yo soy optimista y demás, pero es una responsabilidad. Así que tenía que ser la elección de cada uno y cada una. La verdad, también hay gente que viene y me dice: ‘Beto, yo quiero ir con vos porque me da vergüenza lo que gano’”, se había sincerado, en una nota con el programa de Karina Mazzocco.