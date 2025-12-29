Griselda Siciliani estrenó nuevo look y marcó tendencia en sus vacaciones en Brasil

De cara al fin de año, Griselda Siciliani decidió optar por un nuevo estilo para cerrar un ciclo lleno de éxitos (Instagram) Sección: Teleshow - Argentina

Griselda Siciliani eligió cerrar el año lejos de los flashes del set y la rutina diaria, instalándose en Brasil para disfrutar de unos días de descanso frente al mar. Como suele ocurrir cada vez que la actriz comparte detalles de su vida personal o profesional, sus elecciones de moda y estilo no pasan desapercibidas. Esta vez, aprovechó el entorno natural y el clima cálido para presentar un cambio de look que rápidamente captó la atención de sus seguidores y volvió a ubicarla como referente de tendencias en las redes sociales.

“Si hay playa, hay rulos”, escribió Griselda junto a una serie de imágenes desde su lugar de descanso, rodeada de vegetación, césped y vistas al mar. La actriz apostó por un peinado renovado: eligió el cabello corto, apenas por encima de los hombros, con ondas naturales y un flequillo desmechado que enmarcó su rostro. El efecto es relajado, veraniego y auténtico, resaltando su color natural y acompañando el espíritu de vacaciones que transmite cada postal.

En las fotos compartidas en sus redes sociales, Siciliani lució un top strapless con estampado animal print en tonos marrones y negros, que combinó con un short deportivo marrón de una conocida marca deportiva, con franjas laterales blancas. Como toque de distinción, sumó grandes aros dorados de forma circular, que aportaron brillo y personalidad al look. La actriz optó por un maquillaje mínimo o nulo, dejando ver su piel al natural y enfatizando la frescura del estilo elegido para sus días en la playa.

Griselda apostó por los rulos durante sus días en Brasil

El entorno elegido para las imágenes refuerza la sensación de relax y desconexión: madera, verde y mar en el horizonte, una atmósfera de descanso que completa la postal de fin de año. La secuencia de fotos no tardó en viralizarse y, como suele ocurrir con sus publicaciones, la sección de comentarios se llenó de mensajes de halago y cariño. “Te queda todo bien a vos”; “Me encantan esos rulos”; “Hermosa con ese pelo ruloso y sin una gota de maquillaje”; “Diosa”; “Sos todo lo que está bien”, fueron algunos de los textos que destacaron entre los seguidores.

Ataviada con un look relajado y veraniego, la actriz presentó su nuevo estilo para cerrar el año

Este cambio de imagen marcó, para Griselda, una forma de cerrar el año con un aire renovado y a tono con la temporada. No es la primera vez que la actriz sorprende con apuestas audaces en materia de moda y belleza, pero esta vez el contexto de vacaciones y el paisaje brasilero le dieron un marco especial a la elección. Después de meses de trabajo intenso y reconocimientos profesionales, la actriz optó por un look práctico y espontáneo, que la muestra cercana y auténtica.

El 2025 fue un año de grandes logros para Siciliani. En diciembre, la actriz fue reconocida como Mejor Actriz Protagónica en los premios Martín Fierro de Cine y Series por su papel de Vicky en Envidiosa, la serie argentina que arrasó en visualizaciones en Netflix desde su estreno en 2024 y se consolidó como un fenómeno tanto a nivel nacional como internacional. El momento de la premiación fue especialmente emotivo. Al subir al escenario, Siciliani expresó: “Estoy toda descuajeringada ya a esta hora. Bueno, trataré de ser breve. Muchas gracias por este premio, por este personaje que adoro. Con todo mi corazón, creo que no me lo voy a olvidar nunca”.

La protagonista de Envidiosa mostró en detalle el look que lució (Instagram)

En su discurso, la actriz remarcó que el reconocimiento era compartido. “Lo comparto con todas las bestias nominadas, hermosas amigas, todas genias”, dijo, Y sumó agradecimientos para Netflix, Adrián Suar, Diego Andrasnik, Mariana Gamboa y todo el equipo de producción: “Es el equipo más hermoso del mundo. Trabajamos mucho tiempo para hacer las cuatro temporadas. Así que fue una familia, fue mucho tiempo, muchas horas, muchos madrugones, muchas noches, mucho de todo”.

Así, entre novedades en su imagen y un presente profesional cargado de éxitos, Siciliani cerró el año en modo relax, mostrando una vez más que su estilo y carisma la mantienen como referente tanto en la actuación como en la moda.