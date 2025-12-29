Teleshow

Griselda Siciliani estrenó nuevo look y marcó tendencia en sus vacaciones en Brasil

Entre paisajes de vegetación, la actriz lució su renovado estilo y recibió mensajes de halago tras un año de reconocimientos y éxitos profesionales

Guardar
De cara al fin de año, Griselda Siciliani decidió optar por un nuevo estilo para cerrar un ciclo lleno de éxitos (Instagram) Sección: Teleshow - Argentina

Griselda Siciliani eligió cerrar el año lejos de los flashes del set y la rutina diaria, instalándose en Brasil para disfrutar de unos días de descanso frente al mar. Como suele ocurrir cada vez que la actriz comparte detalles de su vida personal o profesional, sus elecciones de moda y estilo no pasan desapercibidas. Esta vez, aprovechó el entorno natural y el clima cálido para presentar un cambio de look que rápidamente captó la atención de sus seguidores y volvió a ubicarla como referente de tendencias en las redes sociales.

Si hay playa, hay rulos”, escribió Griselda junto a una serie de imágenes desde su lugar de descanso, rodeada de vegetación, césped y vistas al mar. La actriz apostó por un peinado renovado: eligió el cabello corto, apenas por encima de los hombros, con ondas naturales y un flequillo desmechado que enmarcó su rostro. El efecto es relajado, veraniego y auténtico, resaltando su color natural y acompañando el espíritu de vacaciones que transmite cada postal.

En las fotos compartidas en sus redes sociales, Siciliani lució un top strapless con estampado animal print en tonos marrones y negros, que combinó con un short deportivo marrón de una conocida marca deportiva, con franjas laterales blancas. Como toque de distinción, sumó grandes aros dorados de forma circular, que aportaron brillo y personalidad al look. La actriz optó por un maquillaje mínimo o nulo, dejando ver su piel al natural y enfatizando la frescura del estilo elegido para sus días en la playa.

Griselda apostó por los rulos
Griselda apostó por los rulos durante sus días en Brasil

El entorno elegido para las imágenes refuerza la sensación de relax y desconexión: madera, verde y mar en el horizonte, una atmósfera de descanso que completa la postal de fin de año. La secuencia de fotos no tardó en viralizarse y, como suele ocurrir con sus publicaciones, la sección de comentarios se llenó de mensajes de halago y cariño. “Te queda todo bien a vos”; “Me encantan esos rulos”; “Hermosa con ese pelo ruloso y sin una gota de maquillaje”; “Diosa”; “Sos todo lo que está bien”, fueron algunos de los textos que destacaron entre los seguidores.

Ataviada con un look relajado
Ataviada con un look relajado y veraniego, la actriz presentó su nuevo estilo para cerrar el año

Este cambio de imagen marcó, para Griselda, una forma de cerrar el año con un aire renovado y a tono con la temporada. No es la primera vez que la actriz sorprende con apuestas audaces en materia de moda y belleza, pero esta vez el contexto de vacaciones y el paisaje brasilero le dieron un marco especial a la elección. Después de meses de trabajo intenso y reconocimientos profesionales, la actriz optó por un look práctico y espontáneo, que la muestra cercana y auténtica.

El 2025 fue un año de grandes logros para Siciliani. En diciembre, la actriz fue reconocida como Mejor Actriz Protagónica en los premios Martín Fierro de Cine y Series por su papel de Vicky en Envidiosa, la serie argentina que arrasó en visualizaciones en Netflix desde su estreno en 2024 y se consolidó como un fenómeno tanto a nivel nacional como internacional. El momento de la premiación fue especialmente emotivo. Al subir al escenario, Siciliani expresó: “Estoy toda descuajeringada ya a esta hora. Bueno, trataré de ser breve. Muchas gracias por este premio, por este personaje que adoro. Con todo mi corazón, creo que no me lo voy a olvidar nunca”.

La protagonista de Envidiosa mostró
La protagonista de Envidiosa mostró en detalle el look que lució (Instagram)

En su discurso, la actriz remarcó que el reconocimiento era compartido. “Lo comparto con todas las bestias nominadas, hermosas amigas, todas genias”, dijo, Y sumó agradecimientos para Netflix, Adrián Suar, Diego Andrasnik, Mariana Gamboa y todo el equipo de producción: “Es el equipo más hermoso del mundo. Trabajamos mucho tiempo para hacer las cuatro temporadas. Así que fue una familia, fue mucho tiempo, muchas horas, muchos madrugones, muchas noches, mucho de todo”.

Así, entre novedades en su imagen y un presente profesional cargado de éxitos, Siciliani cerró el año en modo relax, mostrando una vez más que su estilo y carisma la mantienen como referente tanto en la actuación como en la moda.

Temas Relacionados

Griselda SicilianiLookCorte de PeloBrasilEnvidiosaVerano 2026Verano

Últimas Noticias

El vestido veraniego de Pampita que es furor en redes y que costó casi 1 millón de pesos

La modelo lució una pieza artesanal de bordado floral, larga y sofisticada. El detalle de su confección y el valor de la prenda no pasaron inadvertidos

El vestido veraniego de Pampita

Volvió a preocupar el estado de salud de Lourdes Fernández: “Le pegó muy mal”

La cantante de Bandana se mostró devastada en redes y su mamá contó cómo atraviesa este particular momento de profunda angustia

Volvió a preocupar el estado

Vero Lozano y Corcho Rodríguez estrenan el verano en Punta del Este: relax, naturaleza y el lujo de su casa campestre

Con clima soleado y en un entorno exclusivo, la conductora y el empresario se instalaron para vivir los días de vacaciones en familia y rodeados de naturaleza

Vero Lozano y Corcho Rodríguez

La sorprendente voz de Sol, la hija de Karina La Princesita y El Polaco al interpretar una canción de Rosalía

El video compartido por la joven despertó comparaciones familiares y especulaciones en torno a su futuro como cantante

La sorprendente voz de Sol,

Le inhabilitaron la licencia de conducir a Valeria Aquino luego del video viral de su hija de 12 años al volante

Tras la polémica por las imágenes de la niña, también hija del Polaco, el Ministerio de Transporte resolvió la suspensión preventiva del documento

Le inhabilitaron la licencia de
DEPORTES
Kazuyoshi Miura, el futbolista de

Kazuyoshi Miura, el futbolista de 58 años que desafía el tiempo y la longevidad: “No tengo motivos para dejar de jugar”

Claudio Úbeda seguirá como entrenador de Boca Juniors en 2026

Anthony Joshua protagonizó un trágico accidente de tránsito tras su pelea con Jake Paul: dos personas murieron

Los jefes de equipo de la Fórmula 1 eligieron a los mejores 10 pilotos del año: las dos sorpresas y una llamativa ausencia

Las exóticas vacaciones de una estrella del Real Madrid junto a animales en un zoológico privado que dio que hablar

TELESHOW
El vestido veraniego de Pampita

El vestido veraniego de Pampita que es furor en redes y que costó casi 1 millón de pesos

Volvió a preocupar el estado de salud de Lourdes Fernández: “Le pegó muy mal”

Vero Lozano y Corcho Rodríguez estrenan el verano en Punta del Este: relax, naturaleza y el lujo de su casa campestre

La sorprendente voz de Sol, la hija de Karina La Princesita y El Polaco al interpretar una canción de Rosalía

Le inhabilitaron la licencia de conducir a Valeria Aquino luego del video viral de su hija de 12 años al volante

INFOBAE AMÉRICA

Renunció el director del Banco

Renunció el director del Banco Central de Irán por el desplome de la moneda que desencadenó protestas sociales

El oro y la plata caen bruscamente tras récords históricos en medio de una creciente volatilidad antes fin de año

El Museo del Prado batió su propio récord histórico de visitas

Rusia acusó a Ucrania de atacar una residencia de Putin y puso en duda el avance de las negociaciones de paz

Juez negó el habeas corpus de Jorge Glas y mantuvo su reclusión en la Cárcel del Encuentro