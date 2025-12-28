Teleshow

La publicación y la foto de Julieta Poggio que enfureció a sus seguidores: “Empezando el año acompañada”

La actriz sorprendió con una misteriosa foto y una frase ambigua en Instagram, generando todo tipo de interpretaciones y desatando una ola de comentarios a favor y en contra

Las controvertidas fotos de Julieta
Las controvertidas fotos de Julieta Poggio en Instagram dividieron a sus seguidores y generaron críticas por el mensaje publicado en el Día de los Inocentes

Julieta Poggio volvió a convertirse en tendencia en redes sociales y, una vez más, el debate se encendió casi de inmediato. Con más de tres millones de seguidores en Instagram y una exposición constante desde su salida de Gran Hermano en la edición 2022-23, cada uno de sus movimientos digitales suele generar repercusiones. Sin embargo, esta vez, una serie de historias publicadas alcanzaron un nivel de controversia inesperado y despertaron fuertes críticas entre sus propios fans.

Todo ocurrió en la noche del sábado 28 de diciembre, una fecha marcada por una tradición bien conocida: el Día de los Inocentes. Desde Villa Carlos Paz, donde se encuentra instalada para realizar la temporada teatral de verano, la influencer compartió una imagen que, en cuestión de minutos, comenzó a circular por todas las plataformas. En la postal se la veía de perfil, con un vestido ceñido al cuerpo, acariciándose el abdomen y mirando hacia abajo, en una pose cuidadosamente compuesta.

El texto que acompañó la imagen fue breve pero suficiente para desatar interpretaciones: “Empezando el año acompañada”, seguido por emojis que reforzaban la sensación de ternura y expectativa: uno de un pollito, un corazón y una carita emocionada. La combinación de imagen y frase generó un efecto inmediato. Muchos usuarios asumieron que se trataba del anuncio de que estaba embarazada, mientras otros dudaron, sospechando que podía haber algo más detrás del posteo. En cuestión de minutos, la historia se replicó en diferentes redes, con capturas que alimentaron el misterio.

La influencer Julieta Poggio publicó
La influencer Julieta Poggio publicó una imagen acariciándose el abdomen durante el Día de los Inocentes, provocando especulaciones sobre un posible embarazo

La reacción del público no tardó en dividirse. Por un lado, hubo quienes celebraron la publicación y se mostraron entusiasmados ante la posibilidad de una nueva etapa en la vida de la actriz. Por el otro, comenzaron a aparecer mensajes críticos que cuestionaban el tono del contenido y el uso de un tema sensible para generar impacto. Comentarios como “con eso no se jode”, “qué necesidad de baitear” o “hay cosas con las que no se juega” se multiplicaron rápidamente, marcando un cambio en el humor de la audiencia.

Horas más tarde, ya entrado el domingo, Julieta volvió a utilizar sus historias para despejar dudas. En un tono relajado y apelando al humor, subió una selfie junto a Nacho Castañares y escribió: “Buen día. Feliz Día del inocente. Hagan alguna jodita”. Con ese mensaje, dejó en claro que la publicación anterior había sido una broma enmarcada en la fecha, sin intenciones de confirmar ninguna noticia personal. Lejos de apagar el fuego, la aclaración volvió a generar ruido.

Julieta Poggio aclaró horas más
Julieta Poggio aclaró horas más tarde que la publicación era una broma por el Día de los Inocentes, lo que generó nuevas críticas y comentarios negativos

Si bien muchos seguidores entendieron el guiño y celebraron la ocurrencia, otros redoblaron sus críticas. Algunos señalaron que el chiste había ido “demasiado lejos”, mientras que otros cuestionaron la liviandad con la que se abordó un tema que para muchas personas representa procesos difíciles, pérdidas o deseos no cumplidos.

En paralelo, el episodio se dio en un momento particular de su vida profesional y personal. La ex participante de Gran Hermano atraviesa una etapa de plena exposición mediática: temporada teatral en Carlos Paz con la obra Corto-Circuito, presencia constante en eventos y una vida sentimental que siempre genera interés. Desde que blanqueó su relación con Fabrizio Maida y luego confirmó el cierre de la dinámica de pareja abierta, cada gesto suyo es analizado con lupa.

Mientras tanto, Julieta eligió no profundizar en la polémica y siguió compartiendo contenido habitual desde su estadía en Córdoba, enfocada en el trabajo y el verano. Sin embargo, las repercusiones de aquella imagen dejaron en evidencia, una vez más, el delicado equilibrio entre provocación, humor y sensibilidad en el universo digital. En tiempos donde todo se amplifica en segundos, el episodio dejó una pregunta abierta: ¿vale todo en nombre de una “jodita”?

