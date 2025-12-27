Martín Migueles habría engañado a Wanda Nara: la palabra de Claudia Ciardone tras recibir los mensajes del empresario

La pareja de la conductora le habría sido infiel a seis meses (Video: SQP-América TV)

En medio del revuelo mediático que rodea la vida sentimental de Wanda Nara, Yanina Latorre lanzó en vivo en SQP (América TV) una fuerte acusación: aseguró que Martín Migueles, actual pareja de la conductora, habría tenido actitudes de infidelidad al mantener contacto reciente con una exnovia del ambiente, a espaldas de la empresaria. A partir de mensajes, invitaciones a encuentros y chats que involucrarían a una reconocida figura del espectáculo, la panelista relató con ironía y detalles cómo surgieron las sospechas, sumando así un nuevo capítulo al universo de rumores y escándalos que rodean a Wanda y su entorno.

Según detalló Latorre, “Migueles le está escribiendo y mandando audios no sexuales. No sexuales, para tomar un café a una exnovia que es una famosa en retirada”. A lo largo del programa, Yanina fue ampliando la información y reveló: “Él salió, que yo no lo sabía, hace un año y medio, con una chica muy del medio, muy conocida, que cuando digamos el nombre, la recontra conocemos todos, que estuvo envuelta en varios quilombos, que en su momento, por todos estos quilombos, la hatearon mucho y ella la hatearon en la tele, la hatearon en redes, no lo pudo soportar, se retiró”.

Claudia Ciardone confirmó que Martín Migueles le escribió para verse

Tras varias pistas, Latorre confirmó: “La exnovia de Migueles es Claudia Ciardone. Retiradísima. Esta bomba que está acá, que vive en Nordelta, salió con él hace un año y medio. Tuvieron un vínculo de tres meses, hasta que ella se enteró que salía con otras dos al mismo tiempo. Se matasten en el gimnasio, ella los hizo echar del gimnasio. Y este atrevido le está mandando mensajes”.

Yanina también reveló parte de los chats: “Escribe él, ¿cómo viene tu semana? Otra cosa. 3:59 PM, mientras la pobre Wanda está haciendo MasterChef. Ella le pone: Tranqui. Él le pone: ¿Querés verme?, ¿Podés?. Quiero verte. ¡Ay, no!”. Latorre advirtió sobre las consecuencias de esta exposición: “Vos estás reexpuesto. Primero, esto te lo doy como consejo. Wanda está hoy como en una vidriera. Aunque vos me digas que no sos conocido, ella sí. No tiene sentido que te arriesgues”.

La panelista aportó que los mensajes entre Migueles y Claudia Ciardone son recientes: “La fecha de estos mensajes es de la semana pasada, de la anterior”. Además, sumó el trasfondo de la relación: “Esta bomba que está acá, que vive en Nordelta, salió con él hace un año y medio. Tuvieron un vínculo de tres meses, hasta que ella se enteró que salía con otras dos al mismo tiempo. Ella los hizo echar del gimnasio. Y este atrevido le está mandando mensajes”.

La mujer señalada como la tercera en discordia dio su versión acerca de lo que sucedió con Martín Migueles (Video: SQP-América TV)

Claudia habló en el mismo programa y dio detalles sobre su vínculo con Migueles, confirmando varios de los puntos que Yanina Latorre había expuesto. Al ser consultada sobre el acercamiento reciente, Ciardone fue tajante: “Sí, es así. Sí”, respondió cuando le preguntaron si Migueles le había escrito estando en pareja con Wanda Nara. “Calculo que alrededor de un mes”, detalló sobre la frecuencia de los mensajes, y aclaró: “Yo lo único que le pedí a él es que no me metiera en problemas porque yo estoy muy bien en pareja y que esto salga es como que a mí no me suma ni nada”.

La modelo relató cómo conoció a Migueles: “En el gimnasio, acá en Nordelta. Yo sé que a él le gusta todo esto de armar así como quilombos con las mujeres. Yo habré estado con él, no sé, más o menos como mucho tres meses. Y en ese momento, cuando yo decido alejarme de él, es porque en el gimnasio viene y me increpa una chica que era, no sé si era su ex o estaba en el momento, porque él salía con muchas a la vez, y después salta otra más. O sea, en el gimnasio eran tres y yo me quería morir”. Agregó que Migueles le pedía mostrarse en público con él, a lo que nunca accedió.

Sobre el final de la relación, Ciardone aportó: “Él exigía una... Como que solo estar con él, mientras él tampoco lo respetaba eso. No me parecía. Y cuando me pasó esto, de que vienen las chicas y me increpan de esa manera, digo: Bueno, no, esto no está funcionando”. Luego de esa situación, habló con el dueño del gimnasio y todos terminaron afuera del lugar. “Desde ese momento nunca más hablé con él”, precisó.

Al ser consultada por el último contacto, contó: “Más de un año, seguro”. Pero reconoció que hace unos días, Migueles volvió a contactarla pidiendo disculpas a través de un conocido en común. “Le acepté la disculpa hasta ahí, está todo bien. Él me dice: Tomar un café, digo: No, mirá, no. Vos estás... Le di como un consejo de tía, inclusive. Él estaba en pareja, estaba con una persona muy mediática que se lo doy como consejo, que no haga estas cosas, que no se mande en unas palabras cagadas”. Según Ciardone, Migueles le dijo que Wanda lo odiaba y reconoció: “A él le gusta que armar problemas”.

La modelo confirmó que Migueles le reaccionó a historias y le daba likes, lo que podría haber sido detectado por Wanda. “Primero me había dicho tomar un café y después directamente me pasó la dirección y me dijo: Ya está. Yo estuve con él durante tres meses. Por eso te digo, a mí me lo hizo a mí”. Sobre esa etapa, admitió: “No la pasé bien”.

En cuanto a cómo ve la relación de Migueles con Wanda, Ciardone prefirió no opinar en detalle, pero lanzó una advertencia: “Que esté atenta a todo. Para que no le pase lo que me pasó a mí, que de hecho me estaba llamando para verme. Entonces, nada, que vaya con cuidado”. Consultada sobre la reputación de Migueles en Nordelta, Claudia fue contundente: “La gente acá en Nordelta dicen de todo. O sea, es conocido como, no sé, Pirata del Asfalto. De hecho, él mismo lo sabía que se lo dicen”.

Finalmente, ante la pregunta de si Migueles está aprovechándose de Wanda, Ciardone concluyó: “A él le gusta mucho el estar. Por ejemplo, yo creo que esto le encanta a él, que se esté hablando de él”. Así, la exmodelo cerró su testimonio con una advertencia y dejando al descubierto la cara menos conocida de la nueva pareja de Wanda Nara.